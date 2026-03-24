"W związku z aktywnością rosyjskich dronów w zachodniej części Ukrainy polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło operację w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało we wtorek po południu Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Dodano, że w powietrzu są myśliwce oraz śmigłowiec. "Systemy naziemne są w stanie najwyższej gotowości" - podkreśla DORSZ.
Komunikat DORSZ przekazało w mediach społecznościowych we wtorek po południu. Wcześniej pojawiły się doniesienia o zmasowanych nalotach rosyjskich dronów na Ukrainę i atakach m.in. w centrum Lwowa.
"W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazano.