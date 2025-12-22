Napięta sytuacja na granicy

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej od kilku lat pozostaje napięta. Polska mierzy się tam z presją migracyjną oraz działaniami hybrydowymi inspirowanymi przez Białoruś i Rosję.

Dochodzi do licznych prób nielegalnego przekraczania granicy, a funkcjonariusze straży granicznej, policji oraz żołnierze Wojska Polskiego regularnie odnotowują incydenty, w tym agresywne zachowania wobec służb.

W odpowiedzi na te zagrożenia powołano Zgrupowanie Zadaniowe "Podlasie", którego głównym zadaniem jest wsparcie straży granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski. Żołnierze z tego zgrupowania prowadzą działania operacyjne, patrolują teren, budują umocnienia oraz reagują na próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Zgrupowanie działa w ramach operacji wojskowej "Bezpieczne Podlasie" i stanowi istotny element systemu bezpieczeństwa narodowego na tym newralgicznym odcinku granicy.