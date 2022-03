Do Polski przybyło już 1 067 000 uchodźców z Ukrainy. W sumie Ukrainę opuściło ponad 1,5 miliona ludzi. Unia Europejska musi przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób z tego kraju - twierdzi szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W 12. dniu inwazji wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe i bombowe na ukraińskie miejscowości – poinformował w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wykorzystywane są lotniska na terytorium Białorusi. Irpień pod Kijowem od trzech dni jest odcięty od świata i dostaw żywności, bez światła, wody i ciepła. Rosjanie pozwolili mieszkańcom opuścić miasto. W ciągu dwóch godzin zrobiło to ok. 2000 osób. Rosyjskie wojska mają utworzyć korytarze humanitarne w kilku ukraińskich miastach. Tak twierdzi agencja Interfax powołując się na ministra obrony Rosji. Do południa nic takiego jednak się nie stało. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na temat przebiegu wojny na Ukrainie, w naszej relacji z 7 marca 2022.

Rosyjscy żołnierze pod Kijowem. / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Duże straty rosyjskiego wojska. Kreml zarządził tajną mobilizację [CO WYDARZYŁO SIĘ W NOCY – NASZA RELACJA ]

Ponad 900 osiedli jest całkowicie pozbawionych dostępu do prądu i wody; zniszczono lub uszkodzono 202 szkoły, 34 szpitale i ponad 1500 budynków mieszkalnych - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Ponad 900 osiedli jest całkowicie pozbawionych dostępu do prądu i wody; zniszczono lub uszkodzono 202 szkoły, 34 szpitale i ponad 1500 budynków mieszkalnych - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Rosyjski okręt wycofał się z okolic Odessy po tym, gdy został ostrzelany przez ukraińskich żołnierzy - poinformowała Marynarka Wojenna Ukrainy Rosja zapowiedziała, że wstrzyma ogień w Kijowie i kilku innych miastach na Ukrainie, by zezwolić mieszkańcom na ewakuację. Rosjanie wytyczyli kilka tras - przede wszystkim wiodą do ich kraju. Do południa ewakuacja nastąpiła tylko w Irpieniu i tylko przez 2 godziny

Rosyjski okręt wycofał się z okolic Odessy po tym, gdy został ostrzelany przez ukraińskich żołnierzy - poinformowała Marynarka Wojenna Ukrainy Wall Street Journal pisze, że Putin rekrutuje Syryjczyków do wojny na Ukrainie

Dziś ma się odbyć trzecia runda negocjacji między Rosją a Ukrainą

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji spotkają się w czwartek w Turcji

Ukrainę opuściło już 1,5 miliona ludzi, milion z nich przyjechało do Polski, UE musi przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób z Ukrainy

14:44

Delegacja Ukrainy jest już na miejscu negocjacji. Rozmowy mają odbywać się w okolicach Brześcia na Białorusi.

14:40

Rosyjski samolot zestrzelony przez siły obrony powietrznej Ukrainy w okolicach Charkowa.

14:34

Rosyjski okręt wycofał się z okolic Odessy po tym, gdy został ostrzelany przez ukraińskich żołnierzy - poinformowała Marynarka Wojenna Ukrainy.

14:26

Ostrzał budynków mieszkalnych w miejscowości Mikołajów.

14:20

Ponad 900 osiedli na Ukrainie jest całkowicie pozbawionych dostępu do prądu i wody. Zniszczono lub uszkodzono 202 szkoły, 34 szpitale i ponad 1500 budynków mieszkalnych - poinformował w doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Rosjanie to "barbarzyńcy XXI wieku" - podkreślił w opublikowanym na Twitterze wpisie Podolak

14:16

Ministerstwo spraw wewnętrznych wie o 50 294 uchodźcach wojennych z Ukrainy, którzy do tej pory przybyli do Niemiec. Ponieważ jednak nie ma kontroli granicznych, rzeczywista liczba może być znacznie wyższa - poinformował rzecznik resortu. Większość uchodźców to kobiety i dzieci.

