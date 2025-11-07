Prezydent złożył w piątek podpis pod dokumentami kierującymi do Sejmu projekt ustawy - jak określono na konferencji w Pałacu Prezydenckim - "o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2". "Zobowiązany swoim słowem wobec wyborców, odpowiedzialny za los polskich przedsiębiorstw proponuję nie tylko tarczę, ale i miecz, by wyciąć obciążenia, których Polacy nie powinni ponosić" - powiedział Karol Nawrocki.
W piątkowe południe w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie eksperckie w sprawie cen energii elektrycznej. Prezydent Karol Nawrocki podpisał na samym początku projekt ustawy obniżający ceny prądu o 33 proc., czyli "projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2".