To 23. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. O poranku rakiety spadły na zabudowania zlokalizowane niedaleko lotniska we Lwowie. Nikt nie został ranny. Wciąż trwa akcja ratunkowa przy zniszczonym Teatrze Dramatycznym w Mariupolu. W Moskwie odbył się wielki propagandowy wiec, w którego czasie Władimir Putin chwalił żołnierzy za walkę na Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 18.03.2022 r.

Zniszczenia po ostrzale widoczne są chociażby w Kijowie / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA





Prezydent Zełenski przekazał, że pod gruzami ostrzelanego przez Rosjan teatru w Mariupolu nadal są setki ludzi, trwa akcja ratunkowa.

Rząd wprowadził dzisiaj w życie najszerszy pakiet sankcji w historii Norwegii.

Słowacja otrzyma trzy systemy Patriot w zamian za przekazanie Ukrainie systemu S-300.

Siły Zbrojne Ukrainy wzmacniają trzecią linię obrony Kijowa - poinformował zastępca szefa sztabu Dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Hruzewycz.

Litwa, Łotwa i Estonia wydaliły łącznie 10 rosyjskich dyplomatów w geście solidarności z Ukrainą.

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 3,2 mln osób uciekło z Ukrainy, blisko 6,5 mln zostało wewnętrznymi uchodźcami - podała ONZ.

19:17

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron poinformował w piątek na Twitterze, że jest w drodze do Polski z pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

19:10

Francuska sieć hipermarketów Auchan jest "nadzwyczaj zaskoczona" krytyką pod adresem firmy ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za dalsze działanie w Rosji - przekazał rzecznik Auchana agencji Reuters.



Rzecznik Auchan odmówił agencji Reuters komentarza do pozostania firmy w Rosji. Przypomniał jednak, że Auchan, poprzez swoje 40 sklepów na Ukrainie, zatrudniających 6 tys. ludzi, zapewnia nieprzerwane dostawy żywności dla mieszkańców Ukrainy, także w rejonach, w których toczą się działania wojenne.

19:00

W doniesieniach dotyczących rosyjskiej inwazji na Ukrainie często powtarzają się informacje o działaniach pułku Azow. Kto wchodzi w skład tej owianej już legendą ukraińskiej formacji? Jak narodził się jej mit i z czego biorą się towarzyszące jej kontrowersje? Posłuchajcie podkastu!

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fakty i mity o pułku Azow. "Robienie z nich "Gwiazdy Śmierci" jest dużą przesadą"

18:54

Emmanuel Macron znów rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Prezydent Francji oskarżył Rosję o bombardowanie ukraińskiej ludności cywilnej i łamanie zasad humanitarnych.

Według Pałacu Elizejskiego prezydent Francji wyraził swoje "skrajne zaniepokojenie" sytuacją w Mariupolu, zażądał natychmiastowego wstrzymania oblężenia tego miasta, zawieszenia broni i stworzenia korytarzy humanitarnych zgodnych z wymogami międzynarodowego prawa.

Władimir Putin natomiast ponownie obarczył winą za wojnę samych Ukraińców. Według Kremla powiedział Macronowi, że Ukraińcy dokonali w ostatnich dniach wielu zbrodni wojennych.

18:42

Uprowadzony przez żołnierzy rosyjskich wójt gminy Wełykyj Burłuk w obwodzie charkowskim Wiktor Tereszczenko został zwolniony - poinformował w piątek na Facebooku Ołeh Syniehubow, szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy.

Dopiero co z nim rozmawiałem, przebywa obecnie w szpitalu. Wiktor to zuch i bohater broniący gminy i narodowych interesów - oznajmił Syniehubow. Nie przekazał w jakich okolicznościach doszło do uwolnienia wójta.

18:34

Ukraińska Prawda informuje o ostrzale fabryki Azovstal w Mariupolu.

