Rosyjski prezydent Władimir Putin poinformował w środę o przeprowadzeniu testów najnowszej torpedy nuklearnej Posejdon. Analitycy wojskowi uważają, że Posejdon to "torpeda zagłady". Może wystrzelić głowicę nuklearną i wywołać radioaktywne tsunami. Tym samym mogłaby niszczyć regiony przybrzeżne.

Władimir Putin odpowiadał o testach Posejdona podczas spotkania z żołnierzami w szpitalu w Moskwie / VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Władimir Putin poinformował o teście Posejdona podczas spotkania z rannymi rosyjskimi żołnierzami w moskiewskim szpitalu.

Test Posejdona odbył się we wtorek; po raz pierwszy uruchomiono napęd jądrowy tej broni na okręcie podwodnym.

Putin podkreślił, że nie ma możliwości przechwycenia Posejdona, a jego zasięg to 10 000 km i prędkość około 185 km/h.

Eksperci ostrzegają, że broń ta łamie tradycyjne zasady odstraszania nuklearnego i może wywołać radioaktywne tsunami.

O torpedzie przy herbacie i ciastkach

Władimir Putin o teście Posejdona informował przy herbacie i ciastkach w szpitalu w Moskwie. Spotkał się tam z rosyjskimi żołnierzami rannymi podczas wojny w Ukrainie.

Rosyjski dyktator zdradził, że test odbył się we wtorek. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko wystrzelić ją z silnikiem startowym z okrętu podwodnego, ale także uruchomić jednostkę napędową jądrową, na której to urządzenie przebywało przez pewien czas - powiedział Putin.

Nie ma nic podobnego - dodał, podkreślając, że nie ma możliwości przechwycenia Posejdona. Według analityków ma zasięg 10 000 km i może poruszać się z prędkością około 185 km na godzinę.