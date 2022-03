Jak poinformowało ukraińskie ministerstwo obrony - w bitwie pod Charkowem zginął rosyjski generał. Z kolei rosyjskie samoloty zbombardowały w nocy miasta Sumy i Ochtyrka zabijając co najmniej 18 osób i wyrządzając znaczne zniszczenia. Wśród ofiar są dzieci - przekazały miejscowe władze. Wołodymyr Zełenski podpisał natomiast dekret o ściągnięciu żołnierzy sił pokojowych z całego świata wraz z bronią i sprzętem do kraju, żeby wzmocnić ukraińską armię. Najnowsze informacje na temat sytuacji na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji 08.03.2022.

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze.

09:45

Pierwsza grupa osób ewakuowanych z Sum.

09:38

Prezydent Czech Miloš Zeman ogłosił, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Lwa Białego.

09:33

Tak na dworcu w Przemyślu uczczono Dzień Kobiet:

Dworzec w Przemyślu - życzenia z okazji Dnia Kobiet RMF FM

09:27

Z atakowanego przez Rosjan Charkowa na wschodzie Ukrainy ewakuowano do tej pory pociągami ponad 600 tys. ludzi - poinformował we wtorek szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Charków to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Ukrainy.

Jeśli chodzi o ewakuację z Charkowa, to na razie koleją wysłaliśmy ponad 600 tys. ludzi - powiedział urzędnik, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Jak dodał, drogi w kierunku kijowskim i lwowskim są przeciążone.

09:20

Wicepremier Ukrainy i minister ds. reintegracji terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk powiedziała we wtorek, że w Sumach cywile powinni w godzinach rannych zacząć opuszczać to miasto poprzez korytarz humanitarny do Połtawy, uzgodniony ze stroną rosyjską.

Wereszczuk, która mówiła o tym rankiem w wystąpieniu telewizyjnym, zapowiedziała, że pierwszy konwój wyruszy o godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 czasu polskiego). Jej słowa przekazał portal Hromadske.

Mamy jednak informację, że strona rosyjska zaplanowała zakłócenie pracy tego korytarza. Przygotowywane są manipulacje z trasą, tak aby zmusić ludzi, by pojechali inną drogą - nieuzgodnioną i niebezpieczną - powiedziała Wereszczuk.

09:16

Dziś szczególnie zwracam się do silnych kobiet z Ukrainy, które walczą o wolność i pokój dla siebie oraz swoich rodzin. Wasza wytrwałość i moc są dla nas przykładem - napisał w przypadającym we wtorek Międzynarodowym Dniu Kobiet ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Brzezinski podkreślił, że w tym roku Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w cieniu niewyobrażalnej tragedii, jaka rozgrywa się w Ukrainie w związku z rosyjską agresją.

09:12

Władze ukraińskie twierdzą, że żołnierze rosyjscy ostrzelali autobus ewakuacyjny i kilka wiosek w regionie Kijowa: Trzy osoby zostały ranne.

09:07

Siły rosyjskie wysadziły mosty na Dońcu w mieście Izium we wschodniej Ukrainie; lokalna ludność potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej, ale Rosjanom jak dotąd nie udało się zająć miasta - podaje we wtorek Ukrainska Prawda.

Cytat O północy rosyjskie wojska udały się na lewy brzeg Dońca, są w pobliżu Izium. Mosty zostały wysadzone. Na razie nie mamy więcej informacji, ponieważ komunikacja jest utrudniona - przekazała korespondentka ukraińskiego portalu.

Według sztabu generalnego wróg poniósł straty w czasie próby zdobycia Izium o północy. Wojska rosyjskie chwilowo się wycofały.

09:02

Nexta: Ukraińskie władze twierdzą, że ewakuowano już ponad 600 tys. mieszkańców z Charkowa.

08:57

Minionej doby przez podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą do Polski dotarło 72 tys. uchodźców. To nieco mniej niż dzień wcześniej, kiedy odprawiono 75,6 tys. osób.

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, niezmiennie najwięcej osób przekracza granicę z Ukrainą w Medyce. Ostatniej doby było to 34 tys. osób, z których pieszo granicę przeszło 18 tys., a pociągami do Polski dotarło 8,2 tys.

