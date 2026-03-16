Gdy okazało się, że wygrał Sean Penn, gwiazdor nie pojawił się na scenie. Nie mógł albo nie chciał tu dziś być, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - poinformował Culkin, po czym zszedł ze sceny.

To już trzeci Oscar w karierze Seana Penna, ale pierwszy za kreację drugoplanową. Wcześniej doceniono go za role w filmach "Rzeka tajemnic" i "Obywatel Milk".

Dlaczego Penn nie pojawił się w Dolby Theatre? Jak informuje "New York Times", powołując się na nieoficjalne informacje, aktor wybrał się do Europy. Celem jego wizyty miała być Ukraina, którą wspiera od początku pełnoskalowej wojny. Jednego ze swoich Oscarów przekazał prezydentowi tego kraju Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Jak zauważa "Entertainment Weekly", Penn opuścił nie tylko oscarową galę - wcześniej nie było go też m.in. na rozdaniu nagród BAFTA.