Zgodnie z konwencją, brytyjska rodzina królewska nie zabiera głosu w sprawach politycznych, chociaż król Karol i inni wysoko postawieni członkowie rodziny królewskiej regularnie wyrażali swoje poparcie dla walczącej Ukrainy.

Jednak Harry, podczas swojej trzeciej wizyty w tym kraju od początku wojny, użył znacznie bardziej bezpośredniego języka niż którykolwiek z jego krewnych wcześniej - zauważa agencja Reutera.

Apel do Putina

Prezydencie Putinie, żaden naród nie czerpie korzyści z ciągłych strat w ludziach, czego jesteśmy świadkami. Jest jeszcze moment - teraz - aby powstrzymać tę wojnę, zapobiec dalszym cierpieniom Ukraińców i Rosjan, i obrać inną drogę - powiedział książę Harry w przemówieniu na forum bezpieczeństwa w Kijowie.

Wezwał też Waszyngton do podjęcia mocniejszych działań w celu zakończenia wojny.

To moment dla amerykańskiego przywództwa, moment, w którym Ameryka musi pokazać, że potrafi honorować swoje zobowiązania wynikające z traktatów międzynarodowych - powiedział.

Europa stanęła na wysokości zadania w niezwykle doniosły sposób - podkreślił. Teraz zadaniem jest połączenie wytrzymałości z szybkością, solidarności ze skalą i zaangażowania z konsekwencją - mówił książę, weteran armii brytyjskiej, który służył w Afganistanie.

W swoim przemówieniu pochwalił determinację narodu ukraińskiego i nowatorską odpowiedź ukraińskiego wojska, w tym zaawansowane możliwości w zakresie dronów.

Książę Harry podczas wystąpienia w Kijowie. / PAP/EPA/STRINGER / PAP/EPA

Dwa dni w Ukrainie

Podczas swojej dwudniowej wizyty w Ukrainie Harry ma również odwiedzić organizację charytatywną HALO Trust, zajmującą się usuwaniem min, wspieraną w przeszłości przez jego zmarłą matkę Dianę, księżną Walii, a także spędzić czas z ukraińskimi uczestnikami założonej przez siebie fundacji Invictus Games, która pomaga weteranom w powrocie do zdrowia poprzez sport - podaje brytyjska stacja ITV.

Jestem tutaj jako żołnierz, który rozumie istotę służby, jako humanista, który dostrzegł ludzki koszt konfliktu, i jako przyjaciel Ukrainy, który wierzy, że świat nie może przyzwyczajać się do tej wojny ani zobojętnieć na jej konsekwencje - powiedział Harry.

Igrzyska Invictus Games

Poprzednio, równie niespodziewanie, książę Harry odwiedził Ukrainę we wrześniu 2025 r., kiedy przyjechał do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego rządu, by przedstawić inicjatywę wspierającą żołnierzy, którzy ucierpieli w wyniku wojny z Rosją.

W 2014 r. książę Harry zainicjował igrzyska Invictus Games. Ukraina po raz pierwszy wzięła w nich udział w 2017 r. Fundacja Invictus nie tylko organizuje co dwa lata zawody sportowe, ale także prowadzi programy rehabilitacji. W ostatnim czasie fundacja dostarczyła do Ukrainy sprzęt sportowy dla weteranów. Kolejne igrzyska odbędą się w 2027 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Książę Harry służył przez 10 lat w armii brytyjskiej. Brał czynny udział w misjach w Afganistanie w latach 2007-08 oraz 2012-13.