18:30

Nowa Zelandia przyjęła pierwszy pakiet sankcji przeciwko Rosji za jej inwazję na Ukrainę - przekazał w piątek tamtejszy rząd. Na liście osób objętych restrykcjami znaleźli się m.in. prezydent Władimir Putin, szef MSZ Siergiej Ławrow i minister obrony Siergiej Szojgu.

Wprowadzone regulacje zamrażają rosyjskie aktywa finansowe w Nowej Zelandii, a także zakazują wymienionym na liście osobom przyjazdu do kraju - poinformowano w rządowym komunikacie.

18:20

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w piątek w rosyjskich ostrzałach w Adwijiwce na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

"Rosjanie kontynuują ostrzały cywilów. Dziś w Awdijiwce pod ostrzałem znalazł się ośmiopiętrowy blok, sklep i budynek administracyjny. Według wstępnych informacji jest dwóch zabitych i trzech rannych" - napisał na Facebooku Kyryłenko. Przekazał, że ustalane są szczegóły.



18:16

"UE jest zbyt zbiurokratyzowana w tych absolutnie niebiurokratycznych czasach. Wszystkie wymogi, które stawia się Ukrainie, powinny zostać spełnione, ale w czasach pokoju, w czasie wojny ważna jest inspiracja" - powiedział w podcaście tygodnika "Economist" były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew.

"Jestem bardzo zawiedziony odpowiedzią UE na ukraiński wniosek o członkostwo. (...) W czasie wojny tak ważne jest, by dać sygnał, że NATO i UE są gotowe przyjąć Ukrainę, ponieważ jest to inspirujące dla Ukraińców w tym bardzo trudnym momencie" - mówił pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego.

18:05

Rosjanie informują o postępach w rozmowach pokojowych ze stroną ukraińską. Głos w tej sprawie w kremlowskich mediach zabrał właśnie szef rosyjskiej delegacji, Władimir Medinski.Rosyjski negocjator mówi " o maksymalnym zbliżeniu stanowisk w sprawie neutralności Ukrainy". Sprawa statusu neutralności i deklaracja niewstąpienia do NATO jest dla nas kluczowa - mówił Medinski.

W odpowiedzi doradca prezydenta Zełenskiego przekazał, że Rosjanie mówią o swoich żądaniach, a nie o tym, jak realnie przebiegają negocjacje. "Nasze stanowiska pozostają niezmienione. Zawieszenie broni, wycofanie wojsk i silne gwarancje bezpieczeństwa z konkretnymi formułami" - napisał Michajło Podolak.

17:59

Władze Mariupola przekazały, że wciąż trwa akcja ratunkowa przy zniszczonym Teatrze Dramatycznym. Ponad 1300 cywilów wciąż jest pod budynkiem.

17:53

17:51

17:47

Roger Federer, wstrząśnięty doniesieniami medialnymi z Ukrainy, zapowiedział w piątek, że za pośrednictwem swojej fundacji przekaże 500 tys. dolarów na rzecz dzieci uchodźców, aby mogły kontynuować edukację.

"Razem z moją rodziną jesteśmy przerażeni obrazami dochodzącymi z Ukrainy i zrozpaczeni widząc tych niewinnych ludzi, którzy zostali dotknięci tak straszną tragedią. Chcemy pokoju" - napisał legendarny tenisista w wiadomości zamieszczonej w internecie.

17:38

Rząd wprowadził dzisiaj w życie najszerszy pakiet sankcji w historii Norwegii - poinformowało w piątek norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Rząd norwerski od początku zapowiadał, że Norwegia dostosuje się do sankcji UE" - przypomniano w komunikacie.



17:35

Siły Zbrojne Ukrainy wzmacniają trzecią linię obrony Kijowa - poinformował w piątek na briefingu zastępca szefa sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Hruzewycz.

"Kijów to główne, strategiczne zadanie naszego wroga. Stolica nie poddała się w ciągu trzech dni, tak jak planowali okupanci, dzięki pracy nie tylko wojskowych, ale też wszystkich organów ścigania i sił obrony" - powiedział Hruzewycz.

