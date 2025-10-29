Rosyjski prezydent Władimir Putin poinformował w środę o przeprowadzeniu testów najnowszej torpedy nuklearnej Posejdon. Analitycy wojskowi uważają, że Posejdon to "torpeda zagłady". Może wystrzelić głowicę nuklearną i wywołać radioaktywne tsunami. Tym samym mogłaby niszczyć regiony przybrzeżne.

  • Władimir Putin poinformował o teście Posejdona podczas spotkania z rannymi rosyjskimi żołnierzami w moskiewskim szpitalu.
  • Test Posejdona odbył się we wtorek; po raz pierwszy uruchomiono napęd jądrowy tej broni na okręcie podwodnym.
  • Putin podkreślił, że nie ma możliwości przechwycenia Posejdona, a jego zasięg to 10 000 km i prędkość około 185 km/h.
  • Eksperci ostrzegają, że broń ta łamie tradycyjne zasady odstraszania nuklearnego i może wywołać radioaktywne tsunami.
O torpedzie przy herbacie i ciastkach

Władimir Putin o teście Posejdona informował przy herbacie i ciastkach w szpitalu w Moskwie. Spotkał się tam z rosyjskimi żołnierzami rannymi podczas wojny w Ukrainie.

Rosyjski dyktator zdradził, że test odbył się we wtorek. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko wystrzelić ją z silnikiem startowym z okrętu podwodnego, ale także uruchomić jednostkę napędową jądrową, na której to urządzenie przebywało przez pewien czas - powiedział Putin. 

Nie ma nic podobnego - dodał, podkreślając, że nie ma możliwości przechwycenia Posejdona. Według analityków ma zasięg 10 000 km i może poruszać się z prędkością około 185 km na godzinę. 

Hybryda drona i torpedy

Posejdon, nazwany na cześć starożytnego greckiego boga morza, to zdolna do przenoszenia głowicy nuklearnej hybryda torpedy i drona. Według rosyjskich mediów Posejdon, znany w NATO jako Kanyon, ma 20 metrów długości, 1,8 metra średnicy i waży 100 ton.

Eksperci ds. kontroli zbrojeń twierdzą, że broń ta łamie większość tradycyjnych zasad odstraszania nuklearnego i klasyfikacji. Szacują, że niesie głowicę o ogromnej i być może jest napędzana reaktorem chłodzonym ciekłym metalem. 

Analitycy wojskowi nazywają Posejdona "torpedą zagłady". Twiedzą, że wystrzelenie przez nią głowicy nuklearnej może bowiem spowodować radioaktywne tsunami, które mogłoby zniszczyć regiony przybrzeżne. 

Buriewiestnik - "unikatowa broń" według Putina

Putin odniósł się także do niedawnego testu pocisku manewrującego Buriewiestnik, który - jak zapewnia Moskwa - również posiada napęd nuklearny. Prezydent Rosji zwrócił uwagę na zaawansowane technologie, które mają chronić elektronikę pocisku przed promieniowaniem. Elektronika zabezpieczona przed promieniowaniem jest już wykorzystywana w programach kosmicznych - dodał.

Według rosyjskich mediów, napęd atomowy Buriewiestnika ma być porównywalny z reaktorem okrętu podwodnego, "mniej więcej tysiąc razy mniejszy" i zdolny do uruchomienia w ciągu kilku minut. Ostatni test pocisku miał trwać 15 godzin, a Buriewiestnik pokonał w tym czasie 14 tysięcy kilometrów - podkreślił szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerij Gierasimow.

Nowe rakiety Sarmat w gotowości bojowej

Rosyjski przywódca zapowiedział również wprowadzenie do dyżurów bojowych międzykontynentalnych pocisków balistycznych Sarmat. Rakiety te mają stanowić jeden z filarów rosyjskich Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego.