22:19

Ze strony duńskiej przekazaliśmy Ukrainie całą naszą artylerię - oznajmiła na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa premier Danii Mette Frederiksen.

Według szefowej duńskiego rządu Europa niewystarczająco militarnie wspiera Ukrainę. To nie jest tylko kwestia (zwiększenia) produkcji, gdyż jest broń, amunicja i obrona przeciwlotnicza, której w tej chwili nasz kontynent nie potrzebuje. Powinniśmy to dostarczyć Ukrainie - oświadczyła Frederiksen, cytowana przez agencję Ritzau.

Zdaniem premier Danii nowe darowizny sprzętu wojskowego powinny zostać przekazane Kijowowi w sobotę, w drugą rocznicę rosyjskiego najazdu. Fredriksen przypomniała, że w piątek z powodu braku broni Ukraina zmuszona została do opuszczenia strategicznie ważnego miasta - Awdijiwki.

Słowa nie rozwiążą sytuacji (na froncie) - stwierdziła, nawiązując do wcześniejszych deklaracji europejskich polityków.

Dodała, że w dłuższej perspektywie należy powitać Ukrainę w UE i NATO.

Frederiksen, nawołując do przekazania Ukrainie kolejnych pakietów pomocy wojskowej, odniosła się do europejskich doświadczeń w walce z pandemią Covid-19. Udało nam się wyprodukować szczepionkę w ciągu jednego roku, co zwykle zajmuje od ośmiu do 10 lat - zauważyła.

Według szacunków duńskiego MSZ ze stycznia tego roku dotychczasowe wsparcie wojskowe Danii dla Ukrainy osiągnęło kwotę 31,5 mld koron (ok. 4,5 mld dolarów). Plasuje to Danię wśród największych darczyńców w stosunku do liczby mieszkańców - podkreślono.

Rząd Frederiksen zadeklarował przekazanie ukraińskiemu lotnictwu samolotów F-16, a także utworzył Fundusz Ukraiński, pozwalający na finansowanie darowizn w najbliższych latach.

21:35

James David Vance, senator z Partii Republikańskiej i sojusznik eksprezydenta USA Donalda Trumpa, oświadczył podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że amerykański pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy "nie zmieni rzeczywistości", zaś Rosja "ma motywację do negocjowania pokoju".

Zdaniem senatora Stany Zjednoczone nie "produkują dość broni, by (równocześnie) wspierać wojny w Europie, na Bliskim Wschodzie i ewentualnie w Azji Południowo-Wschodniej". Vance podkreślił, że "wojen nie wygrywa się za pomocą wskaźników produktu krajowego - wygrywa się je bronią, a Zachód nie produkuje wystarczającej ilości broni".

Czy możemy wysłać taką ilość broni, jaką wysyłaliśmy przez ostatnie 18 miesięcy? Nie możemy. Bez względu na to, ile czeków wypisuje Kongres USA, jesteśmy w tym ograniczeni - stwierdził.

Vance - napisał portal Politico - jest zdania, że zakończenie wojny "będzie wymagało znacznych ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy, ponieważ to jedyne wyjście z konfliktu".

Senator, który stał się zwolennikiem Trumpa, uważa, że był on "być może najlepszym od pokolenia prezydentem w odstraszaniu Rosji". Jedyny przypadek, kiedy Rosja nie najechała obcego kraju w ciągu ostatnich 20 lat, miał miejsce podczas czterech lat prezydentury Donalda Trumpa - zauważył.

W przemówieniu na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Vance argumentował, że Europejczycy źle zrozumieli niedawne komentarze byłego prezydenta USA, dotyczące "zachęcania Rosji, by robiła, co chce" z krajami NATO, które nie spełniają wytycznych w sprawie wydatków na obronę. Trump nie zamierza porzucić Europy. Daje sygnał alarmowy, że musi ona odgrywać bardziej aktywną rolę w kwestii własnego bezpieczeństwa - cytuje republikańskiego senatora portal Unheard.

Ricarda Lang, współprzewodnicząca niemieckich Zielonych, odpowiedziała, że wygrana Rosji oznaczałaby, że zarówno Putin, "jak i inne siły, takie jak Chiny, nauczą się, że możliwa jest po prostu zmiana granic". Prowadziłoby to do "świata o wiele mniej bezpiecznego", w którym "mniej wolności miałaby Unia, ale także USA".

Pochodzący z Ohio Vance wygrał wybory do Senatu w 2022 roku. Jest autorem książki na podstawie której powstał film "Elegia dla bidoków".

20:49

Konto "Ukraińskiej Prawdy" w serwisie X zostało zhakowane - podała Nexta.