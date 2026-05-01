Rosyjski port Tuapse nad Morzem Czarnym znów pod ostrzałem ukraińskich dronów. Czwarty atak w ciągu ostatniego tygodnia wywołał pożar w terminalu morskim portu, ale nikt nie został ranny.

Dym z pożaru w terminalu naftowym Tuapse / IMAGO/Boris Morozov/Imago Stock and People / East News

"W Tuapse, w wyniku ataku przeprowadzonego przez władze w Kijowie, na terenie terminalu morskiego wybuchł pożar, na miejscu pracują ekipy ratunkowe" - poinformowały w Telegramie władze wojskowe obwodu krasnodarskiego.

Port i rafineria w Tuapse

Położone w Kraju Krasnodarskim port i rafineria ropy naftowej w Tuapse należą do państwowego koncernu Rosnieft. Jest to jedyna rosyjska rafineria nad Morzem Czarnym.

W ubiegłym tygodniu, 20 kwietnia, obiekt ten został zaatakowany przez ukraińskie drony, co spowodowało m.in. wyciek ropy, pożar, który trwał przez cztery dni oraz opady deszczu zanieczyszczonego ropą naftową. W poniedziałek ukraińska armia potwierdziła, że w wyniku tej operacji zniszczono 24 zbiorniki, a cztery kolejne zostały uszkodzone.

Wcześniejsze uderzenia Kijowa na rafinerię w Tuapse, przeprowadzone 16 kwietnia, skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu, który większość swojej produkcji sprzedaje na eksport.