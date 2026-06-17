Hubert Hurkacz zakończył swój udział w tenisowym turnieju ATP na trawiastych kortach w Halle już na etapie 1/8 finału. Polak po trzysetowym pojedynku musiał uznać wyższość Niemca Daniela Altmaiera, przegrywając 6:3, 3:6, 5:7.

Hubert Hurkacz / Shutterstock

Hubert Hurkacz przegrał z Danielem Altmaierem 6:3, 3:6, 5:7 w 2. rundzie turnieju ATP w Halle.

To druga konfrontacja obu tenisistów w głównych turniejach ATP - poprzednią wygrał Polak.

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Hubert Hurkacz, który w ostatnich latach przyzwyczaił kibiców do świetnych występów na trawiastych kortach w Halle, tym razem nie zdołał powtórzyć sukcesów z poprzednich edycji. W 1/8 finału Polak zmierzył się z Niemcem Danielem Altmaierem. Spotkanie od samego początku zapowiadało się na wyrównane, a kibice mogli liczyć na emocjonujący tenis.

Pierwszy set należał do Hurkacza, który pewnie wygrał 6:3, prezentując solidną grę serwisową i skuteczne ataki przy siatce. Wydawało się, że Polak kontroluje przebieg meczu i zmierza po awans do ćwierćfinału. Jednak w drugim secie Altmaier odnalazł swój rytm, przejmując inicjatywę i wygrywając 6:3. O wszystkim miał zadecydować trzeci set.

Decydująca partia była niezwykle wyrównana. Obaj zawodnicy walczyli o każdy punkt, a losy meczu ważyły się do ostatnich chwil. Ostatecznie to Niemiec przełamał serwis Hurkacza w kluczowym momencie, wygrywając seta 7:5 i cały mecz 2:1.

Spadek w rankingu i trudny sezon Polaka

Dla Huberta Hurkacza tegoroczny sezon nie należy do najłatwiejszych. Polak, który jeszcze niedawno był w ścisłej czołówce światowego tenisa, obecnie zajmuje 103. miejsce w rankingu ATP. Mimo to, jego występ w Halle dawał nadzieję na powrót do formy - zwłaszcza po efektownym zwycięstwie nad rozstawionym z numerem ósmym Andriejem Rublowem w pierwszej rundzie.

Turniej w Halle od lat uchodzi za jeden z ulubionych przystanków Hurkacza w kalendarzu ATP. W 2022 roku Polak sięgnął tu po tytuł, a dwa lata później dotarł do finału, gdzie uległ Jannikowi Sinnerowi. Tym razem jednak nie udało się powtórzyć tych sukcesów.

Altmaier rewanżuje się za porażkę sprzed dwóch lat

Dla Daniela Altmaiera wygrana z Hurkaczem to szczególnie cenne zwycięstwo. Niemiec zrewanżował się Polakowi za porażkę sprzed dwóch lat, kiedy to w turnieju Masters 1000 w Madrycie musiał uznać wyższość wrocławianina. Tym razem to Altmaier okazał się lepszy, awansując do ćwierćfinału prestiżowej imprezy na własnej ziemi.