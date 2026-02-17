Groźby zbiegły się w czasie z informacją agencji FARS, która podała, że część cieśniny Ormuz zostanie zamknięta na kilka godzin ze względu na "środki bezpieczeństwa"i fakt, że Marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadza ćwiczenia wojskowe na szlakach wodnych. Manewry rozpoczęły się wczoraj. Wówczas informowano, że działania mają na celu przygotowanie IRGC na "potencjalne scenariusze reakcji na zagrożenia militarne" w cieśninie.

Cieśnina jest najważniejszym szlakiem eksportowym ropy naftowej na świecie, łączącym największych producentów ropy z regionu Zatoki Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim.

Rozmowy w Genewie

Tymczasem w Genewie Iran i Stany Zjednoczone rozpoczęły drugą rundę pośrednich negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Po pierwszej rundzie rozmów, przeprowadzonej 6 lutego w Omanie, obie strony zapewniały o gotowości do kontynuowania rokowań. Agencja Reutera podawała wówczas, że Iran odrzucił wezwania USA do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu. Według mediów kwestią sporną pozostaje też zakres rozmów: USA żądają od Teheranu ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie. Iran nalega, by rozmowy dotyczyły tylko kwestii jądrowych.

Stronę amerykańską reprezentują w Szwajcarii wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, a także zięć i doradca głowy państwa, Jared Kushner. Na czele irańskiej delegacji stoi szef MSZ Abbas Aragczi. W rozmowach pośredniczą dyplomaci z Omanu.