Władimir Putin daleki jest od chęci zawarcia pokoju z Ukrainą - wynika z ustaleń amerykańskiego wywiadu. Przywódca Rosji jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdeterminowany, aby kontynuować wojnę i mieć przewagę na polu bitwy - podała we wtorek stacja NBC News, powołując się na źródła.
- Amerykański wywiad ocenia, że Władimir Putin jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, by kontynuować wojnę w Ukrainie i osiągnąć przewagę na froncie.
- Analiza przekazana Kongresowi nie wskazuje na gotowość Rosji do kompromisu w sprawie Ukrainy.
- Obecnie Putin jeszcze mocniej obstaje przy swoim stanowisku, mimo strat wojskowych i problemów gospodarczych.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Analiza, którą przekazano członkom Kongresu w tym miesiącu, wykazała, że według wywiadu nie ma oznak świadczących o tym, że Rosja jest gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.
Ocena jest zgodna z tym, jak amerykańskie i zachodnie agencje wywiadowcze postrzegają stanowisko rosyjskiego reżimu od początku inwazji w lutym 2022 r. - przekazały dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.
Jednak wygląda na to, że obecnie Putin obstaje przy swoim stanowisku w jeszcze większym stopniu niż dotychczas - przekazali wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz i wysoki rangą przedstawiciel Kongresu.
Według analizy wywiadu w obliczu dużych strat wojsk rosyjskich i niepowodzeń gospodarczych w kraju, Putin chce opanować ukraińskie terytorium i rozszerzyć wpływy swojego państwa, by usprawiedliwić ludzkie i finansowe straty.
W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Odwołano też - przynajmniej na razie - planowany szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.
W sobotę prezydent Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.