Akcja ratownicza w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Po zdarzeniu, do którego doszło na głębokości 830 metrów, utracono kontakt z dwoma górnikami.
Jak przekazał RMF FM rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury, o godz. 17:10 w przodku N-9, 830 metrów pod ziemią, doszło do groźnego zdarzenia.
W zagrożonym rejonie przebywało łącznie dziesięciu górników.
Ośmiu z nich zostało ewakuowanych, z dwoma nie ma kontaktu.
Natychmiast po zdarzeniu rozpoczęto akcję ratowniczą.
