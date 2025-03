Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka pokonała rozstawioną z numerem ósmym Chinkę Qinwen Zheng 6:3, 6:3. Tym samym zrewanżowała się za porażkę na igrzyskach w Paryżu.

Iga Świątek / IMAGO/Juergen Hasenkopf/Imago Sport and News / East News

Iga Świątek bardzo dobrze spisuje się podczas tegorocznego turnieju w Indian Wells. W trzech poprzednich meczach w Kalifornii Polka przegrała łącznie tylko sześć gemów.

To właśnie 23-letnia raszynianka była faworytką starcia z Zheng. Było to ich ósme spotkanie przeciwko sobie. Polka przegrała tylko raz, ale była to dotkliwa porażka - w półfinale olimpijskiego turnieju w Paryżu, gdzie później sięgnęła po brąz.

Świątek bardzo dobrze rozpoczęła ten mecz. Już w drugim gemie zdołała przełamać rywalkę. Później powtórzyła ten wyczyn i objęła prowadzenie 5:1. Chinka nie zamierzała jednak łatwo się poddawać i chwilę później to ona zdobyła punkt przy podaniu Świątek.

To było jednak wszystko, na co było stać Zheng w pierwszym secie, który padł łupem Polki 6:3.

Druga partia to już totalna dominacja Świątek. Nasza zawodniczka szybko objęła prowadzenie 4:0, którego już do końca nie oddała.

Zheng co prawda zdołała jeszcze wygrać trzy gemy, ale to było wszystko, na co Chinkę było stać w czwartek.

O finał Polka zagra ze zwyciężczynią starcia Rosjanki Mirry Andriejewej (nr 9.) z Ukrainką Eliną Switoliną (nr 23.).