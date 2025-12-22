Po niespełna roku, bez podania powodów, rada nadzorcza odwołała Agnieszkę Wasilewską-Semail ze stanowiska prezesa spółki. Tymczasowo, nie dłużej niż do 22 marca 2026 r., obowiązki prezesa będzie pełnić Monika Starecka.

"Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 22 grudnia 2025 roku podjęła uchwałę o odwołaniu Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Agnieszki Wasilewskiej-Semail" - przekazała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza delegowała ze swojego składu Monikę Starecką do czasowego pełnienia obowiązków prezesa PKP Cargo nie dłużej niż do 22 marca 2026 r.

Agnieszka Wasilewska-Semail objęła stanowisko prezesa PKP Cargo 20 stycznia 2025 r.; miesiąc wcześniej, 20 grudnia 2024 r., wygrała konkurs na tę funkcję. Na stanowisku wytrwała zatem niecały rok. Przyczyn odwołania nie podano.

Problemy w PKP Cargo

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r.

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki, w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).