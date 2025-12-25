Co najmniej 5 osób jest rannych po ataku na Zaporoże, rosyjskie wojska uderzyły również m.in. w Pokrowsk, a w Odessie występują przerwy w dostawie prądu - to bilans nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Moskwa odrzuciła propozycję zawieszenia broni na czas świąt. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w czwartek o poranku, że w ciągu ostatniej doby Kreml przeprowadził atak rakietowy i 80 nalotów, zrzucił 193 bomby kierowane i użył 6393 dronów kamikaze.

Pożar po rosyjskim uderzeniu w dzielnicy mieszkalnej w przyfrontowym mieście Kostyantyniwka w obwodzie donieckim / OLEG PETRASIUK/AFP/East News / East News

Rosja intensyfikuje ataki. Przerwy w dostawie prądu

Dla narodu ukraińskiego są to już czwarte wojenne święta Bożego Narodzenia. Wołodymyr Zełenski zakomunikował, że Moskwa nie tylko odrzuciła prośbę o "zaprzestanie zabijania, przynajmniej w to Święto", ale i przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na ukraińską sieć energetyczną, powodując przerwy w dostawie prądu.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w czwartek o poranku, że w ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła atak rakietowy i 80 nalotów, zrzuciła 193 bomby kierowane i użyła 6393 dronów kamikaze.

Iwan Fedorow, szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego poinformował, że w wyniku ataku na Zaporoże rannych zostało 5 osób. Szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak podał z kolei, że w Odessie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu z powodu uszkodzeń sprzętu. Dodał jednak, że sytuacja w mieście pozostaje pod kontrolą.

"W mieście działają punkty kontroli bezpieczeństwa. Są wyposażone we wszystko, co niezbędne. Służby komunalne i ratunkowe pracują w trybie wzmocnionym" - podaje Ukraińska Prawda.

Tej nocy Rosjanie przeprowadzili też zmasowane ataki m.in. Pokrowsku i w rejonie pokrowskim w obwodzie donieckim oraz w rejonie kupiańskim w obwodzie charkowskim.

"Niestety Rosja nadal odrzuca propozycje prawdziwego zawieszenia broni, tak jak czyniła to przez cały rok. Zamiast tego wyraźnie szuka sposobów na przedłużenie wojny i kontynuowanie ataków. Kluczowe jest, aby wszyscy na całym świecie wypowiedzieli się przeciwko tej wojnie i powstrzymali Rosję przed normalizacją brutalności, terroru i agresji wobec naszego narodu (...). Życzę spokojnych Świąt wszystkim rodzinom na całym świecie (...). Niech pokój zagości w każdym pokojowym narodzie i każdej społeczności obchodzącej to święto w czasie wojny" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.