Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed zmasowanymi uderzeniami, które, według ukraińskiego wywiadu, mają nastąpić w najbliższym czasie. Zaznaczył przy tym, że nasilające się rosyjskie ataki znacząco komplikują negocjacje pokojowe. Ukraińska delegacja już dotarła do Genewy, gdzie we wtorek mają się odbyć rozmowy z udziałem USA i Rosji.

W ostatnich dniach Ukraina doświadcza wzmożonych ataków ze strony Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że działania rosyjskiej armii stają się coraz bardziej złożone i niebezpieczne. Według ukraińskiego wywiadu w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych zmasowanych uderzeń.

Trudności w rozmowach pokojowych

Zełenski zaznaczył, że intensywność rosyjskich ataków utrudnia prowadzenie rozmów pokojowych. "Im więcej tego zła ze strony Rosji, tym wszystkim będzie trudniej o jakiekolwiek porozumienie" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Przypomniał, że delegacja ukraińska już przybyła do Genewy, gdzie mają się odbyć trójstronne negocjacje z udziałem Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Prezydent Ukrainy zwrócił się do zachodnich partnerów, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, o zwiększenie wsparcia militarnego. Podkreślił, że każde opóźnienie w dostawach systemów obrony przeciwlotniczej zwiększa skalę zniszczeń na Ukrainie. Zełenski zaznaczył, że partnerzy nie mogą pozostać obojętni wobec rosyjskiej agresji.

Dyplomacja w cieniu wojny

Zełenski przypomniał, że Ukraina od roku prowadzi intensywną dyplomację, akceptując wszystkie realistyczne propozycje dotyczące zawieszenia broni. Jednak, jak podkreślił, Rosja konsekwentnie odrzuca te propozycje i kontynuuje ataki na ukraińskie miasta oraz infrastrukturę energetyczną. Prezydent wyraził nadzieję, że partnerzy Ukrainy podejmą realne działania, by zmusić Rosję do zakończenia agresji.