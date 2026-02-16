"Wydaje się mocno nierozsądne ogłaszanie takich planów w mediach" - tak Adrian Zandberg w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował słowa prezydenta Karola Nawrockiego o tym, że Polska powinna rozważyć rozwój własnej broni jądrowej. Zdaniem posła Razem "rząd nie zrobił dobrze programowi SAFE obsesją tajności wokół niego".

Adrian Zandberg RMF FM

Zandberg: Mocno nierozsądne

Prawdopodobnie ostatnią rzeczą, którą należy w takiej sytuacji robić, to ogłaszać tego typu plany poprzez media - powiedział Adrian Zandberg, pytany o słowa prezydenta o konieczności rozważenia rozwoju własnej broni jądrowej w Polsce.

Wydaje mi się mocno nierozsądne ogłaszanie takich planów w mediach - dodał gość RMF FM.

Tomasz Terlikowski pytał też o słowa byłej fińskiej premier Sanny Marin, która stwierdziła, że nie możemy już w Europie liczyć jednoznacznie na pomoc ze strony USA. Stany Zjednoczone od dawna odwracają się coraz bardziej w stronę Pacyfiku. Mówiąc szczerze, to nie jest kwestia tylko Trumpa, bo to akurat mówili dosyć jasno kolejni prezydenci USA, począwszy od Baracka Obamy - powiedział Zandberg.

Zandberg o programie SAFE: Najtańszy sposób i teorie spiskowe

Współprzewodniczący partii Razem pytany był o potężne zastrzeżenia PiS i Konfederacji do programu SAFE.

Zastrzeżenia to jedno, ale całościowa moja ocena jest bardzo jasna. To znaczy to jest dzisiaj dla nas prawdopodobnie najtańszy sposób pozyskania środków na szybkie inwestycje obronne - stwierdził Zandberg.

Rząd nie zrobił dobrze temu programowi, debacie publicznej, taką obsesją tajności wokół niego, bo to spowodowało, że jakieś niestworzone bzdury część prawicy zaczęła wygadywać na ten temat. Rozumiem oczywiście, że tam są rzeczy, które z oczywistych względów nie mogą być jawne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kraju, to jasne, ale dobrze by było powiedzieć, co będzie, a co nie będzie jawne - mówił.

Tutaj w jasny i klarowny sposób to się nie wydarzyło i myślę, że ta porażka komunikacyjna rządu niestety spowodowała to, że jakieś takie dziwne teorie spiskowe zaczęły powstawać - podkreślił poseł.

Jeżeli ktoś twierdzi, że możemy w tym momencie rynkowo pozyskać tańszy kredyt, to ja mam taką propozycję, niech pokaże jak i wtedy zróbmy to, bo moim zdaniem na to należy patrzeć w ten sposób. Tylko że takiej propozycji nie ma, a słyszymy ją ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości - powiedział gość RMF FM.

Zandberg o działalności ambasadora USA w Polsce

Tomasz Terlikowski pytał o podpowiedzi ambasadora USA w Polsce, który odradza ewentualną koalicję rządzącą z Grzegorzem Braunem w składzie.

Decyzję o tym, kto będzie rządzić w Polsce, będziemy podejmować w demokratycznych wyborach my, w Polsce. Decyzje o tym, kto pełni jakie stanowisko w Polsce, podejmuje polski parlament - podkreślił Zandberg.

Jest bardzo zła i brzydka historia tego, jak swego czasu, dawno temu, w wieku osiemnastym, ambasadorowie innych krajów uznali, że to oni będą podejmować takie decyzje. I bardzo mnie dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość, które jest wyczulone na punkcie historii i podkreślało, jak ważna jest dla niego suwerenność, zachowuje się entuzjastycznie w chwili, kiedy mówi coś ambasador Stanów Zjednoczonych - dodał poseł Razem.

Uważam, że miarą powagi państwa jest to, że nie pozwala ambasadorom innych krajów, czy to Niemiec, czy to Stanów Zjednoczonych, czy to jakichkolwiek innych państw, pokazywać palcem i mówić: wy macie w waszej polityce wewnętrznej zrobić to czy tamto - zaznaczył.

Pan ambasador powinien zostać wezwany na rozmowę. To jest dla mnie jasne i dziwię się, że do tego nie doszło - powiedział Zandberg.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

