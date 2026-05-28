Premier Węgier Peter Magyar postawił warunek ws. negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Polityk uzależnił swoją zgodę na otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa ze Wspólnotą od porozumienia ws. mniejszości węgierskiej zamieszkującej ukraińskie Zakarpacie - przekazały agencja Reutera i portal Index.

Negocjacje ws. akcesji Ukrainy do UE. Warunek premiera Węgier

W położonym na zachodzie Ukrainy Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna społeczność Węgrów. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się węgiersko-ukraińskie konsultacje eksperckie ws. praw mniejszości węgierskiej.

Poprzemy otwarcie klastrów negocjacyjnych tylko wtedy, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu - powiedział w czwartek Magyar, który przebywa w Brukseli. Dodał, że rozmowy na ten temat trwają i są "pozytywne".

Co więcej - jak poinformowały w środę rzeczniczki rządu Magyara - spotka się on z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dopiero wówczas, gdy osiągnięte zostaną postępy w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Ministra spraw zagranicznych Węgier Anita Orban oceniła, że "konsultacje te stanowią ważny krok w kierunku odbudowy stosunków dwustronnych krajów i zacieśnienia przyszłej współpracy".

Węgry nadal opowiadają się za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy. Jednocześnie w naszych stosunkach dwustronnych priorytetem jest konsekwentna ochrona praw mniejszości narodowych - powiedziała Orban.

Na czym zależy Magyarowi? Sytuacja Węgrów na Zakarpaciu

Pod koniec kwietnia premier Magyar wezwał, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania.

Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach - zaznaczył.

Negocjacje Ukraina-UE. Viktor Orban nie zgadzał się na otwarcie klastrów

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do UE krótko po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. W lipcu tego samego roku uzyskała oficjalny status kandydata, a w grudniu 2023 r. zdecydowano o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych.

Rozmowy z Kijowem były blokowane przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który nie zgadzał się na otwarcie klastrów. Mimo to unijne instytucje wraz z Kijowem prowadziły negocjacje na poziomie technicznym, by przygotować grunt, gdy będą możliwe dalsze formalne prace.