08:55

Od 24 lutego do 7 marca zginęło prawie 12 tys. żołnierzy rosyjskich biorących udział w agresji na Ukrainę - podały we wtorek ukraińskie siły lądowe.

Według strony ukraińskiej Rosja straciła 303 czołgi, 1036 wozów bojowych, 120 systemów artyleryjskich, 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 27 systemów obrony przeciwlotniczej.

Wśród rosyjskich strat wymieniono także 48 samolotów, 80 śmigłowców, 474 pojazdy, 3 kutry, 60 cystern i 7 bezzałogowych statków powietrznych.

08:51

Z całego świata płyną oferty wsparcia finansowego - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Wielkiej Brytanii i Norwegii, pytany o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Szef rządu zaznaczył, że te kwestie będą tematem jego rozmów w Londynie, Oslo i Wiedniu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w ubiegłym tygodniu, że co najmniej 500 mln euro z budżetu UE zostanie przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Premier był pytany we wtorek przed wylotem do Wielkiej Brytanii i Norwegii, czy jego zdaniem nie jest to za mała pomoc. Oczywiście, że to jest mało, ale to jest dopiero początek - zaznaczył szef rządu.

08:47

Co najmniej 18 cywilów, w tym dwoje dzieci, zginęło w poniedziałek w rosyjskim bombardowaniu bloków mieszkalnych w mieście Sumy na północy Ukrainy - przekazał we wtorek doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Ostrzegł, że liczba ofiar najpewniej wzrośnie.

Cytat Wczoraj wieczorem rosyjscy faszystowscy lotnicy przeprowadzili kolejną zbrodnię przeciwko ludzkości w Sumach - napisał we wtorek Heraszczenko w serwisie Telegram.

08:41

Agencja Interfax za ministrem obrony: Rosja twierdzi, że wstrzymała ogień na Ukrainie od godziny 7 GMT (godzina 8 czasu polskiego).

08:37

Brytyjska Izba Gmin przyjęła w poniedziałek przed północą projekt ustawy o przestępczości gospodarczej, która ma zwiększyć możliwości rządu w zakresie ścigania rosyjskich oligarchów. Projekt trafi teraz do Izby Lordów i, jak się oczekuje, wejdzie w życie w ciągu kilku dni.

Ustawa ma utrudnić ukrywanie w Wielkiej Brytanii majątku, szczególnie cudzoziemcom, w tym przestępcom i osobom chcącym wyprać nielegalnie zdobyte pieniądze, co często jest robione poprzez zakup nieruchomości w Londynie i okolicach.

08:30

Sztab generalny armii ukraińskiej zaapelował we wtorek do obywateli, by wszelkie informacje sprawdzali w oficjalnych źródłach, zanim powielą je w mediach społecznościowych. Wróg chce zasiać wśród nas panikę - ostrzegł sztab na Facebooku.

Wróg ponosi straty i próbuje zasiać wśród nas panikę. Prośba do użytkowników mediów społecznościowych: zanim podacie dalej i rozpowszechnicie jakąkolwiek informację, sprawdźcie proszę, czy była ona podana przez któreś ze źródeł oficjalnych - oświadczył sztab.

08:23

Zdetronizowany były prezydent Ukrainy Janukowycz zwrócił się prezydenta Zełenskiego: Osobiście, za wszelką cenę musicie powstrzymać rozlew krwi i osiągnąć porozumienie pokojowe.

08:16

Okładka najnowszego "The New Yorkera":

08:13

Cztery osoby zginęły minionej doby wskutek rosyjskiej agresji w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - podały we wtorek ukraińskie państwowe służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

W poniedziałek Rosjanie z nową siłą przeprowadzili ostrzały i bombardowania osiedli mieszkaniowych i różnych obiektów w Charkowie oraz w miejscowościach w obwodzie charkowskim, powodując wiele szkód i pożarów - czytamy w komunikacie.

Strażacy walczyli m.in. z pożarem 27 mieszkań w ośmiopiętrowym bloku.

08:08

Straż graniczna: Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób.

08:05

Ciała 4 osób znaleziono pod gruzami po nocnym ostrzale Charkowa:

08:00

Właśnie ma zacząć obowiązywać zawieszenie broni, by umożliwić ewakuację Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum. Taką informacje przekazują rosyjskie agencje prasowe.