17:30

Pojawiły się doniesienia o licznych ofiarach spowodowanych rosyjskim ostrzałem rakietowym koszar ukraińskiego wojska w Mikołajowie na południu Ukrainy. Według jednego ze źródeł zginęło co najmniej 45 osób - podaje w piątek BBC.

Według tych doniesień w koszary na północnych przedmieściach Mikołajowa uderzyły co najmniej dwa pociski. Trwa akcja ratunkowa - twierdzi BBC, nie precyzując źródeł tych informacji.

17:25

Czeska gazeta "Denik N" podała w piątek, że policja postawiła zarzuty dwóm osobom za deklarowanie poparcia dla inwazji Rosji na Ukrainę. Jedna z nich groziła spaleniem szkoły, w której przebywają uchodźcy.

17:20

W ramach sankcji UE nałożonych na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę portugalskie służby zablokowały zaledwie jedno konto bankowe. Było na nim zdeponowane 242 euro - podał w piątek portal Dinheiro Vivo.

Portal, który cytuje źródło w banku centralnym Portugalii (BdP), poinformował, że wraz z wykluczeniem części rosyjskich banków z systemu SWIFT wartość dziennych transakcji pomiędzy portugalskimi a rosyjskimi instytucjami finansowymi spadła z 2 mln euro do 700 tys. euro.

Informacja o zaledwie jednym zablokowanym koncie rosyjskiego biznesmena w Portugalii wywołała szereg komentarzy w mediach tego kraju oraz wątpliwości co do skuteczności sankcji nałożonych na Rosję.





17:14

Zatrzymany w Holandii za przemyt Albańczyków 29-letni Ukrainiec został zwolniony w piątek z aresztu, aby mógł walczyć z rosyjskimi wojskami, które dokonały inwazji na jego kraj. Taką decyzję podjął sąd w Middelburgu na południu Niderlandów.

Mężczyzna stanął w czwartek przed sądem pod zarzutem próby przemytu z Holandii do Wielkiej Brytanii jedenastu obywateli Albanii. Groziła mu za to kara do 12 lat pozbawienia wolności.

17:07

"Stany Zjednoczone przekażą prawie 48 mln dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców w Polsce; pomocy środki trafią do organizacji, które wspierają Ukraińców uciekających do Polski" - przekazał w piątek na Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

17:00

Solidarność z Ukrainą jest powinnością wspólnoty wolnych narodów. Liczymy, że Irlandia będzie kontynuowała wsparcie dla Ukrainy, łączymy nasze siły w celu zaradzenia kryzysowi humanitarnemu - powiedział szef MSZ Zbigniewa Rau po spotkaniu z szefem irlandzkiej dyplomacji Simonem Coveneyem w Warszawie.

Rau podkreślił, że rozmowa z Coveneyem "w zasadzie dotyczyła jednej kwestii - sytuacji w Ukrainie i konsekwencji rosyjskiej agresji", w tym napływu uchodźców do Polski i innych krajów regionu.



16:56

Aktywna faza wojny na Ukrainie powinna zakończyć się za 2-3 tygodnie - uważa doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Według niego w połowie albo pod koniec kwietnia mieszkańcy Kijowa, którzy wyjechali z miasta, będą mogli wrócić do domów.

Arestowycz napisał w serwisie Telegram, że aktywna faza jest prawie zakończona pod Kijowem, Charkowem, Sumami i Czernihowem.

16:46

Do Polski trafiło 700 tys. ukraińskich dzieci w wieku szkolnym. Około 10 proc. z nich jest już w polskich szkołach - poinformował w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

16:40

Holenderski rząd ogłosił, że dostarczy na Słowację amerykański system obrony powietrznej Patriot. Słowacja chce przekazać Ukrainie swój system S-300.

16:36

Polscy sportowcy wspierają Ukrainę. Specjalnie nagranie, w którym pojawił się m.in. Robert Lewandowski opublikowano m.in. na fanpage Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

16:30

Niedawno zakończyła się rozmowa Biden - Xi.