14:15

Rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem na temat zagrożenia dla obiektów jądrowych na Ukrainie - poinformował na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

14:10

W obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, 70 251 osób w 36 miejscowościach częściowo lub całkowicie jest pozbawionych energii elektrycznej w związku z działaniami wojennymi - poinformował w szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

13:55

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poinformował o tym właśnie premier Mateusz Morawiecki. RMF FM pierwszy informował o założeniach tej ustawy. <<< ZOBACZ TUTAJ >>>

13:50

Kilku pracowników Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) próbowało wydostać się w niedzielę z Mariupola wskazaną drogą ewakuacyjną. Okazało się, że została ona zaminowana - powiedział w rozmowie z BBC dyrektor operacyjny MKCK Dominik Stillhart.

Przedstawiciel organizacji zaznaczył, że rozmowy ze stronami konfliktu, Rosją i Ukrainą, trwają "od kilku dni", problemem pozostaje jednak uzgodnienie szczegółów zawieszenia broni, mającego umożliwić ewakuację cywilów.

13:42

Siły ukraińskie odbiły lotnisko międzynarodowe w Mikołajowie z rąk wojsk rosyjskich - poinformował w wystąpieniu telewizyjnym Witalij Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego, na południu Ukrainy. Jego wypowiedź przytacza agencja Reutera.

"Drogi są otwarte, kontrolujemy mosty, można bezpiecznie opuszczać Mikołajów i inne miasta" - powiedział Kim.

13:39

W wyniku niedzielnego ostrzału supermarketu w Charkowie zginęły cztery osoby, a 15 zostało rannych - poinformowało na Telegramie biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Celem rosyjskiego ostrzału był supermarket "Chazar". Ofiary to ludzie, który stali w kolejce do niego. Prokuratura poinformowała, że wszczęła już postępowanie karne.

13:37

Rosyjskie czołgi zajmowały pozycje pomiędzy blokami mieszkalnymi na gęsto zaludnionym obszarze na zachód od Kijowa - ustaliła stacja CNN na podstawie danych geolokalizacyjnych nagrania, na którym widać ruchy rosyjskich pojazdów wojskowych.

17-sekundowe nagranie wykonał najprawdopodobniej mieszkaniec jednego z bloków w miasteczku Irpień, skąd rosyjskie siły atakowały w niedzielę i poniedziałek w kierunku Kijowa, zabijając kilku cywili - podała CNN.

Stacja zaznacza, że na nagraniu widać co najmniej pięć rosyjskich czołgów i ich załogi w odległości kilku metrów od wysokich bloków mieszkalnych.

13:35

Po godz. 12 kurs euro przekroczył 5 zł. To najwyższy poziom w historii. Blisko tej granicy był także frank szwajcarski.

13:24

Uwaga na kolejną falę dezinformacji w mediach społecznościowych! Jak ostrzega Instytut Badania Internetu i Mediów Społecznościowych - kolejne fake newsy mają na celu tonowanie nastrojów proukraińskich. W sieci będzie pojawiać się coraz więcej nieprawdziwych informacji, które mają wywołać panikę i poróżnić Polaków w kwestii uchodźców z Ukrainy. "Jest wojna, a my uczestniczymy w grze" - ostrzega ekspert ochrony wizerunku w sieci Michał Fedorowicz. Kto nas dezinformuje i jak się przed tym bronić? O to eksperta IBIMS pytał nasz dziennikarz Paweł Pawłowski:

12:53

Trzecia runda negocjacji ukraińsko-rosyjskich zacznie się o godz. 15 w Polsce. "Delegacja bez zmian" - poinformował na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Wcześniej agencja Ukrinform podała, że rozmowy mogą się rozpocząć o godz. 13 czasu polskiego.

12:38

USA i inne kraje NATO wysłały Ukrainie już 17 tys. pocisków przeciwpancernych i 2 tys. pocisków przeciwlotniczych typu Stinger - podała stacja CNN, powołując się na anonimowego urzędnika amerykańskiego.

12:34

Ukraińska media podają, że tylko w jednym mieście, w Irpieniu w pobliżu Kijowa trwa ewakuacja mieszkańców. W mieście walki trwają już od sześciu dni. W ciągu dwóch godzin Irpień opuściło ok. 2000 osób.

12:27

Reuters cytuje szefa MSZ Turcji: Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji spotkają się w czwartek w Antalyi.