Wczorajsza trzecia runda rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych dotyczyła właśnie funkcjonowania korytarzy dla ludności cywilnej.

Wczoraj osiągnięto zgodę na opuszczenie okolic Kijowa w kierunku Białorusi - do Homla. Z Charkowa do rosyjskiego Biełgorodu i z Mariupola do Rostowa nad Donem.

Bardzo mało osób skorzystało z tej możliwości, w dodatku ewakuacja była przerywana atakami rakietowymi. Mimo to doradca prezydenta Zełenskiego mówił o postępach w rozmowach z Rosjanami.

07:59

Siły rosyjskie rozlokowały swój sprzęt między budynkami mieszkalnymi w ukraińskich miejscowościach i wykorzystują cywilów jako żywe tarcze - powiedział doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

Specjalnie stoją w podwórkach, byśmy nie mieli możliwości teraz ich wyprzeć z tych terytoriów. Bo rozumieją, że nie będziemy strzelać do domów, do obiektów cywilnych, do ludzi. I na tym polega cały cynizm sytuacji - podkreślił Denysenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

07:54

Rosja stała się najbardziej obłożonym sankcjami państwem na świecie - poinformowała we wtorek turecka agencja Anatolia. W ciągu niespełna dwóch tygodni od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na Rosję nałożonych zostało 2778 nowych sankcji, co razem z poprzednio obowiązującymi retorsjami podniosło ich łączną liczbę do 5532 - podała.

Z bazy danych castellum.ai, monitorującej światowe sankcje, na którą powołuje się Anatolia, wynika, że najwięcej sankcji wobec Rosji zastosowała Szwajcaria (568), nieco mniej Unia Europejska (518), a następnie Francja (512), Kanada (454) i Australia (413). Stany Zjednoczone nałożyły dotychczas na Kreml 243 sankcje.

07:51

Były amerykański ambasador w Rosji Michael McFaul wzywa matki rosyjskich zółnierzy, by zatrzymały wojnę.

Cytat Pomogłyście zatrzymać nieludzką i niesprawiedliwą wojnę w Czeczenii w roku 90. Powstańcie i zatrzymajcie teraz tę nową wojnę. Uratujcie waszych synów - zanim będzie za późno - napisał po rosyjsku Michael McFaul.

07:46

Od końca lutego znacznie nasiliły się rosyjskie oskarżenia, że Ukraina prowadzi prace nad bronią jądrową lub biologiczną. Narracje te istnieją od dawna, ale obecnie są prawdopodobnie wzmacniane w ramach wstecznego usprawiedliwiania inwazji Rosji na Ukrainę - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:42

Cztery osoby cywilne zginęły w ciągu minionej doby w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy wskutek rosyjskich ostrzałów - poinformowały we wtorek ukraińskie państwowe służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

W poniedziałek w wyniku ostrzałów w obwodzie mikołajowskim wybuchło 11 pożarów, w tym osiem w sektorze mieszkalnym.



Spod gruzów ratownicy wydobyli pięć osób, które przewieziono do szpitali. Informacje w sprawie zabitych i rannych są uściślane.

07:39

Również niezależny białoruski portal Nexta dodał nagranie wideo z Sum:

07:34

Michael A. Horowitz opublikował również nagranie obrazujące skutki nocnego ostrzału Sum:

07:29

Cztery osoby zginęły w nocnym ostrzale Charkowa - poinformował Michael A. Horowitz, ekspert od geopolityki i bezpieczeństwa.

07:25

Decyzja o ewentualnej ewakuacji zbiorów z terytorium Ukrainy należy do władz tego państwa. Na razie takiej decyzji nie ma. Nie powinniśmy wywierać żadnych nacisków w tej sprawie. Gdyby zaszła taka potrzeba, mamy wszystko przygotowane - mówi PAP wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

07:20

Ukraińscy żołnierze będą dostawali dodatkowe wynagrodzenie - 30 tysięcy hrywien miesięcznie. To w przeliczeniu około 4,5 tys. złotych. Z kolei uczestnicy bezpośrednich walk i operacji specjalnych nawet 100 tys. hrywien - 15 tys. złotych.

Taką informację przekazuje sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. Decyzję miał podjąć rząd w Kijowie.