16:28

Premier Mateusz Morawiecki skieruje w piątek zaproszenie do przedstawicieli sił politycznych na wspólne spotkanie w poniedziałek dotyczące aktualnej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie.

16:24

Były szef Sztabu Generalnego sił zbrojnych Rumunii generał Stefan Danila uważa, że skutecznie stawiany przez Ukraińców opór rosyjskiej inwazji to efekt dużej pracy Kijowa w modernizowaniu armii po 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym, a popierani przez nią separatyści rozpoczęli działania zbrojne w Donbasie.

W ocenie rumuńskiego generała skuteczność w obecnej walce przeciwko agresorowi Ukraina zawdzięcza głównie podjętym działaniom na rzecz reformy armii, wsparciu przez państwa NATO uzbrojeniem, usprawnieniu decyzji na polu walki, a także masowym szkoleniom ludności cywilnej w zakresie obrony.

16:01

Od środy do piątku do godz. 15 numer PESEL otrzymało 123 tys. uchodźców - przekazał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

15:58

W najbliższych dniach do Polski przyjedzie zespół Komisji Europejskiej, który będzie pracował wraz z administracją rządową nad pomocą dla uchodźców wojennych z Ukrainy - przekazał dziennikarzom w Brukseli Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.



15:56

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podziękował w piątek na Twitterze 17 państwom Unii Europejskiej i NATO, w tym Polsce, za wsparcie udzielone w wojnie z Rosją. Oświadczenie zostało opublikowane w językach narodowych poszczególnych krajów.

15:47

Wielka Brytania będzie popierać stanowisko Ukrainy w prowadzonych przez nią negocjacjach pokojowych z Rosją - zapewnił w piątek brytyjski premier Boris Johnson w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



15:41

Pod gruzami ostrzelanego przez Rosjan teatru w Mariupolu nadal są setki ludzi, trwa akcja ratunkowa - poinformował w piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że dotychczas udało się uratować ponad 130 osób.



15:23

Biuro Praw Człowieka ONZ poinformowało w piątek, że zweryfikowało na Ukrainie śmierć 816 cywilów od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj, w tym 58 dzieci. 1333 osoby zostały ranne.

Według ONZ większość ofiar śmiertelnych została zabita przez broń wybuchową o szerokim obszarze rażenia, taką jak ostrzał ciężkiej artylerii, systemy rakietowe wielostrzałowe oraz naloty rakietowe i powietrzne.

15:19

14:57

Putin w trakcie przemówienia na Łużnikach chwalił rosyjskich żołnierz za to, jak się wspierają. Jeśli to konieczne, to tak jak rodzonego brata chronią własnym ciałem na polu bitwy. Takiej jedności u nas dawno nie było - podkreślił.

14:47

Atakując Ukrainę, Rosja zniszczy wszystko to, co osiągnęła w ciągu 25 ostatnich lat, kraj ten powróci do biednych lat 90. - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Okupanci nie przestają spalać swojego narodowego bogactwa w wojnie przeciwko Ukrainie - powiedział Zełenski.

Jestem pewien, że atakując nas, zniszczą wszystko, co rosyjskie społeczeństwo osiągnęło w ciągu minionych 25 lat. I wrócą tam, skąd zaczęli się kiedyś podnosić - do biednych lat 90. - dodał prezydent na nagraniu.

14:33

Agencja Reutera podaje, że państwowa telewizja przerwała transmisję z przemówienia Władimira Putina na stadionie w Moskwie i w zamian za to pokazała, jak w trakcie wydarzenia śpiewano patriotyczne piosenki.

14:26

Władimir Putin pojawił się na stadionie Łużniki w Moskwie, gdzie odbywa się specjalny koncert z okazji 8. rocznicy aneksji Krymu. / PAVEL BEDNYAKOV / SPUTNIK HOST PHOTO AGENCY POOL / PAP/EPA

Władimir Putin pojawił się na stadionie Łużniki w Moskwie, gdzie odbywa się specjalny koncert z okazji 8. rocznicy "zjednoczenia Krymu z Rosją".

