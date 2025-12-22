Karol Nawrocki w Wigilię odwiedzi żołnierzy, strażników granicznych i policjantów pełniących służbę na granicy z Białorusią. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wizyta głowy państwa ma być wyrazem wsparcia i podziękowania dla funkcjonariuszy.

"W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie", funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią" - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz we wpisie na platformie X.

Jak zaznaczył, "żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną, a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej".

Napięta sytuacja na granicy

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej od kilku lat pozostaje napięta. Polska mierzy się tam z presją migracyjną oraz działaniami hybrydowymi inspirowanymi przez Białoruś i Rosję.

Dochodzi do licznych prób nielegalnego przekraczania granicy, a funkcjonariusze straży granicznej, policji oraz żołnierze Wojska Polskiego regularnie odnotowują incydenty, w tym agresywne zachowania wobec służb.

W odpowiedzi na te zagrożenia powołano Zgrupowanie Zadaniowe "Podlasie", którego głównym zadaniem jest wsparcie straży granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski. Żołnierze z tego zgrupowania prowadzą działania operacyjne, patrolują teren, budują umocnienia oraz reagują na próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Zgrupowanie działa w ramach operacji wojskowej "Bezpieczne Podlasie" i stanowi istotny element systemu bezpieczeństwa narodowego na tym newralgicznym odcinku granicy.