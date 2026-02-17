Z Polski 2050 wychodzą posłowie. Czy rozpad partii jest przesądzony? Za którą frakcją pójdzie Michał Gramatyka? Czy problemy z utrzymaniem jedności w ugrupowaniu przekreślają szanse Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera? Czy Polska 2050 została ośmieszona w oczach wyborców? Zapytamy też o podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o SAFE. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka będzie gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF24.

Michał Gramatyka / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Porozmawiamy też o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Kiedy powstanie platforma do weryfikacji wieku? Co się dzieje z ustawą, która ma nakładać na portale pornograficzne kary za brak skutecznego sprawdzania wieku użytkowników? Jaka to będzie wysokość kar?

Poruszymy też temat uzależnienia administracji publicznej od dużych dostawców zagranicznych. Jak stworzyć własne, bezpieczne technologie, które będą skutecznie chronić polską infrastrukturę cyfrową. Zapytamy też o drugie weto prezydenta pod ustawą o kryptowalutach.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!