14:17

Solidaryzując się z Ukrainą, która doświadcza bezprecedensowej rosyjskiej agresji militarnej, Litwa wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów - poinformowało w piątek MSZ w Wilnie. Po trzech rosyjskich dyplomatów wydaliły też Łotwa i Estonia.

"Litwa potępiła inwazję militarną Rosji i wyraziła swoje pełne poparcie dla Ukrainy, która obecnie walczy z brutalną agresją wszczętą przez rosyjski reżim przeciwko suwerennemu państwu" - oświadczył litewski resort dyplomacji.

14:15

Rozpoczęła się rozmowa telefoniczna prezydentów Joe Bidena i Xi Jinpinga - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na chińskie media państwowe. Głównym tematem ma być postawa Chin wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rozmowa prezydentów Bidena i Xi jest pierwszą od wideokonferencji odbytej w listopadzie. Jak zapowiadał w czwartek szef dyplomacji USA Antony Blinken, podczas rozmowy Biden ma przestrzec Xi, że Chiny odpowiedzą za "jakiekolwiek działania podjęte, by wesprzeć agresję Rosji", a USA nie zawahają się przed nałożeniem kosztów na ChRL.

14:09

Pod Czernihowem ukraińskie wojska zniszczyły rosyjski punkt dowodzenia i stację rozpoznania radioelektronicznego Torn - podało dowództwo operacyjne Północ.

"17 marca w pobliżu Czernihowa wykryto należącą do wroga stację zwiadu radioelektronicznego Torn i punkt dowodzenia batalionowej grupy taktycznej" - podano w komunikacie dowództwa Północ.



13:55

Rozmawiałem z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, poinformowałem go o heroicznej walce narodu ukraińskiego z rosyjskim agresorem i podziękowałem za jego wsparcie; wzmacniamy antywojenną koalicję - przekazał w piątek na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

13:52

Już mamy III wojnę światową rozpętaną przez Rosję; na naszych oczach dochodzi do ludobójstwa w XXI w., architektura światowego bezpieczeństwa musi być zmieniona - mówi w wywiadzie dla PAP ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. Państwa skorumpowane przez Rosję zamykają oczy i blokują decyzje NATO - dodał.

13:45

Władze Mołdawii otrzymają wsparcie od Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w związku z napływem uciekinierów wojennych z Ukrainy, podało w piątek w komunikacie MSW w Kiszyniowie.

13:40

Kolejne rosyjskie czołgi zniszczone przez Ukraińców.

13:26

Temat wypłaty reparacji wojennych przez Rosję podnosimy na wszystkich możliwych gremiach międzynarodowych - oświadczył w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie z gazetą internetową Ukrainska Prawda.

13:24

Pod pretekstem ewakuacji Rosjanie zmuszają obywateli Ukrainy w obwodzie donieckim do wyjazdu do Rosji - powiadomiło w piątek biuro prokuratora generalnego.



13:21

Opinia Komisji Europejskiej dotycząca wniosku Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej zostanie przygotowana w ciągu kilku miesięcy - poinformował w piątek na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen.



13:17

Minister obrony Czech Jana Czernochova powiedziała w piątek w Bratysławie po spotkaniu ze słowackim szefem resortu Jaroslavem Nad’em, że jest gotowa do dyskusji na temat planu wysłania misji NATO na Ukrainę. Nad’ stwierdził, że należy poczekać na skonkretyzowanie propozycji.

13:05

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w Kijowie zginęły 222 osoby, w tym 60 cywilów, a wśród nich czworo dzieci - poinformowały w piątek władze miasta na Telegramie.

13:02

Od początku inwazji Rosjanie zabili już na Ukrainie 109 dzieci; wzywajcie rządy państw do zamknięcia nieba nad Ukrainą - napisał w piątek na Facebooku mer Lwowa Andrij Sadowy, dołączając zdjęcie pustych wózków dziecięcych ustawionych na lwowskim Rynku.