Będą też wypłacane specjalne zasiłki dla rodzin poległych żołnierzy - ponad dwa miliony złotych. Sztab Generalny Ukrainy informuje, że to suma rozdzielana na całą rodzinę żołnierza, który odda życie za swój kraj.

07:14

Bezpłatna opieka medyczna, możliwość pobierania zasiłku 500+ i legalny pobyt początkowo przez 18 miesięcy. Na wsparcie może liczyć również każdy, kto udzieli schronienia uchodźcom (40 zł dziennie na osobę, w przypadku 4-osobowej rodziny będzie to 160 zł).

We wtorek Sejm ma błyskawicznie zająć się specustawą o pomocy Ukraińcom.

07:08

Wojska rosyjskie na Ukrainie kontynuują ofensywę, ale tempo ich przesuwania się znacznie spadło - przekazał we wtorek rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Ta ocena sytuacji dotyczy stanu na wtorek, na godz. 6 rano czasu lokalnego (godz. 5 rano w Polsce).

Wskazano w niej, że grupy armii ukraińskiej prowadzą operację obronną w granicach stref operacyjnych: południowej, wschodniej i północnej, na wyznaczonych pozycjach.

Na kierunku północnym trwa obrona Czernihowa, a wokół Kijowa obrona utrzymuje się na wyznaczonych pozycjach - zapewnia sztab.

Na południu prowadzona jest operacja obronna wzdłuż granicy państwowej i osłona wybrzeża morskiego. Na przedmieściach Mikołajowa trwają walki obronne - głosi komunikat.

07:00

Ponad 100 pracowników i około 200 ukraińskich ochroniarzy jest przetrzymywanych przez Rosjan na terenie czarnobylskiej elektrowni atomowej - podaje BBC. Na miejscu jest ograniczony dostęp do leków i jedzenia.

Pracownicy i ochroniarze nie mogą opuszczać terytorium od 24 lutego, kiedy obiekt zajęły sił rosyjskie.

06:45

67,8 proc. Polaków opowiedziało się za rezygnacją z rosyjskiego gazu, ropy i węgla, a 52,7 proc. byłaby gotowa zapłacić wyższe podatki dla sfinansowania lepszego uzbrojenia Polski - wynika z sondażu United Surveys dla "DGP" i "RMF FM".

06:38

Rosjanie nie pozwalają mieszkańcom podkijowskiej Buczy wychodzić z mieszkań, ostrzeliwują ulice - powiedział mer miasta Anatolij Fedoruk, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Mieszkańcy nie mają możliwości kupienia wody, jedzenia, nie mają prądu ani możliwości wyjazdu - mówił, cytowany przez RBK-Ukraina. Ludzie chowają się w piwnicach, nie ma z nimi praktycznie kontaktu. Powiedział, że psy rozwlekają ciała zabitych.

06:12

05:58

Alarm lotniczy w Wasylkowie - informuje agencja Ukrinform.

05:35

Rzeczniczka prasowa lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, Kira Jarmysz, zamieściła nagranie wideo na platformie Youtube, w którym zwraca się do rosyjskich kobiet, wzywając je do wyjścia na ulice swoich miast w ramach wieców antywojennych 8 marca 2022 roku - poinformowała agencja Ukrinform.

05:33

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji spotkają się w Turcji 10 marca - informuje NEXTA.

05:23

Rosyjskie samoloty zbombardowały w nocy miasta Sumy i Ochtyrka zabijając co najmniej 14 osób i wyrządzając znaczne zniszczenia. Wśród ofiar są dzieci - przekazały miejscowe władze.

Jak poinformował na Facebooku szef obwodowej administracji państwowej Dmytro Żywiecki, podczas walki z nacierającą rosyjską kolumną pojazdów opancerzonych zginęło czterech ukraińskich żołnierzy, a kilku zostało rannych.

Dodał, że rosyjskie lotnictwo atakowało też dzielnice mieszkalne na przedmieściach Sumy niszcząc, lub poważnie uszkadzając kilka domów. Pod gruzami jednego z nich zginęło 10 osób, w tym dzieci. Dzielnice mieszkalne atakowane były także w miejscowości Ochtyrka. Ostrzelano infrastrukturę miejską, w tym elektrociepłownię.

