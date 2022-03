23. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. "Wojska okupanta utraciły potencjał ofensywny i zostały zatrzymane na wszystkich kierunkach" - twierdzi sztab generalny Ukrainy. Do Polski wjechało już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. W piątkowy poranek we Lwowie rosyjskie rakiety spadły w okolicach lotniska na zakłady. Nikt nie zginął. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 18.03.2022 r.

Członkinie obrony terytorialnej w centrum Lwowa / ATEF SAFADI / PAP/EPA

10:02

Od rozpoczęcia działania korytarzy humanitarnych, czyli nieco ponad dwóch dni, Mariupol zdołało opuścić ok. 35 tys. ludzi - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na szefa władz obwodu donieckiego Pawła Kyryłenkę.

10:00

Rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 został zestrzelony nad Buczą w obwodzie kijowskim - poinformował w piątek szef władz obwodowych generał Ołeksandr Pawluk.



09:54

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbędzie w piątek o godz. 14 czasu polskiego (godz. 9 czasu waszyngtońskiego) rozmowę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - informuje agencja Reutera powołująca się na Biały Dom.

09:52

Mimo embarga nałożonego na Rosję po aneksji Krymu w 2014 r. co najmniej 10 państw UE sprzedało jej w latach 2015-20 sprzęt wojskowy za 346 mln euro - informuje portal Investigate Europe. Sprzedaż uzbrojenia, w której przodowała Francja i Niemcy, była możliwa dzięki luce w zapisach sankcji.



09:48

Liczba uchodźców, którzy wjechali do Polski od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przekroczyła 2 mln osób - poinformowała w piątek na Twitterze straż graniczna.

09:40

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w porannym ostrzale dzielnicy mieszkaniowej Podolsk zginęła 1 osoba, 19 zostało rannych w tym 4 dzieci.

09:31

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły około 14,2 tys. żołnierzy - poinformował w piątek rano na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:28

Najcięższe walki trwały w nocy w Donbasie oraz w obwodach kijowskim, sumskim i czernihowskim na północy Ukrainy; obwodowi chersońskiemu grozi katastrofa humanitarna - wynika z przeglądu sytuacji w poszczególnych regionach Ukrainy, przygotowanym w piątek przez telewizję Hromadske.

09:20

W Kramatorsku spadły dwie rakiety. Fala uderzeniowa powybijała okna w okolicznych budynkach.

09:15

"Na tym etapie nie powinniśmy niczego wykluczać. Wszystkie rozwiązania powinny pozostać na stole" - tak były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy możliwe jest utworzenie misji pokojowej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ukrainie. "Gdyby doszło do zawieszenia broni w Ukrainie, to myślę, że potrzebowalibyśmy międzynarodowych oddziałów, by monitorować, nadzorować taki rozejm. I wtedy taka misja mogłaby mieć miejsce" - zaznaczył nasz gość. "To możliwe, ale nie wiem, czy Rosja zaakceptowałaby misję NATO" - podkreślił.

Anders Fogh Rasmussen o pokojowej misji NATO: Nie powinniśmy niczego wykluczać Jakub Rutka / RMF FM

09:10

Japonia rozpoczęła w piątek przyjmowanie uchodźców z Ukrainy na uproszczonych, mniej restrykcyjnych zasadach - poinformowała agencja Kyodo, powołując się na rząd w Tokio. Szukający schronienia przed wojną nie będą już musieli mieć w Japonii poręczyciela lub krewnych.



08:56

Rosyjskie wojska poczyniły minimalny postęp w tym tygodniu, a ukraiński opór uniemożliwia im otoczenie Kijowa i Mikołajowa - oceniło w piątek rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:52

Miasto Izium jest w ruinie - powiedział w piątek telewizji Nastojaszczeje Wriemia przedstawiciel władz miejskich Konstantyn Petrow. "Rosjanie kontrolują część miasta, ale wokół niego toczą się walki, przez co ewakuacja jest od czterech dni niemożliwa" - wskazał.



