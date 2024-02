Wołodymyr Zełenski zaapelował w specjalnym oświadczeniu do premiera Donalda Tuska, by do 24-go lutego pojawił się na granicy polsko-ukraińskiej. Dziś ukraiński prezydent poinformował, że spotkał się z przedstawicielami swojego rządu i zapowiedział "podjęcie działań" w związku z protestami polskich rolników.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "Poleciłem naszemu rządowi, by w najbliższym czasie, do 24 lutego, przybył na granicę między naszymi państwami. I proszę ciebie, Donaldzie, panie premierze, by pan też przyjechał na granicę. Andrzeju, panie prezydencie, proszę cię, byś poparł ten dialog" - napisał po polsku i ukraińsku Zełenski, zwracając się do Tuska i Dudy na Telegramie. Telegram Ukraiński przywódca mówi, że problem rolników nie należy do sfery ekonomicznej a raczej politycznej. Zełenski podkreśla, że protesty są niesprawiedliwe i zagrażają solidarności Polski i Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Wyraził żal z powodu wysypywania ukraińskiego zboża i tłumaczył, jak wielką wartość dla Ukraińców mają ich płody rolne, hodowane pod rosyjskim ostrzałem. Zaapelował o rzeczywisty dialog w sprawie kryzysu, bo - jak dodał - konflikt jest na rękę rosyjskiemu agresorowi. Chcę zaapelować do wszystkich, którzy pamiętają pełne znaczenie słowa "solidarność". Słowa, które tak bardzo zmieniły historię całej naszej Europy na lepsze. Tak było. I pod wieloma względami tak jest - mówił prezydent. Zełenski zaproponował, że jeśli dojdzie do spotkania na granicy z szefem polskiego rządu, w rozmowach powinien uczestniczyć także przedstawiciel Komisji Europejskiej. We wtorek w całej Polsce po raz kolejny odbyły się liczne protesty rolników, którzy blokowali m.in. drogi, trasy szybkiego ruchu, autostrady, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwią się napływowi ukraińskich towarów, a także polityce europejskiej związanej z Zielonym ładem. Blokada granicy zagraża dostawom broni - twierdzi Zełenski Blokada granicy polsko-ukraińskiej potęguje zagrożenia w dostawach broni dla żołnierzy na froncie - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do polskiego rządu, by pilnie spotkał się na wspólnej granicy z rządem jego kraju w tej sprawie.

Jak zapowiedział prezydent, ze strony ukraińskiej na granicy pojawi się "cały nasz rząd, od logistyki po sektor rolny, no i oczywiście minister obrony Ukrainy, bo ta blokada na granicy, niestety, potęguje zagrożenia w dostawach broni dla naszych żołnierzy na froncie". "Dość Moskwy na naszych ziemiach. Dość nieporozumień" - zakończył ukraiński prezydent. Zobacz również: Ukraiński wywiad ostrzega. Rosyjskich żołnierzy jest coraz więcej

