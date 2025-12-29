Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami na WhatsAppie ujawnił, że projekt ram pokojowych, mający na celu zakończenie wojny z Rosją, przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy na 15 lat. Kijów chce, by okres ten był znacznie dłuższy.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump / JIM WATSON/AFP / East News

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy - Donald Trump i Wołodymyr Zełenski - spotkali się w niedzielę w prywatnej posiadłości amerykańskiego przywódcy Mar-a-Lago na Florydzie, by omówić ramy pokojowe dla Kijowa. Odbyła się też telekonferencja z europejskimi przywódcami, w której wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki .

Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej, obaj liderzy ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - powiedział Trump.

Amerykański prezydent ocenił, że uzgodnione zostało ok. 95 proc. kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały "jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie", w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać te tereny, zanim przejmie je Rosja.

Zełenski ani na konferencji prasowej, ani w późniejszym komunikacie w mediach społecznościowych nie przedstawił uzgodnień z rozmowy, ale zapewnił, że osiągnięto znaczące rezultaty. "Odbyliśmy merytoryczną dyskusję na wszystkie tematy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za postępy osiągnięte przez zespoły amerykański i ukraiński w ostatnich tygodniach. (...) Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych i osiągnęliśmy znaczące rezultaty" - napisał.

Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa

W poniedziałek przed południem Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami na WhatsAppie ujawnił, że projekt ram pokojowych, mający na celu zakończenie wojny z Rosją, przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy na 15 lat z możliwością przedłużenia.

Ukraiński prezydent dodał jednak, że jego propozycja dla Donalda Trumpa dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa na znacznie dłuższy okres - nawet do 50 lat.

Powiedziałem mu (Trumpowi), że u nas wojna już trwa, i trwa już niemal 15 lat. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby gwarancje były dłuższe. I powiedziałem mu, że bardzo chcielibyśmy rozważyć możliwość 30-40-50 lat. I wtedy byłaby to historyczna decyzja prezydenta Trumpa. Prezydent powiedział, że będzie się nad tym zastanawiał - przekazał.

Zełenski powiedział też, że chce, aby ukraińscy doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego spotkali się w najbliższych dniach w Ukrainie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Europy. Dodał, że ewentualne rozmowy ze stroną rosyjską możliwa są po uzgodnieniu dokumentów przez Trumpa i europejskich przywódców.

Zaznaczył też, że 20-punktowy plan pokojowy powinien zostać poddany pod głosowanie w referendum. By tak się jednak stało, niezbędne jest co najmniej 60-dniowe zawieszenie broni, czego - jak stwierdził - nie chce Moskwa.

Odpowiadając jednak na pytanie o to, jak ma wyglądać ewentualny monitoring zawieszenia broni i kto będzie go zapewniał, ukraiński przywódca powiedział, że "jest tu jasne zrozumienie: zapewniać go będą nasi partnerzy - techniczny monitoring i obecność". Będzie to jasno określone - wszystkie te szczegóły znajdą się w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy - dodał.