Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow uważa za możliwe zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy. Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie. Negocjacje prowadzone dotąd przez Stany Zjednoczone utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie z Iranem.

Kyryło Budanow / HANDOUT/AFP/East News / East News

Kyryło Budanow, szef Biura Prezydenta Ukrainy, uważa, że zakończenie wojny możliwe jest jeszcze przed zimą.

Wkrótce do Kijowa ma przyjechać amerykańska delegacja

Możliwa jest również wymiana jeńców wojennych z Rosją.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Potwierdzam. Wołodymyr Zełenski rzeczywiście dąży do jak najszybszego zakończenia działań wojennych, najlepiej jeszcze przed zimą. Jako szef Biura Prezydenta z pewnością zrobię wszystko, aby zrealizować cel wyznaczony przez (przywódcę) Ukrainy. Moim zdaniem jest on całkowicie słuszny, aktualny i realistyczny - powiedział Kyryło Budanow podczas konferencji Architecture Security Forum w Kijowie.

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy zaznaczył również, że "obecnie istnieją realne oznaki wskazujące na to, że są już podstawy do zakończenia działań wojennych".

Czy Rosja pragnie pokoju? Nie sądzę, żeby bardzo tego pragnęła. Ale czy będzie gotowa podjąć pewne kroki w najbliższej przyszłości? Myślę, że szanse na to są teraz większe niż kiedykolwiek wcześniej - cytuje Budanowa Ukraińska Prawda.

Amerykanie w Kijowie

Budanow poinformował też, że Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie. Strona amerykańska potwierdziła, że planuje w najbliższym czasie przybyć do Kijowa i Moskwy - przekazał.

Zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, jakoby proces negocjacyjny znalazł się w impasie. Pewne działania trwają, ale (...) są one, powiedzmy, nie do końca jawne - oznajmił Budanow.

Powiedział też, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją są kontynuowane na szczeblu technicznym, pomimo obecnej przerwy w kontaktach na wysokim szczeblu.

Przypomnijmy, 22 maja sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że rozmowy pokojowe na temat Ukrainy zostały zawieszone. Wyjaśnił, że Stany Zjednoczone "nie są zainteresowane angażowaniem się w niekończący się cykl spotkań, które nie przynoszą żadnych rezultatów ". Wcześniej stwierdził, że w procesie pokojowym dotyczącym Ukrainy "nie odnotowano owocnych rezultatów".

Możliwa wymiana jeńców

Szef Biura Prezydenta Ukrainy powiadomił, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany jeńców wojennych. Dodał przy tym, że trwają prace nad uwolnieniem wszystkich jeńców, w tym osób cywilnych.







