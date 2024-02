Ambasadorowie krajów członkowskich przy Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące 13. pakietu sankcji przeciwko Rosji - poinformowała na platformie X (dawniej Twitter) belgijska prezydencja w Radzie UE.

Władimir Putin / RAMIL SITDIKOV / SPUTNIK/ KREMLIN POOL / PAP/EPA

"Jest porozumienie. Ambasadorowie przy UE właśnie uzgodnili, co do zasady, 13. pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Pakiet ten jest jednym z najszerszych zatwierdzonych przez UE. Zostanie on poddany procedurze pisemnej i formalnie zatwierdzony 24 lutego" - czytamy w komunikacie prezydencji.

"Musimy w dalszym ciągu degradować machinę wojenną Putina. Mając w sumie 2000 wpisów, utrzymujemy dużą presję na Kreml. Jeszcze bardziej ograniczamy dostęp Rosji do dronów" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.