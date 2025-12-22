Akcja ratownicza w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Po zdarzeniu, do którego doszło na głębokości 830 metrów, utracono kontakt z dwoma górnikami.

Jak przekazał RMF FM rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury, o godz. 17:10 w przodku N-9, 830 metrów pod ziemią, doszło do groźnego zdarzenia.

W zagrożonym rejonie przebywało łącznie dziesięciu górników.

Ośmiu z nich zostało ewakuowanych, z dwoma nie ma kontaktu.

Natychmiast po zdarzeniu rozpoczęto akcję ratowniczą.

Więcej informacji wkrótce.