08:49

18 marca w obwodach donieckim i sumskim zaplanowano utworzenie 9 korytarzy humanitarnych - zapowiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

08:41

W dzielnicy Podolski w Kijowie wybuchł pożar po zestrzeleniu pocisku. 1 osoba zginęła, 4 zostały ranne, ewakuowano ponad 100 osób - podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

08:29

109 dzieci zginęło dotąd na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - poinformowało biuro prokuratora generalnego w piątek w komunikatorze Telegram. Ponad 130 dzieci zostało rannych.

08:28

Duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej - powiedział minister obrony Morten Bodskov. Jak zauważa portal euroactiv, jest to odpowiedź na polską sugestię o potrzebie takiej misji na Ukrainie.

08:27

W pobliżu liczącego ponad 700 tys. mieszkańców Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy siły rosyjskie zbombardowały ukraiński obiekt wojskowy - podał w piątek gubernator obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch, cytowany przez portal RBK.



08:26

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 1,99 mln osób - poinformowała w piątek na Twitterze straż graniczna. W czwartek funkcjonariusze odprawili 52,5 tys. osób, a w piątek do g. 7-7,1 tys.

08:25

Na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - przekazała w piątek rano Państwowa Agencja Atomistyki. Dodała, że nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

08:21

Osiedle mieszkaniowe w kijowskiej dzielnicy Padół zostało w czwartek ostrzelane przez wojska rosyjskie - poinformowała na swojej stronie internetowej stacja telewizyjna Hromadske.



07:54

Kilka rakiet rosyjskich uderzyło w piątek rano w zakład naprawy samolotów we Lwowie - poinformował mer miasta Andrij Sadowy. Zakład był zamknięty, ofiar nie ma - dodał.

07:46

Rakiety spadły na kijowską dzielnicę mieszkaniową. Trwa akcja służb.

07:37

Rosja o poranku wprowadziła strefę lotów zakazanych nad Donbasem. Poinformowały o tym władze separatystycznej, nieuznawanej przez świat Donieckiej Republiki Ludowej.

07:35

Sytuacja na wsiach na Ukrainie jest teraz gorsza, ale nas jest coraz więcej, a Rosjan coraz mniej - oświadczył w piątek w komunikacie opublikowanym na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

07:30

Nie ma ofiar po ataku rakietowym w okolicach Lwowa. Taką informację przekazał przed chwilą mer miasta Andrij Sadowy.

Kilka rakiet uderzyło w zakład napraw powietrznych. Budynek został zniszczony, ale praca fabryki została wstrzymana wcześniej - napisał Sadowy.

07:20

Rosyjskie rakiety trafiły w piątek rano w obiekty w okolicach lotniska we Lwowie, ale nie w samo lotnisko - napisał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy.

"Obecnie nie jestem w stanie podać dokładnego adresu, ale to na pewno nie lotnisko" - podał Sadowy

07:16

Mer Lwowa potwierdza, że w okolice lotniska w mieście spadły rakiety.

07:06

Strażacy wciąż walczą z pożarem na bazarze Barabaszowo w Charkowie - podała państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych w piątek rano.

"Płoną pawilony w różnych częściach rynku. Służby starają się nie dopuścić do rozszerzenia się pożaru na domy mieszkalne i inne obiekty" - podano w komunikacie na Telegramie

07:02

Ponad 20 budynków zostało zniszczonych w wyniku rosyjskiego ostrzału w nocy z czwartku na piątek w Siewierodoniecku i Rubiżnem w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; co najmniej dwie osoby zginęły, a sześć jest rannych - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.



06:56

Stan, pozycje i charakter działań sił obronnych nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek rano sztab generalny ukraińskiego wojska w podsumowaniu operacyjnym opublikowanym na Facebooku.

06:50

W obronie Ukrainy bierze udział m.in. Wasyl Sztefko z Zakarpacia, 55-latek, który ma amputowane dwie nogi.

06:49

Partnerka Władimira Putina, Alina Kabajewa, rzekomo ukrywa się w Szwajcarii z czwórką jego dzieci - twierdzą źródła dziennika "New York Post". Pod petycją o wydalenie jej z tego kraju podpisało się już niemal 50 tys. internautów.