13:00

Dowódcy wojskowi z krajów NATO utrzymują kontakt telefoniczny ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, by uniknąć incydentów, które mogłyby doprowadzić do wciągnięcia Sojuszu do wojny z powodu nieporozumień na granicy z Ukrainą - pisze w piątek Bloomberg.



12:56

Od piątku personel dyplomatyczny i rządowy Rosji i Białorusi ma zakaz wchodzenia na teren Parlamentu Europejskiego. W Domu Demokracji nie ma miejsca dla tych, którzy dążą do zniszczenia demokratycznego porządku - poinformowała na Twitterze przewodnicząca PE Roberta Metsola.

12:54

Według pochodzących z kręgów inwestorów informacji dziennika "Bild" Władimir Putin jest właścicielem kilku nieruchomości w najlepszych lokalizacjach w Niemczech. Putin miał je nabyć przez pośredników - braci Rotenbergów, których zna jeszcze z Petersburga.



12:47

Warszawa przyjęła ok. 300 tys. uchodźców z Ukrainy - poformował w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak podkreślił, konieczne jest stworzenie profesjonalnego systemu relokacji. Przyjmowanie uchodźców przez inne europejskie miasta to na razie doraźna pomoc i improwizacja - powiedział.

12:45

Nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej uchodźców wewnętrznych - mówi mer Kijowa Andrij Sadowy.

12:43

Kijów po porannych atakach.

12:39

12:37

12:30

Rosji wciąż nie udało się osiągnąć strategicznych wojskowych celów związanych z pokonaniem Sił Zbrojnych Ukrainy, uzyskaniem dostępu do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego oraz przejęciem kontroli nad lewobrzeżną Ukrainą - podał w piątek w komunikacie na swoim profilu w serwisie Facebook ukraiński sztab generalny.

12:28

Ze schronu w podziemiach Teatru Dramatycznego w Mariupolu, który w środę zbombardowali Rosjanie, udało się wyprowadzić 130 osób, a ponad 1300 jest wciąż w podziemiach - poinformowała w piątek rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denysowa.

12:21

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapewniła, że "Ukraina jest na europejskiej ścieżce" i poinformowała, że kolejne 300 milionów euro finansowej pomocy zostanie przekazane Ukrainie.

12:18

"Wszyscy jesteśmy w stanie wojny. Wszyscy przyczyniamy się do naszego zwycięstwa" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

12:08

Agresywne działania Rosji jasno pokazują, że "żaden kraj, nawet Niemcy, nie może być neutralny w kwestiach wojny i pokoju, w kwestiach dobra i zła" - powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock w piątek podczas rozpoczęcia prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego.



11:56

11:52

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w piątek trzy rosyjskie pociski manewrujące nad obwodem winnickim i jeden, wystrzelony z okrętu, nad obwodem odeskim - poinformowała agencja Ukrinform, cytując komunikaty władz i wojska.

11:46

Każda wojna ma dwa zakończenia - albo bezwarunkowa klęska, albo umowa - powiedział w piątek w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

11:42

Korespondencja Mateusza Chłystuna po ataku rakietowym na Lwów RMF FM

11:36

Ukraina upokarza Rosję na polu walki - ocenił w piątek prof. Michael Clarke na antenie radia BBC 4. Rosjanie popełniają niemal wszystkie możliwe błędy taktyczne, podczas gdy Ukraina prowadzi działania na polu walki "w standardzie NATO" - skomentował.

11:29

Omówiłem z szefem dyplomacji Unii Europejskiej Josepem Borrellem przygotowywanie piątego pakietu sankcji UE na Rosję - przekazał w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Presja będzie rosła tak długo, jak jest to potrzebne, by zatrzymać rosyjskie barbarzyństwo. Rozmawialiśmy również o ochronie i pomocy dla Ukraińców, którzy uciekli do UE przed rosyjskimi bombami" - napisał Kułeba na Twitterze.

