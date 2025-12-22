W jaki sposób sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy schron? Jak ustrzec się przed pożarem w trakcie świąt Bożego Narodzenia? Czy syreny alarmowe wyją zbyt często? Czy system ostrzegania przed zagrożeniami jest nieskuteczny? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nadbryg. Wojciecha Kruczka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zapraszamy!

Nadbryg. Wojciech Kruczek, Komendant Główny PSP / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło stronę gdziesieukryc.pl , prezentującą mapę miejsc ochrony ludności w całej Polsce. Aplikacja umożliwia sprawdzenie dokładnego adresu, koordynatów GPS oraz wytyczenie trasy do wybranego punktu schronienia. Nadbryg. Wojciecha Kruczka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zapytamy o działanie aplikacji.

W rozmowie nie zabraknie pytań o system obrony cywilnej oraz ostrzeganie ludności przed zagrożeniami. Czy system ostrzegania przed zagrożeniami jest nieskuteczny?

Porozmawiamy także o zabezpieczeniu dobytku przed pożarami w trakcie świąt Bożego Narodzenia.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

