Na stacji Warszawa Śródmieście WKD doszło do zderzenia dwóch pociągów. W wyniku wypadku ruch kolejowy został wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Kilka osób zostało poszkodowanych.
- Do zderzenia dwóch pociągów WKD doszło około godziny 18:05 na stacji Warszawa Śródmieście WKD.
- W wypadku uczestniczyły składy o numerach 230 i 1105.
- Dwie osoby trafiły do szpitala, kolejnym dwóm udzielana jest pomoc na miejscu.
- Ruch pociągów na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów został wstrzymany.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Około godziny 18:05 na stacji Warszawa Śródmieście WKD doszło do wypadku kolejowego - informuje TVN24. Jak potwierdził rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Krzysztof Kulesza, jeden z pociągów najechał na drugi skład. W zdarzeniu brały udział pociągi o numerach 230 i 1105.
Według ustaleń służb dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Kolejnym dwóm pasażerom pomoc udzielana jest na miejscu przez ratowników. Służby cały czas pracują na miejscu zdarzenia, a przyczyny wypadku są wyjaśniane.
W wyniku kolizji stacja Warszawa Śródmieście WKD została całkowicie zablokowana. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów. Ruch na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów został wstrzymany do czasu usunięcia uszkodzonych składów.
Jak wynika z komunikatu WKD, do czasu awaryjnego usunięcia pociągów zamknięty pozostaje tor nr 2 na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka zakończą trasę w Komorowie i tam będą zawracane w kierunku Grodziska Mazowieckiego.