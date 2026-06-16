Maja Chwalińska otrzymała "dziką kartę" do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Poinformowali o tym organizatorzy turnieju.

Maja Chwalińska w French Open dotarła do finału / JULIEN DE ROSA / AFP / East News

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O przyznanie dzikiej karty Chwalińskiej oficjalnie zwracał się Polski Związek Tenisowy.

"Dzikie karty" otrzymują gracze, których ranking światowy nie jest wystarczająco wysoki, by zakwalifikować się automatycznie do turnieju, ale którzy zostali dopuszczeni do głównego drabinki turniejowej według uznania organizatorów.

Oprócz Chwalińskiej dzięki temu rozwiązaniu zobaczymy Stana Wawrinkę, Grigora Dimitrova czy siostry Williams, które zobaczymy w rywalizacji deblowej. Wśród singlistek Chwalińska jest jedyną zawodniczką spoza Wielkiej Brytanii, która otrzymała "dziką kartę".

Polscy fani tenisa byli przekonani, że Chwalińska zasłużyła na występ w Wimbledonie dzięki niesamowitej postawie w French Open. 24-latka rozpoczęła wielkoszlemowy turniej w kwalifikacjach, a zakończyła w finale. Z eliminacji do Wimbledonu zwykle zwolniona jest najlepsza setka zawodniczek - dziś Polka zajmuje 21. miejsce, jednak listy startowe zostały zamknięte jeszcze przed startem French Open.

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