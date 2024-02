"Liczba rosyjskich żołnierzy na Ukrainie rośnie. Obecnie liczba samych tylko wojsk lądowych wynosi ok. 470 tys. Musimy dodać do tego także żołnierzy lotnictwa i marynarki wojennej" - informuje w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina gen. Wadym Skibicki, wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR).

Liczba wojsk lądowych na Ukrainie to ok. 470 tys. żołnierzy / Shutterstock

"Jeśli mówimy o tym, co zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat, to jest to wielkość zgrupowania rosyjskich wojsk na naszym terytorium. Sił wroga przybywa" - podkreślił generał.

Musimy zauważyć, że w szeregach wroga pojawiły się nowe jednostki, do tej pory nieobecne - Gwardia Narodowa, inaczej Rosgwardia. Na tymczasowo okupowanych terytoriach rozmieszczono prawie 33 tys. żołnierzy. Rosgwardii. Są to ludzie, którzy zapewniają działania władz okupacyjnych, ochronę obiektów strategicznych i, w razie potrzeby, mogą wykonywać zadania obronne na tymczasowo okupowanych terytoriach - oświadczył Skibicki.

Informacje Skibickiego mogą dziwić o tyle, że doniesienia o działaniach Rosgwardii na terenach okupowanych przez Rosję pojawiały się już od początku wojny. Wiceszef HUR być może ma na myśli, zwiększenie przez Moskwę liczebności tej paramilitarnej formacji na zajętych terytoriach.

Kolejną zmianą, którą zauważył ukraiński wojskowy, jest obecność tzw. "oddziałów ochrony granicy państwowej". Chodzi o jednostki rozlokowane w trzech regionach Rosji: biełgorodzkim, kurskim i briańskim. Zdaniem generała jest to związane z obawami Rosjan, przed działaniami Ukraińców na rosyjskim terytorium. Skibicki dodaje, że wzmocnienie sił ma związek z wyborami prezydenckimi w Rosji.

Być może konieczne jest przeniesienie wojny na terytorium Rosji - odgraża się wiceszef HUR. Skoncentrowali tam zgrupowanie liczące ok. 30 tys. żołnierzy. Niedawno zostali również wzmocnieni przez jednostki 116. brygady Rosgwardii, która została tam przesunięta. Trzy bataliony przeniesiono z naszego (pozostającego pod okupacją) Mariupola do obwodu biełgorodzkiego - skomentował Skibicki, tłumacząc, że nowe oddziały zostały skierowane do zabezpieczenia wyborów prezydenckich.

Przedstawiciel HUR zauważył również, że ważną zmianą w ciągu ostatnich dwóch lat jest izolacja Floty Czarnomorskiej, ponieważ wszystkie główne okręty wojenne wroga znajdują się obecnie w Noworosyjsku.

Teraz mamy możliwość do kontrolowania Morza Czarnego pod względem siły ognia, w tym do uderzenia na Flotę Czarnomorską, jeśli znajdzie się ona w północno-zachodniej części akwenu. To z kolei dało nam możliwość wznowienia prac nad morskim korytarzem handlowym - podsumował generał.