11:20

Ukraińskie wojsko pokazuje kolejne czołgi porzucone przez Rosjan.

11:14

Unia Europejska w obliczu wojny na Ukrainie dała dowód zjednoczenia, ale jest "nieobecna pod względem decyzyjnym" - uważa były przewodniczący Komisji Europejskiej i były premier Włoch Romano Prodi. Jego zdaniem Unia jest "siłą, która nie ma znaczenia".

11:10

Na najbliższym szczycie NATO propozycja dotycząca misji pokojowej na Ukrainie zostanie formalnie złożona - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważył, szef MON Mariusz Błaszczak mówił o tej propozycji na spotkaniu z ministrami obrony Paktu Północnoatlantyckiego.

11:04

11:02

10:50

Ambasador Rosji w Izraelu Anatolij Wiktorow w środę zaproponował izraelskiemu parlamentowi, Knesetowi, zaprezentowanie perspektywy Kremla przed zaplanowanym na niedzielę wystąpieniem w Knesecie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

10:44

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Scholz wezwał Putina do zawieszenia broni na Ukrainie. Stwierdził też, że sytuacja humanitarna wymaga natychmiastowej poprawy i jest potrzebne znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Rozmowa trwała prawie godzinę.

10:35

Z punktu recepcyjnego w Hrubieszowie (Lubelskie) skorzystało co najmniej 40 tys. uchodźców. Kolejnych pięciuset zatrzymało się w domach mieszkańców. Wśród uchodźców są osoby, które - jak mówią - już drugi raz uciekają przed wojną na Ukrainie - z Donbasu w 2014 r. i teraz.

10:26

10:24

Po porannym ostrzale Charkowa wiadomo o jednej zabitej osobie i 11 rannych - poinformowali ratownicy. Władze obwodu donieckiego podały natomiast informację o dwóch ofiarach śmiertelnych ataku na Kramatorsk.

10:18

Sankcje nałożone przez kraje Zachodu na Rosję zaczynają na nią działać - oświadczył w piątek rzecznik rządu Francji Gabriel Attal. Zaczynamy już widzieć ich realny wpływ - dodał podczas porannej rozmowy w telewizji BFM TV.

10:15

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak skrytykował w piątek "niezdecydowanie" kanclerza Niemiec Olafa Scholza wobec Rosji. Przypomniał, że 71 proc. Rosjan popiera inwazję na Ukrainę.

10:10

"Kiev Independent" podaje, że w trakcie walk zabity został pułkownik Siergiej Sucharjew, dowódca 331. pułku powietrznodesantowego. Był on bezpośrednio odpowiedzialny za masakrę Iłowajska w Donbasie w 2014 roku.

10:08

Straty rosyjskich wojsk przedstawiane przez ukraińską armię.

10:02

Od rozpoczęcia działania korytarzy humanitarnych, czyli nieco ponad dwóch dni, Mariupol zdołało opuścić ok. 35 tys. ludzi - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na szefa władz obwodu donieckiego Pawła Kyryłenkę.

10:00

Rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 został zestrzelony nad Buczą w obwodzie kijowskim - poinformował w piątek szef władz obwodowych generał Ołeksandr Pawluk.



09:54

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbędzie w piątek o godz. 14 czasu polskiego (godz. 9 czasu waszyngtońskiego) rozmowę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - informuje agencja Reutera powołująca się na Biały Dom.

09:52

Mimo embarga nałożonego na Rosję po aneksji Krymu w 2014 r. co najmniej 10 państw UE sprzedało jej w latach 2015-20 sprzęt wojskowy za 346 mln euro - informuje portal Investigate Europe. Sprzedaż uzbrojenia, w której przodowała Francja i Niemcy, była możliwa dzięki luce w zapisach sankcji.



09:48

Liczba uchodźców, którzy wjechali do Polski od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przekroczyła 2 mln osób - poinformowała w piątek na Twitterze straż graniczna.