​Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami, Brytyjczykiem Nealem Skupskim i Amerykaninem Christianem Harrisonem 4:6, 4:6.

Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. / Marcin Cholewiński / PAP

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Polsko-brytyjski duet, który Jan Zieliński tworzy wspólnie z Lukiem Johnsonem, zakończył rywalizację w turnieju debla ATP 500 rozgrywanym na londyńskich kortach już na drugiej rundzie. Przegrali z Brytyjczykiem Nealem Skupskim i Amerykaninem Christianem Harrisonem w dwóch setach.

Jak zauważają media, Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie. W pierwszej rundzie Polak i Brytyjczyk pokonali Czechów Jiriego Leheckę i Jakuba Mensika 3:6, 6:3, 12-10.

W singlu w Londynie grał zwycięzca niedzielnego finału turnieju w holenderskim ‘s-Hertogenbosch Kamil Majchrzak. We wtorek przegrał jednak z Lehecką 5:7, 6:7 (4-7).

Wynik 2. rundy debla: Neal Skupski, Christian Harrison (W. Brytania, USA, 3) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania) 6:4, 6:4.