Znamy już komplet uczestniczek turnieju WTA Finals, który odbędzie się w Rijadzie 1-8 listopada z udziałem Igi Świątek. Jako ostatnia zapewniła sobie awans Jelena Rybakina, która reprezentuje Kazachstan.

Iga Świątek / Pedro PARDO / AFP/EAST NEWS

Jelena Rybakina jako ostatnia zakwalifikowała się do turnieju WTA Finals w Rijadzie (1-8 listopada).

Awansowała na siódme miejsce w rankingu Race to the WTA Finals.

W turnieju zagra także Iga Świątek. Wśród uczestniczek są również Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Jelena Rybakina pokonała Kanadyjkę Victorię Mboko 6:3, 7:6 (7-4) i zapewniła sobie miejsce w półfinale turnieju WTA 500 w Tokio.

Dzięki temu awansowała na siódme miejsce rankingu Race to the WTA Finals, wyprzedzając pewną miejsca w turnieju WTA Finals Włoszkę Jasmine Paolini oraz Mirrę Andriejewą. Rybakina ma już bezpieczną przewagę nad Rosjanką.

Poza Kazaszką, Paolini i Igą Świątek w Rijadzie zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Amerykanki Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.