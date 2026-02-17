Najwyższy duchowo-polityczny przywódcy Iranu grozi amerykańskiej armii na platformie X. "Czasami najsilniejsza siła militarna świata może zostać uderzona tak mocno, że nie będzie mogła się podnieść" - stwierdził ajatollah Ali Chamenei. Jednocześnie irańska agencja informacyjna FARS poinformowała, że część cieśniny Ormuz zostanie zamknięta na kilka godzin ze względu na "środki bezpieczeństwa" i trwające manewry Marynarki wojennej.
- Najwyższy przywódca Iranu grozi USA w dniu drugiej rundy negocjacji USA i Iranu.
- Według agencji FARS część cieśniny Ormuz zostanie zamknięta na kilka godzin w związku z ćwiczeniami.
"Prezydent USA powtarza, że dysponują najsilniejszą siłą militarną na świecie. Czasami najsilniejsza siła militarna świata może zostać uderzona tak mocno, że nie będzie mogła się podnieść" - czytamy we wpisie na platformie X. W kolejnym wpisie cytowano dalsze słowa ajatollaha. "Amerykanie nieustannie powtarzają, że wysłali okręt wojenny w kierunku Iranu. Oczywiście okręt wojenny jest niebezpiecznym sprzętem wojskowym. Jednak bardziej niebezpieczna od tego okrętu jest broń, która może wysłać go na dno morza" - czytamy.
Najwyższy przywódca dodał kierując swoje słowa do Donalda Trumpa: "Prezydent USA powiedział, że przez 47 lat Stany Zjednoczone nie były w stanie wyeliminować Republiki Islamskiej. Dobrze to ujął. Mówię: 'Ty też tego nie zrobisz'".