12:07

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiadomił, że w pobliżu ukraińskiej stolicy toczą się zacięte walki, a rosyjskie wojska celowo zabijają cywilów i niszczą miasteczka obwodu kijowskiego - Buczę, Hostomel, Worzel i Irpień.

Kliczko zapewnił, że Kijów wysyła pomoc humanitarną do innych miast na Ukrainie. "Stolica przygotowuje się do obrony. Razem damy radę! Chwała Ukrainie! - oświadczył mer.

12:03

O godzinie 13:00 czasu polskiego na Białorusi ma się rozpocząć trzecia runda rozmów ukraińsko-rosyjskich. Delegacje obu państw są już w drodze na te rozmowy - potwierdzają to i Moskwa, i Kijów.

12:01

Relokacja uchodźców z Ukrainy to może być konieczność i to już za kilka dni. Tak mówią nieoficjalnie przedstawiciele rządu i przyznają, że osób uciekających z Ukrainy może być znacznie więcej. Dotąd do Polski przyjechało ponad milion osób. Relokacja uchodźców miałaby się odbywać po pierwsze na zachód i północ Polski - Lubuskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, czyli tam gdzie do dziś dotarło stosunkowo najmniej uchodźców. Rzeszów, Kraków, Warszaw, Wocław - to miasta, gdzie zaczyna brakować miejsc.

Uchodźcy z Ukrainy przed Dworcem Głównym PKP w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

11:56

Ważą się losy wsparcia walczącej Ukrainy samolotami, którymi dysponuje m.in. Polska. Przekazanie Ukrainie tak zaawansowanego uzbrojenia budzi poważne zastrzeżenia krajów NATO. Na razie taki krok jest w Sojuszu rozważany, jednak żadna decyzja wciąż nie zapadła.

Te obiekcje to w gruncie rzeczy obawy, że Rosja potraktuje przekazanie samolotów jako akt wrogi albo wręcz wypowiedzenie wojny. To jednak wymagałoby czynnego udziału NATO w walce, a tego Sojusz zdecydowanie unika. Wyjściem byłoby przekazanie samolotów tak, jak przekazywane są wyrzutnie Javelin, karabiny czy inne typy uzbrojenia, bez udziału pilotów NATO czy dostępu do polskich czy rumuńskich lotnisk - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Mówiąc obrazowo samoloty można przekazać jako samo uzbrojenie, co wymaga tylko przerejestrowania i zmiany znaków - np. zastąpienia biało-czerwonej szachownicy emblematem ukraińskiego lotnictwa.

Chodzi głównie o MiG-i 29; 28 sztuk z Polski, 16 z Bułgarii i 12 ze Słowacji - wszystkie te kraje i tak rezygnują z tych maszyn, a ukraińscy piloci świetnie znają właśnie MiG-i.

Takie rozwiązanie wspierają też Amerykanie - Sekretarz Stanu Anthony Blinken zadeklarował, że jeżeli Polska zdecyduje się na przekazanie części swoich myśliwców Ukrainie, to Stany Zjednoczone rozważą wysłanie w ich miejsce swoich samolotów do Polski.

Mimo to Polska zwleka z decyzją w tej sprawie.

11:53

Euromaidan opublikował na Twitterze film, na którym widać dziewczynkę grającą ukraiński hymn narodowy w schronie podczas ostrzeliwania miasta Lisiczańsk.

11:47

Ceny pszenicy na rynkach sięgnęły najwyższych poziomów od 14 lat. To wszystko wynik rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Oba kraje odpowiadają za niemal jedną trzecią światowych dostaw tego zboża. To przełoży się na ceny żywności na całym globie.

11:44

Rosyjscy żołnierze weszli na teren międzynarodowego portu lotniczego w Mikołajowie, na południu Ukrainy - poinformował szef administracji obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Atak jest odpierany przez siły ukraińskie.

11:42

Prezydent Ukrainy wezwał do wzmożenia sankcji ekonomicznych wobec Rosji. Zełenski domaga się od cywilizowanego świata, by całkowicie zbojkotował rosyjski import i eksport. Szczególnie chodzi mu o rezygnację z kupowania w Rosji surowców energetycznych - głównie ropy i gazu.