06:41

Ukraińska armia pokazuje straty wojsk rosyjskich.

06:38

Spośród ponad 50 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy przybyłych do Włoch, 11 tysięcy dotarło do regionu Lombardia. Mieszka tam duża wspólnota ukraińska. Wiele osób zatrzymuje się w domach krewnych i znajomych, ale tysiące potrzebują wsparcia. Na głównym dworcu w Mediolanie powstał punkt pomocy dla nich.

06:30

W internecie pojawiło się kilka nagrań, na których widać słup czarnego dymu w okolicach lwowskiego lotniska. Ich autorzy mówią, że obudził ich huk wybuchów. Słychać było dokładnie trzy eksplozje. Przy lotnisku, znajdują się też lotnicze zakłady naprawcze.

Służby nie potwierdzają na razie, co dokładnie się wydarzyło, ani też czy ktokolwiek został poszkodowany. Przed chwilą w centrum Lwowa, przyjechało kilkanaście wozów straży pożarnej, i kilka karetek. Wciąż czekamy jednak na konkretne komunikaty w tej sprawie - informuje nasz reporter w Lwowie Mateusz Chłystun.

06:23

Wybuch we Lwowie.

06:21

Ukraiński rząd zwrócił się Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) by wymógł na Rosji usunięcie ciał swoich zabitych żołnierzy - poinformowała wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk, cytowana w piątek rano przez agencję Ukrinform.

05:56

Syreny alarmowe zawyły o poranku we Lwowie. Słychać było co najmniej 3 wybuchy- informuje Telewizja Ukraina 24.

05:05

Australia zastosowała w piątek sankcje wobec dwóch czołowych rosyjskich oligarchów - Olega Deripaski i Viktora Vekselberga - poinformowała minister spraw zagranicznych tego kraju Marise Payne. Obaj mieli powiązania z australijskim przemysłem wydobywczym i energetycznym.

05:23

Ukraina ponownie zwróciła się do Czerwonego Krzyża o wezwanie Rosji do odebrania ciał poległych żołnierzy - informuje "The Kyiv Independent".



04:56

Rosjanie ściągnęli do Ukrainy około 1000 syryjskich bojowników, doświadczonych w walkach w mieście - informuje Sztab Generalny ukraińskiej armii..

04:14

"Przywracamy nasz kraj, naszą ekonomię do życia. Rząd podjął decyzję o rozszerzeniu programu pożyczek dla przedsiębiorców. (...) Każdy z nich będzie mógł otrzymać pożyczkę z 0% oprocentowaniem"- powiedział w orędziu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nocy z czwartku na piątek.Jak dodał, program będzie obowiązywał w czasie wojny oraz przez jeden miesiąc po jej zakończeniu.



03:47

O godz. 14:00 polskiego czasu Joe Biden będzie rozmawiał z chińskim prezydentem Xi Jingpingiem - to będzie 9:00 rano w Waszyngtonie - informuje w najnowszym komunikacie Biały Dom. To będzie ważna rozmowa w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stany Zjednoczone obawiają się, że Chiny będą wspierać Rosję m.in. sprzedając jej broń. Szef amerykańskiej dyplomacji Anthony Blinken stwierdził, że "Chiny poniosą koszty, jeśli poprą Rosję"





03:20

"Widzimy, że stanowisko Niemiec zmienia się od jakiegoś czasu i to jest ważne. Kanclerz Olaf Scholz ma wielką szansę dać Europie pokój, zagwarantować bezpieczeństwo każdego kraju na tym kontynencie" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu.



03:06

Przedstawiciel chińskiego MSZ spotkał się z rosyjskim ambasadorem - poinformowała Agencja Reuters. Tematem rozmowy miały być "dwustronne relacje oraz wymiana poglądów na temat współpracy w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu" - napisano w oświadczeniu po spotkaniu.

Dzisiaj prezydent USA ma rozmawiać z prezydentem Chin, między innymi na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Amerykanie obawiają się, że Chińczycy będą dostarczać Rosjanom broń i tym samym wspierać inwazję.





