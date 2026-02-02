Rakieta Novaka Djokovicia, którą serbski tenisista grał podczas zwycięskiego finału Australian Open w 2012 roku przeciwko Rafaelowi Nadalowi, została sprzedana na aukcji w Kalifornii za 540 tysięcy dolarów. Informację podała stacja ESPN.

Novak Djoković / JOEL CARRETT / PAP/EPA

Finał Australian Open 2012 jest najdłuższym w historii decydującym o tytule meczem turniejów Wielkiego Szlema. W nim Djoković pokonał Hiszpana Rafaela Nadala. Spotkanie trwało 5 godzin i 53 minuty.

Rekordowa kwota za rakietę

Jest to rekordowa kwota za rakietę tenisową. Poprzedni rekord został ustanowiony w 2025 roku, kiedy rakietę Hiszpana Carlosa Alcaraza, którą pokonał Djokovicia w finale Wimbledonu 2023, sprzedano za 173 tysiące dolarów.

To kolejny dowód na to, że kolekcjonerzy z najgłębszymi kieszeniami chcą mieć to, co najlepsze. Kolejny zasłużony rekord dla "Djokera" - powiedział Brendan Wells, wiceprezes SCP Auctions.

24 tytuły wielkoszlemowe Djokovicia

Djoković ma 38 lat i zajmuje 4. miejsce w rankingu ATP. Serb zdobył 101 tytułów pod egidą tej organizacji w grze pojedynczej, w tym 24 w turniejach Wielkiego Szlema - rekord w grze pojedynczej mężczyzn.

Sportowiec jest złotym (2024) i brązowym (2008) medalistą igrzysk olimpijskich, zdobywcą Pucharu Davisa (2010). Serb posiada absolutny rekord pod względem liczby tygodni (428) spędzonych na szczycie światowego rankingu.

Djoković jest rekordzistą pod względem triumfów w Australian Open, gdzie wygrał aż 10. Na drodze do kolejnego tytułu w Melbourne stanął mu Alcaraz, zwyciężając w finale 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.