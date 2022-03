67,8 proc. Polaków opowiada się za rezygnacją z rosyjskiego gazu, ropy i węgla nawet za cenę wyższych rachunków – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Mniej, bo 52,7 proc. uczestników badania jest gotowych zapłacić wyższe podatki po to, żeby sfinansować lepsze uzbrojenie polskiej armii.

Od 13 dni wojska rosyjskie sieją spustoszenie na Ukrainie. Ukraińcy dzielnie bronią się przed agresorem, ale w wyniku ataków rakietowych i bombowych giną cywile, niszczone są osiedla, szpitale, a także zabytki. Cały świat odczuwa skutki rosyjskiej inwazji czy to - jak w przypadku Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą - poprzez falę napływających uchodźców, czy przez rosnące ceny surowców i osłabienie walut takich jak np. złoty.

Czy Polacy uważają, że Rosja może zdecydować się na zaatakowanie naszego kraju? Czy są w stanie płacić więcej za to, by Polska była uniezależniona od rosyjskich surowców i lepiej uzbrojona? O to pytano w najnowszym sondażu United Surveys.

Gdzie zatrzyma się Władimir Putin?

Mer Kijowa, Witalij Kliczko w Rozmowie z RMF FM przekonywał, że nikt nie może być pewny, jaki plan ma Władimir Putin. Nie wiemy, gdzie kończy się plan Putina. Donieck, Ługańsk? Nie! Granica z Polską? Nie! Może granica Niemiec? Może to szalony pomysł odbudowy imperium rosyjskiego? Normalny człowiek nie wysyła tyle armii i nie zadaje takiego cierpienia drugiemu krajowi - mówił w rozmowie z Krzysztofem Berendą . A jakie zdanie na temat celów Putina mają Polacy?

43,2 proc. ankietowanych jest zdania, że Władimir Putin będzie chciał zaatakować Polskę - 6,2 proc. zdecydowanie się z tym zgadza, a 37 proc. uważa, że "raczej" tak się stanie. Niemal co trzeci (32 proc.) uczestnik badania sądzi, że prezydent Rosji "raczej nie" będzie chciał zaatakować Polski, 6 proc. nie uważa, że nasz kraj zostanie zaatakowany. Aż 18,9 proc. ankietowanych nie jest w tej sprawie zdecydowana.

Wyższe podatki za lepszą armię

Ankieterzy pytali też naszych rodaków o to, czy są gotowi płacić wyższe podatki, aby umożliwić sfinansowanie lepszego uzbrojenia Polski. To, że więcej pieniędzy będzie przeznaczanych na zbrojenie, zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny już w przyszłym roku na ten cel miałoby trafiać 3 proc. PKB.

Gotowych płacić wyższe podatki jest ponad połowa osób biorących udział w badaniu. 14,6 proc. na pytanie "czy byłby pan gotów zapłacić wyższe podatki dla sfinansowania lepszego uzbrojenia Polski" odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 38,1 proc. "raczej tak". Zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 22,1 proc. osób, raczej takiego pomysłu nie popiera 20,7 proc. ankietowanych. 4,5 proc. nie ma zdania.

Co zrobić z dostawami surowców z Rosji?

Wojna na Ukrainie sprawiła, że na nowo rozgorzała debata dotycząca uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował o nowe sankcje przeciwko Rosji. Jego zdaniem potrzebny jest bojkot rosyjskiego eksportu, w tym rezygnacja z ropy i jej produktów. Można to nazwać embargiem, a można po prostu - moralnością, kiedy odmawia się płacenia terroryście - mówił Zełenski. Z sondażu United Surveys wynika, że większość Polaków popiera jego pomysł.

38,4 proc. Polaków uważa, że "zdecydowanie" należy zrezygnować z rosyjskiego gazu, ropy i węgla nawet za cenę wyższych rachunków. Raczej popiera ten pomysł 29,4 proc. ankietowanych. Zdecydowanie przeciwko jest 4,1 proc. uczestników badania, a raczej przeciwko 15,8 proc. Zdania na ten temat nie ma 12,3 proc. osób.

Badanie zostało przeprowadzone 4 marca 2022 roku na grupie 1000 osób metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).