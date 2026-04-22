Ukraina poprosiła Turcję o zorganizowanie spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Taką informację przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Według Andrija Sybihy strona ukraińska jest zainteresowana spotkaniem, ponieważ chce "nadać nowy impuls dyplomatycznym relacjom". Szef MSZ nie ujawnił, jak Ankara zareagowała na tę propozycję.

Poprosiliśmy o to Turków, a także zwróciliśmy się do innych stolic. Zwróciliśmy się bezpośrednio do Turcji. Jeśli jednak inna stolica, poza Moskwą i Białorusią, zorganizuje takie spotkanie, pojedziemy tam. Jest to dla nas ważne - zacytowała Sybihę agencja Interfax-Ukraina.

Spotkanie Zełenski - Putin wszędzie, byle nie w Rosji i na Białorusi

Szef dyplomacji wyjaśnił, że Ukraina byłaby gotowa rozważyć każde miejsce - poza Białorusią lub Rosją - na spotkanie Zełenskiego z Putinem.



W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w swoim przemówieniu podczas 5. Forum Dyplomatycznego w Antalyi potwierdził gotowość Ankary do wspierania bezpośrednich rozmów między Ukrainą a Rosją. Chodzi m.in. o ewentualne spotkanie przywódców. Jest jednak warunek - obie strony muszą się na to zgodzić.