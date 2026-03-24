Rosyjski dron uderzył w zabytkową kamienicę w historycznym centrum Lwowa. Poinformowali o tym mer miasta Andrij Sadowyj oraz gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozytskij. Budynek połączony z kościołem był wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dwie osoby są poważnie ranne. Rosyjski dron uderzył także w innej części Lwowa - w Sychowie. Trafił w blok mieszkalny. Polskie wojsko poinformowało, że w związku z atakiem dronów uderzeniowych Shahed blisko naszej granicy, poderwało myśliwce.

Rosja uderzyła w centrum Lwowa, 24 marca 2026 / mer Lwowa Andrij Sadowy /

Zmasowany atak na Lwów. "Słychać wybuchy, nie nagrywajcie, uważajcie na siebie"

Rosyjskie drony zaatakowały dziś po południu Lwów - miasto położone ok. 70 km od granicy polsko-ukraińskiej. W budynku w centrum miasta, który jest połączony z kościołem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wybuchł pożar. Mer miasta oraz gubernator obwodu lwowskiego poinformowali, że dwie osoby zostały poważnie ranne.

Na miejscu pracują wszystkie służby. Mer Lwowa ostrzegł o dużym ryzyku kolejnych ataków i wezwał ludzi do pozostania w schronach.

"Słychać wybuchy, nie nagrywajcie, uważajcie na siebie" - zaapelował.

"Rosja atakuje zatłoczone centrum miasta w biały dzień. Jednym z celów był XVII-wieczny kościół św. Andrzeja, będący częścią obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO" - napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Mogło więc chodzić o to, aby było więcej rannych.

Jak poinformował mer, publikując zdjęcie, rosyjski dron uderzył także w innej dzielnicy Lwowa - w Sychowie. Trafił w blok mieszkalny. Na zdjęciu widać, że jedno lub dwa mieszkania na najwyższym piętrze są doszczętnie zniszczone, a na innych piętrach z okien mieszkań wypadły szyby. Na razie nie jest znana liczba ofiar lub rannych.

Polska poderwała myśliwce

"W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed w zachodniej części Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce oraz śmigłowiec, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - poinformowało ok. godz. 17 wojsko.

Konsul RP we Lwowie: Rosyjskie drony uderzyły w ważne dla Polski miejsca

Marek Radziwon podał, że rosyjskie drony uderzyły w pobliżu klasztoru bernardynów i Archiwum Historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów. Konsul generalny RP we Lwowie sprecyzował, że jeden z Shahedów "spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów".

Putin uderza też w obwodzie donieckim

9 bomb Rosja spuściła natomiast na miasto Drużkiwka w obwodzie donieckim.

Łącznie dzisiaj od rana Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 400 dronów - poinformował rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat. Oprócz tego wykorzystano 34 rakiety. Putin zaatakował w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim. Zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.