Na ten moment wiadomo, że w mieście zginęły cztery osoby, a 51 zostało rannych, w tym dzieci.

Pożary wybuchły m.in. w dzielnicach Podił i Obołon, gdzie palą się samochody trafione przez odłamki. Pali się także w okolicy jednego z kijowskich przedszkoli.

W stołecznym rejonie hołosijiwskim pociski trafiły w poliklinikę.

Jak informuje Reuters, tysiące Kijowian schroniło się na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach.