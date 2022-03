Od nowego sezonu w siatkarskiej ekstraklasie ma występować ukraiński klub Barkom Każany Lwów - poinformowała PlusLiga. "Wspólnie uznaliśmy że nasi ukraińscy przyjaciele spełniają wymogi i jednocześnie zasługują na nasze wsparcie oraz solidarność" - powiedział prezes ligi Artur Popko.

"Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Siatkówki spotkała się z Olegiem Baranem - prezesem ukraińskiego klubu Barkom Każany Lwów, który od wielu miesięcy aplikuje do Ligi Mistrzów Świata. Po specjalnej wideokonferencji obie strony podtrzymały chęć dołączenia ukraińskiego zespołu do PlusLigi w następnym sezonie rozgrywkowym" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, "proces przyjmowania Barkomu Każany Lwów do PlusLigi będzie kontynuowany".

Mamy wyjątkowy czas, wspólnie uznaliśmy że nasi ukraińscy przyjaciele spełniają wymogi i jednocześnie zasługują na nasze wsparcie oraz solidarność - powiedział Artur Popko, cytowany na stronie PlusLigi.

Także ze względu na wojnę na Ukrainie i napaść Rosji na naszych wschodnich sąsiadów nie powinniśmy odbierać im, i nam, szans na rozwój naszych ligowych rozgrywek. W najbliższych miesiącach będziemy kontynuowali proces przyjmowania Barkomu do PlusLigi, został do spełnienia jeszcze szereg formalności wynikających z zapisów naszego regulaminu. Wspólna decyzja Rady oznacza jednak, że jesteśmy gotowi na to wyzwanie i nowy rozdział w historii naszej zawodowej ligi. O szczegółach będziemy stopniowo informować w następnych miesiącach, pragnę jednak już teraz zapewnić, że przyjęte warianty gwarantują pełne bezpieczeństwo naszym drużynom - zaznaczył prezes PlusLigi.

Jak wyjaśniono, w związku z przystąpieniem do rozgrywek ukraińskiego klubu, "w bieżącym sezonie ostatnia drużyna PlusLigi po zakończeniu fazy zasadniczej zagra baraż o pozostanie w lidze z drugim w klasyfikacji końcowej zespołem Tauron 1. Ligi. Z kolei mistrz Tauron 1. Ligi awansuje bezpośrednio, obok Barkomu Każany Lwów. To oznacza, że w przyszłym sezonie w PlusLidze rywalizować będzie szesnaście zespołów".