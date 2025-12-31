Ukraina ponownie uderzyła w rosyjski przemysł naftowy. Tym razem zaatakowano rafinerię w mieście Tuapse nad Morzem Czarnym, terminal paliwowy w tym samym regionie oraz ważną bazę paliw w Rybińsku, w obwodzie jarosławskim na zachodzie Rosji.

Ukraina atakuje rafinerie i bazy paliw w Rosji – uderzenia dronów w Tuapse i Rybińsku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ukraina przeprowadziła ataki dronami na rafinerię i terminal paliwowy w Tuapse oraz bazę paliw "Temp" w Rybińsku, powodując uszkodzenia i pożary.

Celem ataków były kluczowe obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej, w tym magazyny należące do Federalnej Agencji Rezerw Państwowych Rosji.

Ukraińskie służby zapowiadają kontynuację precyzyjnych uderzeń w rosyjskie łańcuchy dostaw paliw także w 2026 roku.

Ukraińskie wojsko poinformowało w środę, że zaatakowało rafinerię ropy naftowej w południoworosyjskim porcie Tuapse oraz terminal naftowo-gazowy na półwyspie Tamańskim w rosyjskim obwodzie krasnodarskim - pisze Reuters. Jednostki przetwórcze w rafinerii i dwa nabrzeża terminalu krasnodarskiego zostały uszkodzone - dodał ukraiński Sztab Generalny w komunikacie.

W Tuapse, w zakładzie należącym do koncernu Rosnieft wybuchł pożar, który miał być szybko ugaszony. Według strony rosyjskiej w wyniku ataku doszło też do pożaru w porcie w Tuapse, który również miano szybko ugasić. Władze podały, że na skutek ataku dwie osoby doznały obrażeń i uszkodzonych zostało pięć domów mieszkalnych.

Atak na ważną bazę paliw

Dalekosiężne drony Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły w środę rano w ważną bazę paliw "Temp" w mieście Rybińsk w obwodzie jarosławskim na zachodzie Rosji — poinformowało agencję Interfax-Ukraina źródło w SBU. Informację potwierdził później ukraiński Sztab Generalny.

Według rozmówcy agencji baza ta wchodzi w skład systemu Federalnej Agencji Rezerw Państwowych Rosji (Rosrezerw) i jest przeznaczona do magazynowania dużych ilości paliw.

"Miasto Rybińsk jest dużym węzłem tranzytowym i logistycznym, a sama baza paliw »Temp« — ważnym ogniwem w magazynowaniu i dystrybucji produktów naftowych (...)" — zaznaczyło źródło w SBU, dodając, że na nagraniach wideo widać, iż po trafieniach bezzałogowców na obiekcie wybuchł rozległy pożar.