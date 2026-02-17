"Wartość inwestycji z programu SAFE w samą Hutę Stalowa Wola przekroczy 20 miliardów złotych" - podkreślił we wtorek premier Donald Tusk, gdy został zapytany o program SAFE. "Mówimy o wielkiej inwestycji, która będzie służyła, jeśli oczywiście prawica i prezydent zrozumieją, na co robią zamach" - dodał szef rządu.

Huta Stalowa Wola. Uroczystość przekazania Siłom Zbrojnym RP pierwszych 15 seryjnych Bojowych Pływających Wozów Piechoty BORSUK, grudzień 2025 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Tusk o 20 mld zł dla Stalowej Woli

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do programu SAFE. Podkreślił, że według prognoz Agencji Uzbrojenia wartość inwestycji w samą Hutę Stalowa Wola "przekroczy 20 miliardów złotych". Zaznaczył przy tym, że HSW produkuje m.in. armatohaubice Krab, Bojowy Wóz Piechoty "Borsuk" i samobieżne moździerze Rak.

Już cały świat jest zainteresowany tym, żeby też od nas to kupować, więc mówimy o wielkiej inwestycji, która będzie służyła - jeśli oczywiście prawica i prezydent zrozumieją, na co robią zamach - polskiej gospodarce, polskiej obronności, możliwościom eksportu polskiego uzbrojenia - powiedział Tusk.

Tusk o "koreańskiej pożyczce"

Tusk podkreślił przy tym, odnosząc się do kontraktu zbrojeniowego z czasów rządów PiS, że "pożyczka koreańska to jest prawie dwukrotnie wyższe oprocentowanie" niż w przypadku pożyczki w ramach unijnego programu SAFE.

Przypomnijmy: Polska realizuje jeden z największych w swojej historii programów modernizacji armii, opierając się w dużej mierze na zakupach sprzętu wojskowego w Korei Południowej. Umowy zostały podpisane w latach 2022-2025.

"Takiej zdrady nikt wam nigdy nie wybaczy"

Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nigdy nie wybaczy, jeśli rzeczywiście będziecie atakowali polskie interesy w sposób tak cyniczny i tak szeroki - w ten sposób Tusk zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederacji.

Nic nie jest w stanie usprawiedliwić działania, które w konsekwencji może oznaczać utratę 20 miliardów złotych tylko dla jednego zakładu, jakim jest Huta Stalowa Wola - dodał.

I kontynuował: Zwracam się do prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji: zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski w sytuacji, kiedy za granicą jest tak okrutna wojna. Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, pomagając rządowi w realizacji tego programu.

Premier powiedział też, że "ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny", że PiS w sobotę organizuje w tym właśnie mieście konwencję programową.

Bardzo trudno mi zrozumieć, ja właściwie nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy (z programu SAFE - red.) - podkreślił Tusk.

My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część tych środków uratować, ale to będzie kosztowało czasu i to trochę będzie kosztowało też niepotrzebnie pieniędzy, nerwów - powiedział premier.

Czym jest program SAFE?

Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły we wtorek plan inwestycyjny Polski w ramach programu obronnego SAFE. Na polskiej liście znalazło się 139 projektów. Łącznie Polska ma otrzymać 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.

Równolegle w Polsce trwają prace legislacyjne nad ustawą wdrażającą SAFE. W piątek przyjął ją Sejm. Odrzucono poprawki PiS, który krytykuje kwestię przejrzystości wydawania środków z tego programu. Według polityków opozycji SAFE może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę, podobnie jak - w ich ocenie - miało to miejsce w przypadku Krajowego Planu Odbudowy po pandemii Covid-19.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Według niego program ma "potężne aspekty polityczne", a jego celem jest zjednoczenie Europy "pod niemieckim przywództwem".

Prezydent Nawrocki zapytany w niedzielę w wywiadzie dla Polsat News, czy podpisze ustawę wdrażającą SAFE odparł, że "jeszcze mamy czas, jeszcze będą prace w Senacie nad tą ustawą".