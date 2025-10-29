Władimir Putin daleki jest od chęci zawarcia pokoju z Ukrainą - wynika z ustaleń amerykańskiego wywiadu. Przywódca Rosji jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdeterminowany, aby kontynuować wojnę i mieć przewagę na polu bitwy - podała we wtorek stacja NBC News, powołując się na źródła.

Prezydent Rosji Władimir Putin / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / PAP/EPA

Amerykański wywiad ocenia, że Władimir Putin jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, by kontynuować wojnę w Ukrainie i osiągnąć przewagę na froncie.

Analiza przekazana Kongresowi nie wskazuje na gotowość Rosji do kompromisu w sprawie Ukrainy.

Obecnie Putin jeszcze mocniej obstaje przy swoim stanowisku, mimo strat wojskowych i problemów gospodarczych.

Analiza, którą przekazano członkom Kongresu w tym miesiącu, wykazała, że według wywiadu nie ma oznak świadczących o tym, że Rosja jest gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.

Tak Putin chce się usprawiedliwić?

Ocena jest zgodna z tym, jak amerykańskie i zachodnie agencje wywiadowcze postrzegają stanowisko rosyjskiego reżimu od początku inwazji w lutym 2022 r. - przekazały dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.

Jednak wygląda na to, że obecnie Putin obstaje przy swoim stanowisku w jeszcze większym stopniu niż dotychczas - przekazali wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz i wysoki rangą przedstawiciel Kongresu.

Według analizy wywiadu w obliczu dużych strat wojsk rosyjskich i niepowodzeń gospodarczych w kraju, Putin chce opanować ukraińskie terytorium i rozszerzyć wpływy swojego państwa, by usprawiedliwić ludzkie i finansowe straty.

Sankcje i Budapeszt

W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Odwołano też - przynajmniej na razie - planowany szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

W sobotę prezydent Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.