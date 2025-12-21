Końcówka 2025 roku przyniesie prawdziwie zimową aurę. Najnowsze prognozy meteorologiczne nie pozostawiają złudzeń – ostatnie dni grudnia oraz początek stycznia upłyną pod znakiem intensywnych opadów śniegu i silnych mrozów. Synoptycy ostrzegają, że mieszkańcy wielu regionów kraju powinni przygotować się na trudne warunki na drogach, a także na znaczne spadki temperatury.

Opady śniegu już pod koniec roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według najnowszych danych amerykańskiego modelu Global Forecast System (GFS) już 30 grudnia nad zachodnią Polskę nadciągną pierwsze śnieżyce. Opady śniegu początkowo obejmą województwo zachodniopomorskie, szczególnie okolice Szczecina i Koszalina. W kolejnych godzinach strefa intensywnych opadów będzie przesuwać się na wschód, obejmując województwa lubuskie, wielkopolskie oraz część kujawsko-pomorskiego.

Wraz z nadejściem Nowego Roku śnieg zacznie padać także w centrum i na południu kraju. Modele GFS wskazują, że największe opady wystąpią w południowych regionach, zwłaszcza w górach Małopolski i Podkarpacia, a także w województwie świętokrzyskim oraz w okolicach Olsztyna.

Najbardziej intensywne śnieżyce prognozowane są w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet 10-11 centymetrów. Na pozostałym obszarze kraju przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej o około 2 centymetry.

Zimowa aura będzie odczuwalna nie tylko za sprawą śniegu, ale także niskiej temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że już w okresie świątecznym termometry w wielu miejscach kraju wskażą w nocy nawet minus 10 st. C.

Szczególnie zimno będzie na wschodzie i południu Polski, gdzie lokalnie temperatura może spaść jeszcze niżej. W Wigilię możliwe są jeszcze miejscami drobne opady deszczu, jednak już w kolejnych dniach dominować będzie śnieg.

Europejskie prognozy potwierdzają: białe zakończenie roku

Zimowy scenariusz potwierdzają także prognozy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF). Według tego modelu, 30 i 31 grudnia opady śniegu obejmą północne oraz północno-zachodnie regiony Polski. Z czasem strefa śnieżyc będzie przesuwać się na południe i wschód, obejmując coraz większy obszar kraju. W wielu miejscach Nowy Rok powitamy więc w prawdziwie zimowej scenerii.

Tegoroczna końcówka grudnia i początek stycznia zapowiadają się wyjątkowo zimowo. Synoptycy podkreślają jednak, że prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianie, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy

Śnieg

Temperatura

Deszcz

Wiatr