​Na stacji Warszawa Śródmieście WKD doszło do zderzenia dwóch pociągów. W wyniku wypadku ruch kolejowy został wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Kilka osób zostało poszkodowanych.

Do zderzenia dwóch pociągów WKD doszło około godziny 18:05 na stacji Warszawa Śródmieście WKD.

W wypadku uczestniczyły składy o numerach 230 i 1105.

Dwie osoby trafiły do szpitala, kolejnym dwóm udzielana jest pomoc na miejscu.

Ruch pociągów na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów został wstrzymany.

Około godziny 18:05 na stacji Warszawa Śródmieście WKD doszło do wypadku kolejowego - informuje TVN24. Jak potwierdził rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Krzysztof Kulesza, jeden z pociągów najechał na drugi skład. W zdarzeniu brały udział pociągi o numerach 230 i 1105.

Są poszkodowani. Trasa zablokowana

Według ustaleń służb dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Kolejnym dwóm pasażerom pomoc udzielana jest na miejscu przez ratowników. Służby cały czas pracują na miejscu zdarzenia, a przyczyny wypadku są wyjaśniane.

W wyniku kolizji stacja Warszawa Śródmieście WKD została całkowicie zablokowana. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów. Ruch na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów został wstrzymany do czasu usunięcia uszkodzonych składów.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Jak wynika z komunikatu WKD, do czasu awaryjnego usunięcia pociągów zamknięty pozostaje tor nr 2 na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka zakończą trasę w Komorowie i tam będą zawracane w kierunku Grodziska Mazowieckiego.