02:47

Rząd Japonii zapowiedział w piątek wprowadzenie sankcji wobec 15 osób fizycznych i 6 rosyjskich firm. Jak głosi komunikat objęci nimi będą wysokiej rangi przedstawiciele ministerstwa obrony oraz państwowa firma Rosoboronoexport zajmująca się eksportem broni. Sankcję, które obejmują również zamrożenie aktywów, to kolejne tego rodzaju posunięcia Japonii w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

02:35

Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła 14 sztuk rosyjskiego sprzętu w ciągu jednego dnia - informuje agencja Ukrinform. To 7 samolotów, 1 helikopter, 3 drony oraz 3 rakiety. Według ukraińskich sił zbrojnych, przez trzy tygodnie od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 14 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

02:13

Australia nałożyła w piątek sankcje na rosyjskie ministerstwo finansów i 11 innych banków i organizacji rządowych, obejmując nimi większość rosyjskich aktywów oraz instytucji zajmujących się zarządzaniem długiem Rosji - poinformowała szefowa MSZ Australii Marise Payne.



02:02

Ukraiński wojskowy gra na skrzypcach hymn Ukrainy przed swoimi kolegami



01:26

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji i FSB dostały polecenie sprawdzenia wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w Moskwie - informuje "The Kyiv Independent".

01:16

Rosjanie nie radzą sobie na frontach ukraińskiej wojny - taki komunikat przekazało brytyjskie ministerstwo obrony, powołując się na ustalenia swojego wywiadu. "Problemy logistyczne nadal nękają słabnącą inwazję Rosji na Ukrainę".

01:02

Prezydent USA Joe Biden, będzie dziś rozmawiał z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Temat - to przede wszystkim rosyjska inwazja na Ukrainę. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken w nawiązaniu do planowanej rozmowy stwierdził "Jesteśmy zaniepokojeni tym, że Chiny rozważają bezpośrednią pomoc Rosji w jej inwazji na Ukrainę" - chodzi o możliwe dostawy broni. Jak dodawał Blinken, Chiny powinny naciskać na Putina by zatrzymał inwazję, a zamiast tego odmawiają potępienia rosyjskiej agresji.

00:43

"Mamy informacje, że rosyjscy wojskowi ściągają najemników z innych krajów, próbują przy pomocy oszustwa zaciągnąć do służby wojskowej jak najwięcej młodych ludzi. Wszyscy wiemy, że to im nie pomoże. Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy spróbują dołączyć się do okupantów naszej ukraińskiej ziemi - to będzie najgorsza decyzja waszego życia-powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



00:27

"Władze holenderskie zamroziły lub skonfiskowały ponad 200 mln euro aktywów należących do osób fizycznych i firm z Rosji, które zostały objęte sankcjami w rezultacie rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - poinformował prezes banku centralnego Holandii Klaas Knot.

00:19

"Nasz Mariupol, Charków, Czernihów, region Kijowski, Izum i wszystkie nasze bohaterskie miasta. Robimy wszystko. Wojsko, policja, konwoje humanitarne, kościół. Wszyscy nasi ludzie. Nie zostawimy was samych"- mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim nocnym przemówieniu.

00:02

Rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia zaprzeczył - wbrew faktom - by Rosja prowadziła ataki przeciwko cywilom, nazywając wojska rosyjskie "wyzwolicielami" i oskarżył Ukrainę o to, że "topi we krwi" oblegany i ostrzeliwany od tygodni przez Rosjan Mariupol.

23:37

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla -poinformował niezależny białoruski portal internetowy Nexta.

23:25

"Zapewnimy szybkie i nieskomplikowane wsparcie uchodźcom z Ukrainy - zgadzam się w tym z krajami związkowymi. Sprostanie temu wyzwaniu jest wspólnym zadaniem całego państwa" - napisał w czwartek na Twitterze kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Podkreślił też, że "absolutnie nieakceptowalne" jest atakowanie ludzi pochodzących z Rosji.