"Jeśli ktoś traci rozum, trzeba wyzbyć się strachu, zapomnieć o komercji. Trzeba bronić się, i państwa i firmy muszą być moralne. Trzeba walczyć z nieludzką siłą, która chce zniszczyć całą ludzkość" - mówił Zełenski, dodając, że teraz to od oporu Ukraińców zależy przyszłość Europy. Kolejny raz wezwał też do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. A jeśli nie - zaapelował o sprzęt wojskowy i uzbrojenie, które pozwoli samej Ukrainie egzekwować taki zakaz i zestrzeliwać rosyjskie jednostki latające, które by go naruszały.

11:40

Unia Europejska musi przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób z Ukrainy - powiedział w poniedziałek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego. Z kraju codziennie uciekają dziesiątki tysięcy Ukraińców oraz obywateli innych krajów zamieszkujących Ukrainę.

10:48

Rząd Niemiec rozważa możliwość dalszych dostaw broni na Ukrainę, która odpiera rosyjską inwazję. "Rozważamy wszystko, co jest możliwe" - powiedziała minister obrony Christine Lambrecht we wspólnym programie telewizji ARD i ZDF. Ale "musi być też jasne, że nie możemy przy tym osłabiać naszej Bundeswehry" - dodała.

10:46

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu: O przyszłości Europy zdecyduje opór Ukraińców

10:44

Ponad 5000 osób zatrzymała w niedzielę rosyjska policja. To osoby, które protestowały przeciwko wojnie na Ukrainie.

10:34

Rozkazy zbombardowania ukraińskich miast wydawał bezpośrednio gen. Oleg Makowiecki, dowódca 6 Armii Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej - takie informacje Ukraińcy uzyskali od pilota rosyjskiej maszyny zestrzelonej w niedzielę nad Ukrainą.

10:29

Ustawa o pomocy Ukraińcom zostanie przyjęta w ekspresowym tempie, jeszcze w tym tygodniu. Dziś projekt zatwierdzi rząd, jutro Sejm, a najpóźniej w czwartek Senat. Politycy mówią, że to nie czas na spory i że uchwalenie przepisów jest teraz najważniejszym priorytetem.

Ustawa gwarantuje legalizację pobytu wszystkich Ukraińców, którzy po 24 lutego przekroczyli granicę z Polską. Ich prawo do legalnego pobytu będzie obowiązywało przez 18 miesięcy. Ukraińcy będą mogli korzystać ze wszystkich świadczeń społecznych, z bezpłatnej opieki medycznej i z normalnego dostępu do rynku pracy.

Przepisy mają też ułatwić organizację pomocy dla uchodźców. Samorządy zyskają narzędzia do łatwiejszego kwaterowania, dostarczania żywności i transportu wszystkim potrzebującym.

10:25

Portal NEXTA podaje, powołując się na rosyjskie media rządowe, że delegacja Rosji udała się na Białoruś na trzecią rundę negocjacji z Ukrainą.

10:20

Ponad 11 tys. żołnierzy straciła armia rosyjska w ciągu 11 dni agresji na Ukrainę - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

10:18

"Nie będę komentował dostaw broni i amunicji. To delikatny moment. Niech wróg czeka na niespodziankę. Bądźcie świadomi. Jest znaczący postęp" - poinformował w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Co może kryć się za tym stwierdzeniem? Chodzi prawdopodobnie o dostarczenie przez Turcję kolejnych dronów Bayraktar, które są uznawane za jedną z najskuteczniejszych broni, jakimi dysponują Ukraińcy. Taka dostawa w piątek miała dotrzeć na Ukrainę.

10:06

Prezydent Rosji Władimir Putin i jego rodak, biznesmen Arkady Rotenberg zostali pozbawieni wszystkich funkcji w Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Putin już wcześniej został zawieszony jako honorowy prezydent organizacji.

Putin posiada czarny pas w judo i jest współautorem książki pt. "Judo: Historia, Teoria, Praktyka".

Wcześniej światowa centrala taekwondo (World Taekwondo) odebrała Putinowi czarny pas przyznany mu w 2013 roku, z kolei Międzynarodowa Federacja Pływacka (FINA) pozbawiła go Orderu FINA, jaki otrzymał rok później.

