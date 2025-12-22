Karol Nawrocki w Wigilię odwiedzi żołnierzy, strażników granicznych i policjantów pełniących służbę na granicy z Białorusią. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wizyta głowy państwa ma być wyrazem wsparcia i podziękowania dla funkcjonariuszy.
"W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie", funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią" - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz we wpisie na platformie X.
Jak zaznaczył, "żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo naszej granicy zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną, a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej".