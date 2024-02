"Pozytywny trend w relacjach polsko-ukraińskich został absolutnie podtrzymany. Polityczne, militarne i gospodarcze wsparcie dla Ukrainy jest cały czas podtrzymane" - mówił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla portalu ukraińskiego Suspilne. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 19 dronami i 6 rakietami. Ukraińcom udało się zniszczyć 13 dronów i jedną rakietę. Utrzymujemy pozycje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim - zapewniły ukraińskie Siły Obrony Południa, zaprzeczając rosyjskim doniesieniom o wyparciu wojsk ukraińskich z ich przyczółku. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Ukraiński żołnierz w okolicach Bachmutu / AA/ABACA / PAP/Abaca

Pozytywny trend w relacjach polsko-ukraińskich został absolutnie podtrzymany. Polityczne, militarne i gospodarcze wsparcie dla Ukrainy jest cały czas podtrzymane. W końcu, jakby nie było, Premier Tusk, będąc w Kijowie, obiecał kolejną transzę pomocy militarnej dla Ukrainy - mówił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla portalu ukraińskiego Suspilne.

Ukraina powinna odzyskać kontrolę nad wszystkimi swoimi międzynarodowo uznanymi terytoriami - podkreślał Duda. Włącznie - oczywiście - z okręgami ługańskim i donieckim i Krymem. To jest wzorcowa sytuacja, w której mówimy, że prymat prawa międzynarodowego został przywrócony, sytuacja wojenna została zakończona poprzez to, że rosyjskie wojska zostały zmuszone do wycofania się, albo że zostały wyparte z terytorium Ukrainy. To by dla mnie oznaczało rzeczywiście zwycięstwo Ukrainy - tłumaczył.

Nie wolno się przyzwyczajać do zbrodni wojennych, do kradzenia dzieci, do masowych represji, do niszczenia całych połaci kraju (...) Pamiętajmy - to, co Putin dzisiaj robi tam, może za parę lat robić tu. Pomoc Ukrainie w oporze przeciw tej inwazji to jest najlepsza forma odpychania tego niebezpieczeństwa od nas - mówił w wywiadzie dla TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Sikorski był też pytany, co by powiedział tym, którzy boją się, że wojna będzie wkrótce u nas.

Że trzeba wspierać Ukrainę i, po drugie, trzeba inwestować w wojsko polskie. Putin każdego dnia pokazuje, że szanuje nie wartości, nie reguły międzynarodowe, nie traktaty, ale jedynie gołą siłę. I tę siłę musimy wzmocnić. Ukraina dała nam bezcenny czas, nie wolno go zmarnować - podsumował szef polskiej dyplomacji.

W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 19 dronami i 6 rakietami. Ukraińcom udało się zniszczyć 13 dronów i jedną rakietę. Jak podają ukraińskie siły powietrzne, część dronów, których nie zniszczono, nie dotarła do celu z innych powodów.

Utrzymujemy pozycje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim - zapewniły ukraińskie Siły Obrony Południa, zaprzeczając rosyjskim doniesieniom o wyparciu wojsk ukraińskich z ich przyczółku.

"Rosyjskie wojska okupacyjne, nie odnosząc sukcesu w działaniach szturmowych na lewym brzegu Chersońszczyzny, sięgnęły po manipulacje i fałszowanie faktów" - czytamy w komunikacie ukraińskich Sił Obrony Południa.



Władze rosyjskie powiadomiły o rzekomym "oczyszczeniu" przyczółku na lewym brzegu Dniepru. "Oficjalnie informujemy, że dana informacja nie jest zgodna z rzeczywistością" - zapewniły siły ukraińskie.