10:03

Niejasna wciąż jest sytuacja z korytarzami humanitarnymi na Ukrainie. Według Kijowa, trwają rozmowy z Rosjanami w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło uruchomienie 6 korytarzy z największych ukraińskich miast... ale większością z nich można było ewakuować się do Rosji albo na Białoruś.

Doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksyj Arestowicz powiedział, że te korytarze raczej nie powstaną. Jak tłumaczą władze w Kijowie, propozycje Moskwy na utworzenie korytarzy humanitarnych, którymi uchodźcy mogą skorzystać pod warunkiem wyjazdu na Białoruś i do Rosji, są - jak to ujęto - "całkowicie niemoralne".

9:58

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 1 pkt. procentowy - podano w poniedziałkowej analizie Banku Pekao.

9:52

Na rynkach zagranicznych widać załamanie rubla. Rosyjska waluta spadła o 8 proc. w stosunku do dolara - informuje Reuters. Także złoty mocno słabnie od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Za euro zapłacimy już 4,93 zł. Sama europejska waluta także traci m.in. wobec dolara.

9:49

Rosyjski minister obrony - cytowany przez agencje Reutera - potwierdził, że Rosja otworzy dziś sześć korytarzy humanitarnych z Ukrainy.



Zgodnie z rosyjską propozycję, mieszkańcy oblężonych ukraińskich miast mogliby się ewakuować, jeśli pojadą do Rosji lub na Białoruś. "To kompletnie niemoralne. Wykorzystuje się cierpiących ludzi, by uzyskać pożądany obraz telewizyjny" - przekazał przedstawiciel prezydenta Ukrainy.

9:45

Przeczytaj historię 11-letniego chłopca z ukraińskiego Zaporoża, który sam przeszedł granicę i dotarł na Słowację. Jego rodzice musieli zostać w kraju, w którym toczy się wojna.

9:40

30 rosyjskich śmigłowców mieli jednej nocy zniszczyć ukraińscy żołnierze koło Chersonia na południu kraju. Dodatkowo dowództwo korpusu piechoty morskiej informuje o zniszczeniu 3 rosyjskich kolumn wojskowych koło Mikołajewa.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował szacunkowe straty Rosjan.

9:35

Riposta niemieckiej ambasady w RPA robi furorę na Twitterze. Niemieccy dyplomaci skomentowali wpis ambasady Rosji z Pretorii, w którym Rosjanie podziękowali za rzekome listy z wyrazami wsparcia "walkę z nazizmem w Ukrainie, jak 80 lat temu".

To żadna walka z nazizmem, a zwykła rzeź dzieci, kobiet i mężczyzn dla własnego zysku - odpisali Niemcy na oficjalnym koncie swojej ambasady w RPA. Jak dodali: "przykro stwierdzić, ale w sprawie nazizmu jesteśmy tak jakby ekspertami". Twierdzenia Rosjan o rzekomym wsparciu nazwali zbyt cynicznymi, by zostawić je bez komentarza i dodali, że każdy kto wierzy w tę propagandę powinien się wstydzić.

Inni użytkownicy Twittera też zareagowali, zamieszczając w odpowiedzi na rosyjski wpis zdjęcia zniszczonych domów i cywilnych ofiar wojny Putina.

9:26

Aktualne podsumowanie działań wojennych na Ukrainie:

Obwód żytomierski - były informacje o nalotach bombowych. Zniszczenia domów mieszkalnych, a także infrastruktury. W Zaporożu - ukraińska armia prowadzi działania obronne, elektrownia atomowa wciąż pod kontrolą Rosjan.

Na Czernihowszczyźnie - ostrzał stolicy obwodu. Pociski trafiały w domy mieszkalne, szkoły. Duża część miasta bez prądu. W okolicach trwają walki.

Do obwodu sumskiego wchodzą liczne oddziały rosyjskiego wojska. W obwodzie ługańskim ciężka artyleria ostrzeliwała Siewierodonieck. W donieckim trwają walki w Mariupolu i Wołnowasze. Mikołajew został ostrzelany rakietami Smiercz. W różnych rejonach Charkowa trwały ataki z powietrza. Podobnie w obwodzie kijowskim. Na północny zachód od stolicy toczą się walki.

9:20

Przejścia graniczne do Polski znów pełne, po stronie ukraińskiej ustawiają się kolejki. Najwięcej, bo ok. 1200 samochodów czeka na przejściu Krakowiec- Korczowa.