05:09

Waszyngtoński Instytut Study of War przygotował mapę przedstawiającą sytuację w Ukrainie. "Siły rosyjskie koncentrują się na wschodnich, północno-zachodnich i zachodnich obrzeżach Kijowa. W ciągu 24-96 godzin mogą przeprowadzić atak na stolicę" - napisano.

04:55

W obwodzie żytomierskim Rosjanie zniszczyli XIX-wieczną cerkiew.

04:39

Minister infrastruktury Ukrainy Aleksander Kubrakow oszacował szkody w ukraińskiej infrastrukturze transportu krajowego, spowodowane inwazją Rosji, na ponad dziesięć miliardów dolarów - podała niemiecka agencja prasowa DPA.

04:24

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że nowy obiekt badań jądrowych został uszkodzony w wyniku ostrzału w Charkowie w niedzielę. Jak poinformowano, nie spowodowało to wzrostu poziomu promieniowania w tym miejscu.

04:05

NEXTA: W Petersburgu kobieta i mężczyzna zostali skazani na 15 dni więzienia za napisanie słów: "Nie dla wojny. Dobro zwycięży".

03:57

Reuters informuje, że Japonia zamraża aktywa 32 kolejnych rosyjskich oraz białoruskich urzędników i oligarchów.

03:43

Australijska minister spraw zagranicznych Marise Payne oświadczyła, że jej rząd nałożył sankcje na 10 osób "o strategicznym znaczeniu dla Rosji" za ich rolę w zachęcaniu do wrogości wobec Ukrainy - informuje agencja Associated Press.

03:38

Zniszczona kolumna rosyjskiego sprzętu w pobliżu miejscowości Sumy.

03:29

Szef Obwodowej Administracji Państwowej Sumy Dmytro Żywicki poinformował, że rosyjskie samoloty zrzuciły bomby na dzielnice mieszkalne miasta. Są zabici i ranni, w tym dzieci.

03:14

Demokraci w Senacie USA przygotowują pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości ponad 12 mld dolarów z przeznaczeniem na pomoc humanitarną i wojskową - poinformowała agencja prasowa DPA powołując się na lidera większości demokratycznej w Senacie Chucka Schumera.

Pakiet ma zostać przyjęty przez Kongres w tym tygodniu.

02:59

Ukraina wezwała Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze do jak najszybszego zastosowania środków zapobiegawczych w przypadku oskarżeń Rosji o ludobójstwo - poinformowała agencja Ukrinform.

02:27

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o ściągnięciu żołnierzy sił pokojowych z całego świata wraz z bronią i sprzętem do kraju, w celu wzmocnienia armii ukraińskiej w odpieraniu rosyjskiej agresji - poinformowała agencja Ukrinform.

Zdjęcie stosownego dekretu opublikował na Facebooku zastępca szefa Urzędu Prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha - informuje Ukrinform.

02:42

Rosyjskie samoloty zrzuciły bomby na Sumy. Są zabici i ranni - podaje Ukraińska Prawda.

02:20

W odpowiedzi na krytykę Francji, która oskarżyła władze brytyjskie o "nieludzkie traktowanie" uchodźców z Ukrainy, brytyjski premier Boris Johnson oznajmił w poniedziałek, że Wielka Brytania jest " bardzo hojna", ale nie chce mieć "systemu, w którym ludzie mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez żadnych kontroli" - informuje agencja Associated Press.

02:03

Filharmonia nad Łabą w Hamburgu.

01:56

Rada Zarządzająca Banku Światowego zatwierdziła w poniedziałek pakiet pomocowy dla Ukrainy składający się z pożyczek i grantów w wysokości 723 mln dolarów.

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, pakiet obejmuje 134 mln dolarów grantów przyznanych przez Wielką Brytanię, Danię, Łotwę, Litwę i Islandię oraz 100 mln dolarów przyznanych przez Japonię. Wsparcie udzielone Ukrainie pomoże w zapewnieniu podstawowych usług, opłaceniu personelu szpitalnego, emerytur i programów socjalnych - poinformował bank.

01:49

Relacja niemieckiego dziennikarza ze zniszczonego Irpienia.

01:32

Załoga SpaceX zabierze ukraińską flagę w kosmos.

