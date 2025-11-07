Jeśli w piątek wieczorem Sejm zgodzi się na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, jego poszukiwanie będzie kwestią kilku najbliższych dni - informuje reporter RMF FM Tomasz Skory. Były minister sprawiedliwości wciąż przebywa na Węgrzech. Działania śledczych, którzy chcą mu postawić 26 zarzutów, ruszą dopiero po decyzji Sejmu.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Art Service / PAP

Piątek to sądny dzień dla Zbigniewa Ziobry. Wieczorem Sejm zajmie się głosowaniem nad wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, a także wyrażeniu zgody na jego tymczasowy areszt.

Jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, w przypadku przegłosowania przez parlament obu wniosków poszukiwanie szefa resortu sprawiedliwości w okresie rządów PiS będzie kwestią kilku najbliższych dni.

Z informacji RMF FM wynika, że śledczy przewidują przystąpienie od razu do poszukiwań.

Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania to kwestia zaledwie kilku dni. Jeśli jednak ścigany nie opuści Węgier, nakaz prawdopodobnie nie zostanie wykonany.

Co czeka Ziobrę, jeśli straci immunitet?

Z informacji RMF FM wynika, że śledczy przewidują przystąpienie od razu do poszukiwań. Najpierw skierują do policji nakaz zatrzymania i doprowadzenia posła Prawa i Sprawiedliwości. Po stwierdzeniu jego oczywistej nieskuteczności takiego wniosku - Zbigniew Ziobro wcześniej konsekwentnie unikał stawienia się przed komisją śledczą, powołaną po zmianie władzy w celu wyjaśnienia okoliczności tzw. Afery Pegasusa - zostaną wszczęte poszukiwania krajowym listem gończym, a ponieważ Ziobro przebywa obecnie za granicą do Sądu Okręgowego w Warszawie trafi też wniosek o zastosowanie aresztu i wydanie w związku z tym Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Prowadzący sprawę Ziobry prok. Piotr Woźniak w czwartek przedstawiał posłom na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej powody takiego działania. Chodzi o uzasadnione obawy, że poseł będzie podejmował próby mataczenia w sprawie poprzez kierowanie gróźb, podejmowanie prób wpływania na tzw. osobowe źródła dowodowe.

Azyl na Węgrzech nie uchroni polityka

Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania to kwestia zaledwie kilku dni. Jeśli jednak ścigany nie opuści Węgier, nakaz prawdopodobnie nie zostanie wykonany, choć Zbigniew Ziobro będzie mógł być zatrzymany w każdym innym kraju Unii Europejskiej.

Potwierdzają to słowa wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura, który w piątek był gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM.

Choć wieczorne głosowanie nad immunitetem Zbigniewa Ziobry może zawarzyć o jego politycznej przyszłości, to warto pamiętać, że nawet w przypadku przegłosowania przez Sejm wniosków Prokuratury Krajowej w tej sprawie, ostateczna decyzja pozostania w gestii sądu.

Szanse na utrzymanie immunitetu przez polityka PiS są jednak niewielkie. Sejmowa arytmetyka wskazuje na to, że gdyby w głosowaniu wzięliby udział wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Lewicy i Konfederacji za uchyleniem immunitetu Ziobrze głosowałoby 257 posłów (157 KO, 32 PSL, 31 Polska 2050, 21 Lewicy, 16 Konfederacji), zaś przeciw byłoby 187 posłów PiS.

Odpowiednio w głosowaniu dotyczącym zatrzymania i aresztowania Ziobry za byłoby 241 posłów, a przeciw 203. Sprzeciw wobec wniosku o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry zapowiedziała Konfederacja.