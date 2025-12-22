​32-letni mieszkaniec Raciborza został zatrzymany po tym, jak na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znieważył i zaatakował ratowników medycznych. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Służby ratunkowe apelują o szacunek i przypominają o konsekwencjach prawnych agresji wobec personelu medycznego.

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Raciborzu doszło do incydentu z udziałem agresywnego pacjenta.

32-letni mężczyzna znieważał ratowników medycznych, używał wobec nich wulgarnych słów oraz naruszył nietykalność cielesną jednego z nich.

Zatrzymany był pod wpływem alkoholu - miał blisko 2 promile w organizmie.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Policja i ratownicy medyczni zwracają uwagę na rosnącą liczbę przypadków agresji wobec służb ratunkowych.

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Raciborzu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem agresywnego pacjenta. Zgłoszenie o zakłócającym porządek mężczyźnie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratownika

Jak ustalili funkcjonariusze, 32-letni mieszkaniec Raciborza był pod wpływem alkoholu - badanie wykazało blisko 2 promile w jego organizmie. Mężczyzna podczas interwencji groził ratownikom medycznym, używał wobec nich wulgarnych słów, a także naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. Po zatrzymaniu został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, gdzie oczekiwał na wytrzeźwienie.

Po wytrzeźwieniu 32-latek usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za znieważenie ratownika medycznego grozi kara do roku pozbawienia wolności, natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej - nawet do 3 lat więzienia.

Apel o szacunek wobec służb ratunkowych

W ostatnim czasie ratownicy medyczni oraz policjanci coraz częściej informują o przypadkach agresji wobec pracowników służb ratunkowych. Przypominają, że ratownicy medyczni, podobnie jak policjanci, podczas wykonywania swoich obowiązków korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Każdy, kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.