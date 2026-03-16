Donald Trump przekazał, że szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles ma raka piersi. "Jej rokowania są doskonałe" - podkreślił na platformie Truth Social, jednocześnie informując, że Wiles w trakcie leczenia będzie pracować zdalnie.

Susie Wiles jest jedna z najważniejszych współpracowniczek Donalda Trumpa / BRENDAN SMIALOWSKIAFP / East News

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

O Wiles było ostatnio głośno ze względu na wywiady, których udzieliła "Vanity Fair". Dziennikarzom przyznała m.in., że Donald Trump mści się na swoich politycznych przeciwnikach.

Trump poinformowała, że nowotwór u Wiles został wykryty na wczesnym etapie. "Jej rokowania są doskonałe" - stwierdził.

Dodał, że szefowa personelu będzie w czasie leczenia pracowała zdalnie. "Jej siła i zaangażowanie w kontynuowanie pracy, którą kocha i w której jest tak dobra, mimo trwającego leczenia, najlepiej świadczą o tym, jaką jest osobą" - podkreślił.

Wiles kierował kampanią Trumpa w 2024 roku. Reuters podaje, że jest postrzegana jako jedna z jego najważniejszych doradczyń politycznych. W Białym Domu zapewnia większą dyscyplinę niż w czasie pierwszej kadencji Trumpa.



Pierwsza kobieta na tym stanowisku

CNN podaje, że krótko po pojawieniu się wpisy Trumpa, przy stole przygotowanym na spotkanie z zarządem Kennedy Center w Białym Domu pojawiła się tabliczka z nazwiskiem Wiles. Susie Wiles dołączyła do Trumpa podczas spotkania, na którym prezydent nazwał ją "niesamowitą osobą, niesamowitym wojownikiem" i poinformował, że zmaga się ona z "drobniejszymi problemami zdrowotnymi".

Wiles od kilku lat należy do najbliższego otoczenia Trumpa. Odegrała kluczową rolę w jego zwycięskiej kampanii wyborczej w 2024 roku, a następnie jako pierwsza kobieta w historii objęła stanowisko szefowej sztabu w Białym Domu.

Od tego czasu Wiles stara się zarządzać codzienną pracą w Zachodnim Skrzydle, jednocześnie pozwalając Trumpowi na dużą swobodę działania. Jak zauważa CNN, to podejście wyraźnie różni się od pierwszej kadencji Trumpa, kiedy jego szefowie sztabu bezskutecznie próbowali go strofować. Nowy styl zarządzania spotkał się z entuzjastycznym uznaniem prezydenta, który niekiedy nazywa Wiles "najpotężniejszą kobietą na świecie", a raz żartobliwie określił ją jako "Susie Trump".

"Wkrótce będzie lepiej niż kiedykolwiek!" - napisał Trump na Truth Social. "Melania i ja wspieramy ją na każdym kroku".

Według American Cancer Society, po nowotworach skóry, rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet w USA. Najczęściej diagnozuje się go u kobiet w średnim i starszym wieku - mediana wieku w momencie rozpoznania to 62 lata. Sposób leczenia zależy od rodzaju i stadium raka piersi i może obejmować operację, radioterapię, chemioterapię, terapię hormonalną, immunoterapię lub leczenie celowane.