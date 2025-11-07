Grupa ekspertów pracowała nad rozwiązaniami, jakie dziś kieruje do polskiego Sejmu. Polacy płacą zbyt wiele za energię elektryczną i jest to niezrozumiałe. Zbyt wiele płacą za energię polscy przedsiębiorcy. Kto jak nie Prezydent RP ma się za nimi ująć - powiedział Karol Nawrocki.

Obniżenie cen energii jedną z obietnic wyborczych Nawrockiego

Jako Prezydent RP chcę wyraźnie powiedzieć, że interesuje mnie wyłącznie interes Polaków. Zajmujemy się sprawami dobrobytu państwa polskiego (...). Zwracam się do wszystkich środowisk politycznych w parlamencie, aby przyjąć projekt, który usystematyzuje polski rynek energii elektrycznej a Polacy będą płacić mniej za prąd - mówił dalej.

Nie zmieniam swojego planu, który realizuję na niwie dyplomatycznej. Nadal uważam, że Zielony Ład i zielone podatki ETS powinny zostać odrzucone (…) - stwierdził.

Nawrocki zaznaczył, że zlikwidowana powinna być opłata OZE, opłata mocowa, kogeneracyjna i przejściowa. Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków - powiedział. Stwierdził też, że "musimy wrócić także do 5 proc. stawki VAT za prąd". Projekt zakłada też ograniczenie kosztów certyfikatów, ograniczenie opłat dystrybucyjnych i "zmianę zasad bilansowania systemu".

Obniżenie cen energii było jedną z obietnic wyborczych Karola Nawrockiego, gdy kandydował w wyborach prezydenckich.