Wciąż przyjeżdżają do Polski też pociągi ze Lwowa - dziś zapłonowo 13 ewakuacji.

Wolontariusze rozdają żywność i wodę uchodźcom, którzy przyjechali pociągiem specjalnym ze Lwowa na Dworzec Główny PKP w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP





9:16

Sześć miast zostało zajętych przez wojska rosyjskie w obwodzie zaporoskim Ukrainy: Połohy, Wasylówka, Tokmak, Berdiańsk i Melitopol - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na władze obwodu.

Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą działania obronne w pobliżu miast Hulajpołe, Orichiw oraz w kierunku Wasylówki i Bałabynego - podały władze obwodu na Telegramie.

Władze obwodu apelują do mieszkańców o zapisywanie się do obrony terytorialnej, pobieranie broni i kopanie okopów.

9:13

Doradca prezydenta Ukrainy mówi w sprawie obiecanych przez Rosję korytarzy humanitarnych do Rosji i Białorusi, że każdy ma prawo decydować, dokąd się uda, ale ludzie, który pojadą do Rosji zostaną przez nią wykorzystani.

9:06

Pałac Elizejski zaprzecza, by prezydent Macron prosił w rozmowie telefonicznej Putina o utworzenie korytarzy humanitarnych, prowadzących na Białoruś i do Rosji. Prosił jedynie, żeby pozwolił ludności wyjechać z ostrzeliwanych miast i dostarczyć tam pomoc.

8:58

Wróg koncentruje siły przed nową falą ataków na Kijów, Charków, Czernihów i Mikołajów - poinformował na Facebooku minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Jak zaznaczył, "są istotne postępy" w zakresie dostaw broni i amunicji.

"Nie będę komentować dostaw, to delikatna sprawa. Niech wróg ma niespodziankę" - napisał Reznikow.

Poinformował także, że blisko 140 tys. obywateli Ukrainy, przede wszystkim mężczyźni, powróciło do kraju. Wielu z nich przystępuje do walki w obronie kraju. Zgłosiło się również ponad 20 tys. zagranicznych ochotników, którzy chcieliby przyjechać na Ukrainę i pomagać w obronie tego kraju - powiedział.

8:55

Rosyjscy żołnierze obrabowali szwajcarskiego dziennikarza Guillaume Briqueta, przebywającego w pobliżu Mikołajowa. Ostrzelali jego samochód oznakowany jako PRESS, zabrali mu paszport, 3000 euro w gotówce oraz laptopa. Dziennikarz z obrażeniami twarzy i ramienia jest w ukraińskim szpitalu.

8:29

"Jestem bardzo ostrożny ws. zgody na służenie Polaków w batalionie międzynarodowym na Ukrainie - choćby ze względu na położenie Polski, konieczność skoncentrowania się na pomocy wojskowej, humanitarnej" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak. "Takie sprawy, inaczej niż w innych krajach, nie powinny być indywidualnymi decyzjami, tylko decyzjami rządu czy zgody ministra obrony. To nie jest działanie, które dziś jest w interesie Polski" - stwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

8:27

Wójt Hostomla pod Kijowem Jurij Pryłypko zginął w poniedziałek, rozdając chleb i leki. "Nikt go nie zmuszał iść pod kule okupantów. Mógł jak setki innych przesiedzieć w piwnicy. Ale na niego czekano. I dokonał wyboru" - napisała gmina na Facebooku.

8:23

Cena ropy Brent w poniedziałek po raz pierwszy od 2008 roku przekroczyła 130 dolarów za baryłkę. W niedzielę Stany Zjednoczone przekazały, że rozmawiają ze swoimi partnerami o możliwym zakazie importu surowca z Rosji w związku z agresją na Ukrainę.

8:14

Od 24 lutego do Polski przybyło 1 067 000 uchodźców z Ukrainy. Ukraińcy szukają schronie także w Rumunii i na Słowacji. W sumie Ukrainę opuściło już ponad 1,5 miliona ludzi. ONZ mówi o największym kryzysie uchodźczym w Europie od czasów II wojny światowej.

