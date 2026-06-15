Ministerstwo Finansów poinformowało o stopniowym ograniczaniu programu CPN, w ramach którego obowiązywały obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa. Decyzja ma związek ze zmieniającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Koniec programu CPN. Ministerstwo Finansów zapowiada stopniowe wycofywanie ulg na paliwa / Shutterstock

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Jak przekazał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie, obniżona stawka VAT na wybrane paliwa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku.

Z kolei już od 16 czerwca przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa silnikowe. Tym samym potwierdzono wcześniejsze doniesienia, że nie będzie przedłużenia tej ulgi.

Koszty dla budżetu

Według szacunków Ministerstwa Finansów, miesięczny koszt obniżki akcyzy na paliwa wynosił 700 mln zł, a obniżki VAT - 900 mln zł. Program CPN (Ceny Paliwa Niżej) obowiązywał od końca marca i obejmował obniżenie VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty do 8 proc. z 23 proc. Dodatkowo akcyza została zmniejszona o 29 groszy na benzynę i 28 groszy na olej napędowy. Wprowadzono także mechanizm ceny maksymalnej na stacjach paliw.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że decyzja o stopniowym wycofywaniu ulg podatkowych wynika ze zmieniającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca, umożliwiała czasowe obniżenie stawek akcyzy na paliwa do 30 czerwca 2026 roku.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Prezydent USA poinformował o osiągnięciu wstępnego porozumienia z Iranem, które ma szansę zakończyć trwający od lutego konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Dokument został podpisany przez Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa. Negocjacje techniczne dotyczące szczegółów, w tym kwestii irańskiego programu nuklearnego, mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dni.

Cieśnina Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy, od miesięcy była tylko częściowo dostępna dla żeglugi. Sytuacja ta destabilizowała rynki energetyczne.