01:13

Wzruszające zdjęcia z Odessy. Mężczyzna żegna się z rodziną na dworcu kolejowym i zostaje, żeby bronić swojego miasta.

01:00

Ponad 106 mln euro pomocy na rzecz ofiar rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebrały w poniedziałek holenderskie media podczas akcji "Razem dla Ukrainy".

00:59

Od początku wojny ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 52 wrogie myśliwce i 69 rosyjskich śmigłowców - informuje agencja Ukrinform.

00:50

Podczas nalotu na Charków jeden z pocisków trafił w schronisko dla zwierząt. Według wolontariuszy zniszczonych zostało pięć wybiegów, pięć psów zginęło pod gruzami, około sześciu zostało rannych, a pięć innych zwierząt uciekło. Ośrodek liczył łącznie 293 psy - podaje NEXTA.

00:46

11 białoruskich wolontariuszy pojedzie walczyć za Ukrainę - informuje NEXTA.

00:43

Wołodymyr Zełenski przyznał 96 ukraińskim żołnierzom odznaczenia państwowe - informuje agencja Ukrinform.

00:26

1,8 tys. uchodźców, głównie kobiet i dzieci, przyjechało w nocy, z poniedziałku na wtorek, pociągiem ze Lwowa do Olkusza (Małopolskie). Zmęczeni skierowali się do pawilonu, gdzie jest punkt recepcyjny i ciepłe posiłki.

00:19

"Jeśli Władimir Putin myśli, że burząc domy i zabijając cywilów armia rosyjska złamie wolę i ducha Obrońców Ukrainy, to głęboko się myli. Jak powiedział mi Wołodymyr Zełenski, każdy zniszczony dom i każda kolejna ofiara zabita rosyjskim pociskiem wzmaga w Obrońcach opór i wolę zwycięstwa" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

00:00

Przygotowaliśmy około tysiąca miejsc dla dzieci uchodźców z Ukrainy; na ten moment zapisanych jest piętnaścioro dzieci do szkół podstawowych - poinformował Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy. W Łukowie organizowana jest grupa przedszkolna dla 30 dzieci.

23:58

Centralny bank Portugalii poinstruował w poniedziałek banki, by zamroziły konta osób oraz podmiotów, które zostały objęte sankcjami nałożonymi na Rosję - informuje agencja Reutera.

23:44

Z Płocka wyruszył w poniedziałek kolejny, czwarty transport pomocowy dla partnerskiego miasta Żytomierz w Ukrainie. Jak poprzednio, dary dojadą do Lublina, gdzie zostaną przepakowane do autokaru, który przywiezie uchodźców z Żytomierza, a następnie, już z pomocą humanitarną, ruszy w drogę powrotną.

23:42

Sejm na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. rządowym projektem dot. wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

23:41

W Sumach pocisk trafił w dom.

23:40

Nagranie z Ochtyrki.

23:19

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się gwałtownymi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy oceniają skutki wprowadzenia embarga na rosyjską ropę w ramach sankcji za inwazję Rosji w Ukrainie, a ponadto obawiają się przełożenia wojny w Ukrainie i rosnących cen surowców na globalną koniunkturę.

23:17

Wołodymyr Zełenski podczas swojego przemówienia pokazał, jak wygląda Kijów nocą.

23:15

Rosyjski generał zginął w pobliżu Charkowa. Generał dywizji Witalij Gierasimow brał udział w II wojnie Czeczeńskiej, wojnie w Syrii i aneksji Krymu.

23:01

We Włoszech podjęto działania, aby uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli zostać przyjęci również w nieruchomościach odebranych mafiom - poinformowała w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. Dotychczas do Włoch od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę przybyło ponad 17 tys. uchodźców.

22:41

Rosyjski resort obrony zapowiedział lokalne zawieszenia broni na Ukrainie od godz. 7 GMT (godz. 8 czasu polskiego) we wtorek, aby umożliwić ewakuację ludności cywilnej przez korytarze humanitarne - podaje w poniedziałek wieczorem AFP.

"Federacja Rosyjska zapowiada zawieszenie broni od godz. 10 czasu moskiewskiego", by ewakuować cywilów z Kijowa, Sumy, Charkowa, Mariupola i Czernihowa - ogłosiła komórka resortu odpowiedzialna za operacje humanitarne na Ukrainie.