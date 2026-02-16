Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed zmasowanymi uderzeniami, które, według ukraińskiego wywiadu, mają nastąpić w najbliższym czasie. Zaznaczył przy tym, że nasilające się rosyjskie ataki znacząco komplikują negocjacje pokojowe. Ukraińska delegacja już dotarła do Genewy, gdzie we wtorek mają się odbyć rozmowy z udziałem USA i Rosji.
- Rosja nasila ataki na Ukrainę, co utrudnia negocjacje pokojowe.
- Ukraińska delegacja jest już w Genewie przed rozmowami z USA i Rosją.
- Zełenski apeluje do Zachodu o pilne wsparcie militarne, zwłaszcza w zakresie obrony przeciwlotniczej.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W ostatnich dniach Ukraina doświadcza wzmożonych ataków ze strony Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że działania rosyjskiej armii stają się coraz bardziej złożone i niebezpieczne. Według ukraińskiego wywiadu w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych zmasowanych uderzeń.
Zełenski zaznaczył, że intensywność rosyjskich ataków utrudnia prowadzenie rozmów pokojowych. "Im więcej tego zła ze strony Rosji, tym wszystkim będzie trudniej o jakiekolwiek porozumienie" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Przypomniał, że delegacja ukraińska już przybyła do Genewy, gdzie mają się odbyć trójstronne negocjacje z udziałem Stanów Zjednoczonych i Rosji.
Prezydent Ukrainy zwrócił się do zachodnich partnerów, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, o zwiększenie wsparcia militarnego. Podkreślił, że każde opóźnienie w dostawach systemów obrony przeciwlotniczej zwiększa skalę zniszczeń na Ukrainie. Zełenski zaznaczył, że partnerzy nie mogą pozostać obojętni wobec rosyjskiej agresji.
Zełenski przypomniał, że Ukraina od roku prowadzi intensywną dyplomację, akceptując wszystkie realistyczne propozycje dotyczące zawieszenia broni. Jednak, jak podkreślił, Rosja konsekwentnie odrzuca te propozycje i kontynuuje ataki na ukraińskie miasta oraz infrastrukturę energetyczną. Prezydent wyraził nadzieję, że partnerzy Ukrainy podejmą realne działania, by zmusić Rosję do zakończenia agresji.