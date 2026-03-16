Nie wszyscy zdobywcy Oscarów stawili się na ceremonii w Dolby Theatre. Wielkim nieobecnym był Sean Penn, doceniony za rolę w "Jednej bitwie po drugiej" Paula Thomasa Andersona.
- Za nami 98. gala rozdania Oscarów.
- Na ceremonii w Dolby Theatre nie pojawił się Sean Penn.
Nazwisko zdobywcy Oscara za rolę drugoplanową ogłosił Kieran Culkin - aktor doceniony w ubiegłym roku za rolę w "Prawdziwym bólu" Jessego Eisenberga.
Oprócz Seana Penna, nominowani w tej kategorii byli Jacob Elordi ("Frankenstein"), Stellan Skarsgård ("Wartość sentymentalna"), Benicio del Toro ("Jedna bitwa po drugiej") oraz Delroy Lindo ("Grzesznicy").