Duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej - powiedział minister obrony Morten Bodskov. Jak zauważa portal euroactiv, jest to odpowiedź na polską sugestię o potrzebie takiej misji w kraju ogarniętym konfliktem.

Pożar centrum handlowego spowodowany ostrzałem wojsk rosyjskich w Charkowie / GDPPRU / PAP

"Duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej, jeżeli może się to przyczynić do zakończenia tej krwawej wojny" - powiedział Bodskov przed niedawnym spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli.



"Mamy dekady doświadczeń w takiej pracy i zdecydowanie uważam, że Dania może w tym współuczestniczyć i coś zmienić" - dodał.



Minister obrony zadeklarował również gotowość wzmocnienia kontyngentu w państwach bałtyckich, w których już obecni są duńscy żołnierze i samoloty.

Ponieważ Dania jest członkiem NATO, jej żołnierze nie mogą brać udziału w toczącym się na terytorium Ukrainy konflikcie - pisze euroactiv. Dodaje jednak, że premier Mette Frederiksen oświadczyła w zeszłym tygodniu, że "nie ma żadnych przeszkód prawnych w udawaniu się na Ukrainę" duńskich ochotników.



Zobacz również: Brytyjskie wyrzutnie przeciwlotnicze typu Starstreak trafią na Ukrainę

"Możemy przekazać Ukrainie S-300 po otrzymaniu innego uzbrojenia"

Słowacja może przekazać Ukrainie system obrony przeciwlotniczej S-300, jeżeli otrzyma zastępcze, nowocześniejsze uzbrojenie - oświadczył wczoraj słowacki minister obrony Jaroslav Nad’ po spotkaniu w Bratysławie z ministrem obrony USA Lloydem Austinem. Szef Pentagonu powiedział, że rozmowy na ten temat trwają.



Austin poinformował, że rozmowy prowadzone są także z innymi partnerami. System S-300 mają także Bułgarzy i Grecy. Słowacki minister obrony potwierdził, że jego kraj jest gotów przekazać system natychmiast, ale musi otrzymać zastępczy system obronny.



Władze w Kijowie apelują o utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą, dostawy samolotów myśliwskich MiG-29 lub systemów obrony przeciwlotniczej.



Austin podkreślił, że utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą jest nierealne, ponieważ oznaczałoby wojnę między NATO a Rosją. "Ogłaszając strefę zakazu lotów, należałoby zlikwidować jednostki rakietowe znajdujące się na terytorium Rosji. Nie ma czegoś takiego jak wersja strefy zakazu lotów +light+ lub taka sama wersja wojny z Rosją" - stwierdził.



Według słowackich mediów ministrowie obrony omawiali także kwestię opóźnienia w dostawie na Słowację amerykańskich samolotów myśliwskich F-16, które mają zastąpić wciąż remontowane przez rosyjskie firmy myśliwce MiG-29. Opóźnienie takie oznaczałoby, że przez kilkanaście miesięcy Słowacja nie będzie dysponować własnymi siłami lotnictwa myśliwskiego.





Wielka Brytania rozmieści w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre

Rozlokujemy w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre; dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej - poinformował w czwartek sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.



To najnowocześniejszy brytyjski system średniego zasięgu, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku. "Będziemy ten system wraz z Polską rozwijać wspólnie w przyszłości" - zapowiedział brytyjski polityk.



"Mam nadzieję, że to wyśle jasny sygnał do Kremla, żeby ani przez sekundę nie wątpili, że będziemy bronić zarówno naszych wartości, jak i naszego przyjaciela, Polski" - dodał.