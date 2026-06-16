​Hubert Hurkacz udowodnił, że na trawiastych kortach w Halle czuje się jak ryba w wodzie. Polski tenisista w imponującym stylu pokonał rozstawionego z numerem ósmym Andrieja Rublowa 6:3, 6:2 i zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP w Niemczech. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Danielem Altmaierem.

Hubert Hurkacz / Shutterstock

Hubert Hurkacz pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 6:2 w pierwszej rundzie turnieju ATP w Halle.

Polak zdominował rywala przede wszystkim serwisem, posyłając 11 asów i wygrywając 90 proc. akcji po pierwszym podaniu.

To piąte zwycięstwo Hurkacza nad Rublowem w ich bezpośrednich pojedynkach.

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Po ostatnich spadkach w światowym rankingu, Hubert Hurkacz udowadnia, że trawiaste korty są jego żywiołem. Choć obecnie zajmuje 103. miejsce w klasyfikacji ATP, w Halle prezentuje się znakomicie. W meczu pierwszej rundy polski tenisista nie dał szans wyżej notowanemu Andriejowi Rublowowi, rozstawionemu z numerem ósmym. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 6:2 na korzyść Hurkacza.

Serwis kluczem do zwycięstwa

Dominacja Hurkacza była szczególnie widoczna w elemencie serwisu. Polak posłał aż 11 asów, popełniając zaledwie jeden podwójny błąd serwisowy. Co więcej, aż 90 procent akcji po pierwszym podaniu kończyło się jego zwycięstwem. W całym meczu, gdy serwował, oddał rywalowi tylko siedem punktów. Dla porównania, Rublow zaserwował pięć asów, ale aż 11 razy nie potrafił wykorzystać obu podań, co znacząco wpłynęło na przebieg spotkania.

Wygrana z Rublowem pozwoliła Hurkaczowi poprawić bilans bezpośrednich pojedynków z rosyjskim tenisistą na 5-2. To kolejny dowód na to, że Polak potrafi skutecznie rywalizować z czołówką światowego tenisa, zwłaszcza na nawierzchni trawiastej, która sprzyja jego stylowi gry.

Kolejny rywal: Daniel Altmaier

W drugiej rundzie turnieju w Halle Hurkacz zmierzy się z Niemcem Danielem Altmaierem, który obecnie zajmuje 83. miejsce w rankingu ATP. Będzie to ich trzecie spotkanie - dotychczas Polak wychodził zwycięsko zarówno z meczu w Challengerze w Poznaniu w 2019 roku, jak i z pojedynku w Madrycie w 2024 roku. Altmaier, jako reprezentant gospodarzy, z pewnością będzie chciał sprawić niespodziankę, jednak statystyki przemawiają na korzyść Hurkacza.

Turniej w Halle to wyjątkowe wydarzenie w karierze polskiego tenisisty. W 2022 roku Hurkacz sięgnął tu po tytuł, a dwa temu dotarł do finału, gdzie musiał uznać wyższość Jannika Sinnera.