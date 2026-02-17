Niewielki bezzałogowy statek powietrzny znaleziono na terenie 2. batalionu zmechanizowanego w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie) - podała we wtorek Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt nie posiadał cech wojskowych i nie wyrządził szkód.

Samochód Żandarmerii Wojskowej / Darek Delmanowicz / PAP

Na terenie 2. batalionu zmechanizowanego w Morągu znaleziono niewielkiego drona.

Informację potwierdziła Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Co grozi za latanie dronami nad obiektami wojskowymi? Przeczytasz poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Żandarmeria Wojskowa poinformowała we wtorek, że jej placówka w Morągu prowadzi czynności procesowe w związku z odnalezieniem w poniedziałek niewielkiego BSP (bezzałogowego statku powietrznego) na terenie 2. batalionu zmechanizowanego w Morągu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt ten nie posiadał cech wojskowych i nie wyrządził żadnych szkód - przekazała ŻW.

ŻW przypomniała w komunikacie na swojej stronie internetowej, że zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi stanowi przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał PAP, że prokuratura nie ma w swoim nadzorze tego postępowania.

Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Wstępne oględziny wskazują, że urządzenie nie posiadało żadnych elektronicznych elementów rejestrujących - powiedział Brodowski.