Uchodźcy z Ukrainy na dworcu Warszawa Wschodnia / Paweł Supernak / PAP

8:04

Orkiestra wojskowa Sił Zbrojnych Ukrainy zagrała hymn Ukrainy w miejscu trafienia pocisku.

8:01

Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz powiadomił na Telegramie, że służby ratunkowe i komunalne likwidują skutki ostrzałów. Ostrzegł jednak, że w mieście jest wiele pocisków, które nie wybuchły i w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać.

7:50

Hakerzy z grupy Anonymous włamali się w niedzielę do wszystkich rosyjskich państwowych kanałów telewizyjnych, w wyniku czego pojawiły się w nich filmy przedstawiające wojnę na Ukrainie i wzywające Rosjan do przeciwstawienia się rosyjskiemu ludobójstwu na Ukrainie.

7:41

Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku zmasowanych bombardowań w obwodzie charkowskim - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych tego regionu. Ataki trwały od wieczora.

7:36

Przy ostrzale Mikołajowa Rosjanie zaczęli używać rakiet Smiercz, dotąd niestosowanych w wojnie na Ukrainie. Ich stosowanie przeciwko cywilom i bezbronnym osiedlom mieszkaniowym to kolejny stopień barbarzyństwa napastników, rakiety wywołują znacznie większe zniszczenia i zabijają więcej ludzi niż używane dotąd.

Rakiety Smiercz to rozwinięta, cięższa i z lepszym skupieniem działająca artyleria rakietowa, zastępująca Katiusze z czasów II wojny światowej i późniejsze Grady. O ile pocisk pierwszej Katiuszy ważył 40 kg a rakiety Grad 66, o tyle rakiety Smiercz to już prawie 250 kg.

Wyrzutnia zwykle zawiera 12 rakiet odłamkowo-burzących rakiet, wystrzeliwanych w 38 sekund. Smiercz może też jednak przenosić głowice termobaryczne, a ukraińskie służby donoszą, że w Mikołajewie mogły być użyte także rakiety kasetowe, zawierające po kilkadziesiąt osobnych ładunków wybuchowych, rozsypywanych nad celem i z zapalnikami czasowymi, albo detonujących w wyniku poruszenia, jak miny.

Wyrzutnie Smiercz są mobilne, rozkładają się w 3 minuty, zwijają w dwie. Ich załadowanie przed kolejną salwą trwa 20 minut. Mają zasięg 70 km.

7:24

Ukraińscy strażacy w Mikołajowie walczą z pięcioma pożarami po ostrzale miasta przez rosyjskie systemy Smiercz. Rakiety spadły na bloki mieszkalne i domy jednorodzinne. Pożar pojawił się też na terenie zakładów Zaria-Maszprojekt. Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych informuje też, że w wielu miejscach po ostrzale zaobserwowano urządzenia wybuchowe - co może świadczyć o tym, że Rosjanie użyli zakazanych ładunków kasetowych.

7:19

Według map opublikowanych przez agencję RIA news, korytarz z Kijowa ma prowadzić na Białoruś, a cywile z Charkowa będą mogli ewakuować się tylko do Rosji. Korytarze z Mariupola i Sum będą prowadzić zarówno do innych miast na Ukrainie, jak i do Rosji.

Ci, którzy będą chcieli opuścić stolicę Ukrainy, będą mogli wsiąść do samolotów, lecących do Rosji.

7:13

Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich dni byłbym bardzo sceptyczny co do dobrej woli Rosjan - zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Rosjanie do tej pory nie wywiązali się z żadnych obietnic korytarzy humanitarnych. W sobotę w miejscowości Irpień koło Kijowa przed próbą ewakuacji mieszkańców rosyjscy żołnierze ostrzelali pociąg jadący po ludzi. Zniszczyli i skład, i tory. Wczoraj z kolei otworzyli ogień do cywilów, chcących wydostać się z miasta. Z kolei w Mariupolu w czasie, gdy mieszkańcy mieli opuszczać miasto, Rosjanie rozpoczęli jego obstrzał. Ewakuację przerwano.

7:11

Rosyjskie wojska utworzą korytarze humanitarne w kilku ukraińskich miastach. Ma to nastąpić o godzinie 8:00 czasu polskiego. Tak twierdzi agencja Interfax powołując się na ministra obrony Rosji.